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Nejdřív škrtat, pak hrdinně zachraňovat. Jak se dělá zázrak?

Znáte vtip, jak Pepíček zavřel Aničku do ledničky, aby ji pak slavně zachránil? Tak přesně vláda bojuje se suchem. Nejdřív seškrtá rozpočet na polovinu, a po dovolené hrdinně hasí požár.

Vláda nás právě s velkou slávou pustila z mrazáku a patrně očekává, že ji zaleje vlna dojaté vděčnosti. Přesně jako v tom otřepaném vtipu o Pepíčkovi, co zavřel malou Aničku do ledničky, aby mohl po hodině vykonat dobrý skutek a hrdinně ji vysvobodit. Bezprostředně po návratu pana premiéra z dovolené se totiž sešla Národní koalice proti suchu a začala zachraňovat vysychající republiku. A hle, jako na povel se ustrnulo i nebe a seslalo déšť. Karel Čapek by měl z takové synchronizace úředního výkonu s meteorologií jistě radost.

Když ale z vládní tiskovky opadne ten hrdinský patos, zjistíme, že ta lednička má docela zajímavou historii. V loňském roce šlo na boj se suchem zhruba 26,8 miliardy korun. Pak se ale psaly rozpočty na rok letošní. A ejhle. Současná vláda tuto položku v základu proškrtala na polovinu, zhruba na 13,4 miliardy.

V předvolebním programu ANO byste o nějaké koncepční přípravě na klimatické extrémy ostatně nenašli ani čárku. Slibovat lidem plošné slevy a zářné zítřky se na billboardech vyjímá nepoměrně lépe než nudné inženýrské povídání o vsakovacích vrtech, zadržování vody a obnově krajiny. Prevence sucha byla pro politický marketing zkrátka příliš vyprahlé téma.

Příroda však vládní programy nečte. Když začala půda praskat a průšvih se už nedal přehlédnout ani z plážového lehátka, bylo potřeba jednat. Tedy, přesněji řečeno, uspořádat tiskovou konferenci. A tak jsme se dočkali záchranné akce, při níž stát velkoryse přihodí čtyři miliardy. Skvělé. Hlavně, že je Anička venku. Podchlazená, protože s penězi jsme hluboko pod loňskem, ale to na fotce vidět není.

Kdy se jako voliči konečně naučíme hodnotit politiky ne podle toho, s jakou pompou umí před kamerami hasit požáry, ale podle toho, jakou nudnou, neviditelnou a koncepční práci odvádějí v době, kdy se nikdo nedívá?

Autor: Dušan Ditrich | úterý 18.8.2026 7:00 | karma článku: 11,61 | přečteno: 138x

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