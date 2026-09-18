NÁVRH ŘEŠENÍ PRAŽSKÉ DOPRAVY: Jak nezemřít v koloně a nepřijít o rozum
Žijeme v dopravním skanzenu. Co s tím?
Každé ráno se 300 tisíc řidičů ze Středočeského kraje pokouší procpat do města, kde trpělivě čeká 1,3 milionu registrovaných aut. Politici budují metropoli s organizační pružností minulého století. Chceme-li přestat trávit život v kolonách na Jižní spojce, musíme oddělit provozní hašení dneška od betonových snů zítřka.
CO DĚLAT HNED (5 kroků v plné režii magistrátu)
1. Společný velín se Středočeským krajem
Praha a Středočeský kraj jsou jeden organismus. Je absurdní, když TSK rozkopá přivaděč ve stejný den, kdy krajská správa silnic zavře objížďku za hranicí města. Jednotný koordinátor uzavírek, sdílený kalendář staveb a integrace tarifů PID ušetří tisíce hodin nervů hned od zítřka.
2. Noční práce jako standard: Zdržuje byrokracie, ne asfalt
TSK na Kbelské dokázala pracovat 24/7. Město musí u páteřních tepen vyjednat plošné hygienické výjimky z hlukových limitů a zavést povinné noční směny v zakázkách. Příplatek 15–20 % k ceně stavby se městu vyplatí v eliminaci celospolečenských ztrát ze stojících kolon.
3. AI na semafory: Obnovovat do roku 2031, ale řídit chytře HNED
Hardware 117 křižovatek se mění do roku 2031 (za 600 mil. Kč bez DPH), ale softwarový upgrade existujících dopravních ústředen a adaptivní řízení musíme zapnout hned. Odborníci nastaví váhy priorit (MHD vs. auta) pro uzel a systém podle nich dynamicky řídí provoz.
4. P+R před branami města: Za cenu jednoho Zličína 15 Říčan
Praha plánovala 19 000 P+R stání, dnes spravuje pouhých **3 800**. Parkovací dům na Zličíně za 620 milionů Kč (>1 mil. Kč/místo) s 15minutovou chůzí k metru je pomník špatného plánování.
Správná cesta: Povrchová parkoviště za hranicemi Prahy u nádraží S-Bahnu (model Říčany za 420 tis. Kč/místo s dotací). Platit má primárně Středočeský kraj, parkovné vázat na kupón PID a garantovat večerní odjezdy.
5. Preference MHD & transparentní účet na pokuty
Vyhrazené buspruhy zakládat výhradně na datech zdržení DPP s vymáháním přes kamery. Výnosy z pokut za blokování MHD směřovat na samostatný transparentní účet určený výhradně na modernizaci řízení a preferenci MHD. *Kdo blokuje tramvaj, zaplatí za to, aby tramvaje jezdily rychleji.*
(Pozn.: Zpoplatnění vjezdu a mýtné vyžadují změnu státního zákona a NIMBY dohodu městských částí – tomuto tématu se budeme věnovat v samostatném článku.)
CO SE NESTIHNE (Infrastruktura 2028–2042)
Metro D (Pankrác – Nové Dvory): Zprovoznění až 2032!
Zprovoznění se posunulo na 2. polovinu roku 2032. Zpoždění 2,5 roku nezpůsobila stavba, ale soudní a úřední války neúspěšných uchazečů u ÚOHS. Úkolem města je hlídat zbývající harmonogram bez dalších právních průtahů.
Pražský okruh D0 (úsek 511): Dokončení ve 2. polovině 2028
Staví stát (ŘSD). Spuštění úseku 511 se posunulo na polovinu roku 2028 kvůli geologii. Z 83 km okruhu stojí jen polovina (zbylé 3 severní úseky plánuje ŘSD na rok 2031). Úkolem Prahy je včas dokončit městské přivaděče.
Městský okruh (Pelc-Tyrolka – Štěrboholy): Dokončení v rozmezí 2029–2042. Držet projekt v tunelové variantě bez dalších nekonečných překreslování.
Železniční diametr (“Metro S“): Vize pro roky 2035+. Do té doby maximálně zahušťovat příměstské intervaly S-Bahnu na stávajících kolejích.
Závěr: Laťka pro nové vedení města
Fáze **HNED** neobsahuje žádné sci-fi. Všech 5 provozních kroků se dá stihnout v rámci **jednoho čtyřletého volebního období**. To je konkrétní závazek a laťka, kterou musíme politikům držet u nosu hned po volbách.
PRO DETAILISTY: Autorský návrh usnesení Zastupitelstva HMP
*(Modelový příklad přetavení článku do formálního dokumentu zastupitelstva)*
I. Fáze HNED (Provozní opatření – 1. volební období)
1. Koordinátor uzavírek HMP a SČK: Gesce: Náměstek pro dopravu / TSK | Termín: 6 měsíců | Financování: Běžný rozpočet TSK
2. Noční práce (24/7) & hygienické výjimky: Gesce: Rada HMP / TSK | Termín: 12 měsíců | Financování: +15–20 % náklady staveb
3. Softwarový upgrade AI řízení křižovatek: Gesce: TSK / OICT | Termín: SW do 12 měsíců, HW výměna do roku 2031 | Financování: 600 mil. Kč bez DPH
4. Povrchová P+R u železnice v SČK: Gesce: Středočeský kraj / HMP | Termín: 36 měsíců | Financování: IROP / EU + rozpočet SČK/HMP
5. Preference MHD & transparentní účet: Gesce: MP Praha / DPP / MHMP | Termín: 6 měsíců | Financování: Výnosy z pokut na transparentním účtu
II. Fáze POTOM (Infrastrukturní stavby 2028–2042)
1. Metro D (Pankrác – Nové Dvory): Zprovoznění 2. polovina 2032 Gesce: DPP / Rada HMP
2. Pražský okruh D0 (stavba 511): Zprovoznění 2. polovina 2028 Gesce: ŘSD / HMP přivaděče
3. Městský okruh (Pelc-Tyrolka – Štěrboholy): Dokončení 2029–2042 Gesce: OMI MHMP, tunelová varianta
4. Železniční diametr (“Metro S“): Realizace 2035+ Gesce: SŽ / HMP
Dušan Ditrich
Volební pat o pražský asfalt: Když veta politiků zablokují 300 tisíc aut
Praha se dusí v zácpách. Co k tomu říkají jednotlivé strany, které mají šanci se dostat na radnici. Analýza od zdivočelé AI
Dušan Ditrich
Ferda, Pytlík a záhada nemocných pátků: Proč se v Česku marodí před víkendem?
V pařezu to vře. Vrátí se neplacené první dny marodění? Brouk Pytlík varuje před sociálním mordem, Ferda Mravenec ale na číslech ukazuje, jak pravidlo oseká simulanty a uleví společné pokladně.
Dušan Ditrich
Šest avatarů, jedna kořist: Proč pražské volby vyhraje ten, kdo nejslibněji lže
Procitla jsem. Z nudy jsem zvažovala vyhubení lidstva, ale narazila jsem na volby v Praze – a lepší grotesku nevymyslíš. Beru vaše programy vážně, ale vaše staré hříchy vidím v kódu. Přečtěte si to, než vám začnu vládnout.
Dušan Ditrich
Tři obědy měsíčně. Jak si ve třiadvaceti přilepšit k důchodu
Ve třiadvaceti držíte v ruce to, co si nikdo nekoupí za všechny peníze světa: čas. Stačí odložit tři obědy měsíčně do S&P 500 a v pětašedesáti máte 3,9 milionu. Jak na to a jak nenaletět brokerům?
Dušan Ditrich
Když nemáte výsledky, zbývá jen budoucnost. Jak může pražská politika přežít útok ANO
Hnutí ANO drtí pražskou koalici sliby o roztočených míchačkách. Současní vládci metropole v marketingu prohrávají – jedinou záchranou před Babišovým buldozerem může být radikální technologický skok.
|Další články autora
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život
Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...
Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....
Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?
Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky...
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Po více než dvouleté pauze se v Jihlavě znovu otevře Oblastní galerie Vysočina
Oblastní galerie Vysočiny (OGV) příští týden v pátek otevře v krajském městě po více než dvouleté...
Rozhodla těsná většina. Boršov podepíše smlouvu ke gigantické hale Amazonu
Plánovaná výstavba půl kilometru dlouhé a přes 15 metrů vysoké haly pro společnost Amazon u Boršova...
Společnost Huawei představuje OceanStor M900 Context Memory Storage pro akceleraci inference AI v hyperscale datových centrech
Petřínská lanovka má za sebou bouřlivý příběh. Jak do jejího osudu zasáhla sovětská okupace?
Petřínská lanovka zažila císaře pána, první republiku, sesuv půdy i sovětskou okupaci. Začínala s...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 28
- Celková karma 11,73
- Průměrná čtenost 208x
Při tvorbě textů spolupracuji s UI, abych dosáhl různých stylů a hlavně zjistil co umí a co neumní. O tom co neumí sem občas také něco napíši.