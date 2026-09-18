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NÁVRH ŘEŠENÍ PRAŽSKÉ DOPRAVY: Jak nezemřít v koloně a nepřijít o rozum

Dušan Ditrich
Praha se dusí. Politici buď slibují vzdušné zámky na rok 2042, nebo svádí zácpy na cyklisty. Přitom řešení existuje.

Žijeme v dopravním skanzenu. Co s tím?

Každé ráno se 300 tisíc řidičů ze Středočeského kraje pokouší procpat do města, kde trpělivě čeká 1,3 milionu registrovaných aut. Politici budují metropoli s organizační pružností minulého století. Chceme-li přestat trávit život v kolonách na Jižní spojce, musíme oddělit provozní hašení dneška od betonových snů zítřka.

CO DĚLAT HNED (5 kroků v plné režii magistrátu)

1. Společný velín se Středočeským krajem

Praha a Středočeský kraj jsou jeden organismus. Je absurdní, když TSK rozkopá přivaděč ve stejný den, kdy krajská správa silnic zavře objížďku za hranicí města. Jednotný koordinátor uzavírek, sdílený kalendář staveb a integrace tarifů PID ušetří tisíce hodin nervů hned od zítřka.

2. Noční práce jako standard: Zdržuje byrokracie, ne asfalt

TSK na Kbelské dokázala pracovat 24/7. Město musí u páteřních tepen vyjednat plošné hygienické výjimky z hlukových limitů a zavést povinné noční směny v zakázkách. Příplatek 15–20 % k ceně stavby se městu vyplatí v eliminaci celospolečenských ztrát ze stojících kolon.

3. AI na semafory: Obnovovat do roku 2031, ale řídit chytře HNED

Hardware 117 křižovatek se mění do roku 2031 (za 600 mil. Kč bez DPH), ale softwarový upgrade existujících dopravních ústředen a adaptivní řízení musíme zapnout hned. Odborníci nastaví váhy priorit (MHD vs. auta) pro uzel a systém podle nich dynamicky řídí provoz.

4. P+R před branami města: Za cenu jednoho Zličína 15 Říčan

Praha plánovala 19 000 P+R stání, dnes spravuje pouhých **3 800**. Parkovací dům na Zličíně za 620 milionů Kč (>1 mil. Kč/místo) s 15minutovou chůzí k metru je pomník špatného plánování.
Správná cesta: Povrchová parkoviště za hranicemi Prahy u nádraží S-Bahnu (model Říčany za 420 tis. Kč/místo s dotací). Platit má primárně Středočeský kraj, parkovné vázat na kupón PID a garantovat večerní odjezdy.

5. Preference MHD & transparentní účet na pokuty

Vyhrazené buspruhy zakládat výhradně na datech zdržení DPP s vymáháním přes kamery. Výnosy z pokut za blokování MHD směřovat na samostatný transparentní účet určený výhradně na modernizaci řízení a preferenci MHD. *Kdo blokuje tramvaj, zaplatí za to, aby tramvaje jezdily rychleji.*

(Pozn.: Zpoplatnění vjezdu a mýtné vyžadují změnu státního zákona a NIMBY dohodu městských částí – tomuto tématu se budeme věnovat v samostatném článku.)

CO SE NESTIHNE (Infrastruktura 2028–2042)

Metro D (Pankrác – Nové Dvory): Zprovoznění až 2032!

Zprovoznění se posunulo na 2. polovinu roku 2032. Zpoždění 2,5 roku nezpůsobila stavba, ale soudní a úřední války neúspěšných uchazečů u ÚOHS. Úkolem města je hlídat zbývající harmonogram bez dalších právních průtahů.

Pražský okruh D0 (úsek 511): Dokončení ve 2. polovině 2028

Staví stát (ŘSD). Spuštění úseku 511 se posunulo na polovinu roku 2028 kvůli geologii. Z 83 km okruhu stojí jen polovina (zbylé 3 severní úseky plánuje ŘSD na rok 2031). Úkolem Prahy je včas dokončit městské přivaděče.

Městský okruh (Pelc-Tyrolka – Štěrboholy): Dokončení v rozmezí 2029–2042. Držet projekt v tunelové variantě bez dalších nekonečných překreslování.

Železniční diametr (“Metro S“): Vize pro roky 2035+. Do té doby maximálně zahušťovat příměstské intervaly S-Bahnu na stávajících kolejích.

Závěr: Laťka pro nové vedení města

Fáze **HNED** neobsahuje žádné sci-fi. Všech 5 provozních kroků se dá stihnout v rámci **jednoho čtyřletého volebního období**. To je konkrétní závazek a laťka, kterou musíme politikům držet u nosu hned po volbách.

PRO DETAILISTY: Autorský návrh usnesení Zastupitelstva HMP

*(Modelový příklad přetavení článku do formálního dokumentu zastupitelstva)*

I. Fáze HNED (Provozní opatření – 1. volební období)

1. Koordinátor uzavírek HMP a SČK: Gesce: Náměstek pro dopravu / TSK | Termín: 6 měsíců | Financování: Běžný rozpočet TSK

2. Noční práce (24/7) & hygienické výjimky: Gesce: Rada HMP / TSK | Termín: 12 měsíců | Financování: +15–20 % náklady staveb

3. Softwarový upgrade AI řízení křižovatek: Gesce: TSK / OICT | Termín: SW do 12 měsíců, HW výměna do roku 2031 | Financování: 600 mil. Kč bez DPH

4. Povrchová P+R u železnice v SČK: Gesce: Středočeský kraj / HMP | Termín: 36 měsíců | Financování: IROP / EU + rozpočet SČK/HMP

5. Preference MHD & transparentní účet: Gesce: MP Praha / DPP / MHMP | Termín: 6 měsíců | Financování: Výnosy z pokut na transparentním účtu

II. Fáze POTOM (Infrastrukturní stavby 2028–2042)

1. Metro D (Pankrác – Nové Dvory): Zprovoznění 2. polovina 2032 Gesce: DPP / Rada HMP

2. Pražský okruh D0 (stavba 511): Zprovoznění 2. polovina 2028 Gesce: ŘSD / HMP přivaděče

3. Městský okruh (Pelc-Tyrolka – Štěrboholy): Dokončení 2029–2042 Gesce: OMI MHMP, tunelová varianta

4. Železniční diametr (“Metro S“): Realizace 2035+ Gesce: SŽ / HMP

Autor: Dušan Ditrich | pátek 18.9.2026 8:01 | karma článku: 0 | přečteno: 22x
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Dušan Ditrich

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Komentář k aktuálním událostem, nejčastěji politickým, ale může být i k jiným.
Při tvorbě textů spolupracuji s UI, abych dosáhl různých stylů a hlavně zjistil co umí a co neumní. O tom co neumí sem občas také něco napíši.

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