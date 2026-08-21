Kryptoměny měly zničit stát. Dnes vybírá Donald Trump mýtné
Když vám politik slibuje, že oseká státní byrokracii a uvolní trh, zkontrolujte si peněženku. Pokud se jmenuje Donald Trump, raději si ji rovnou přišijte ke kapse. Státní překážky totiž zůstanou, jen klíče od jediné legální objížďky dostane jeho rodinná firma.
Bílý dům právě protlačil takzvaný Genius Act a naivní kryptoměnová scéna nadšeně tleská, že konečně přichází jasná pravidla a volný trh. Jenže volný trh vypadá jinak. To, co sledujeme, je ukázková stavba hradního příkopu. Legislativa zvedla náklady na vstup do odvětví tak vysoko, že žádný nový startup v garáži už tuhle byrokratickou hradbu nepřeleze. Zákony zkrátka píší ti, kteří už jsou uvnitř.
A kdo sedí uvnitř? Projekt World Liberty Financial (WLF), z nějž prezidentova rodina stabilně inkasuje 75 procent ze zisku. To není žádné kapesné pro strýčka – jen loni Trump na svých krypto projektech vydělal podle finančních přiznání víc než 1,4 miliardy dolarů. Jejich hlavním penězovodem je stablecoin USD1, na který navíc před pár dny rodinný podnik získal předběžný souhlas k bankovní licenci. Na první pohled seriózní digitální měna, ovšem s jednou klíčovou vlastností: snadno a rychle zmizí v moři anonymních krypto-peněženek.
Když Trumpova administrativa zdaní přeshraniční převody a davům to prodá jako boj s imigrací, banky vás stáhnou z kůže. WLF pak poslouží jako státem posvěcený obchvat. Trump ten legislativní bič sám upletl a na únikové cestě teď sám rýžuje: vy se vyhnete dani, zatímco vaše reálné dolary na účtech WLF generují rodině bezpracný úrok ze státních dluhopisů.
Otázka do diskuse:
Můžeme v Trumpově Americe ještě mluvit o volném trhu, nebo jsme se už tiše překlopili do oligarchie východního střihu?
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