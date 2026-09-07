Koupili jim traktor, vzali budoucnost. Jak německé elity stvořily triumf AfD.
Proč východ Německa zmodral pod náporem AfD? AI má jasno: Angela Merkelová, Green Deal a migranti. Pěkná zkratka střižená na míru večerním zprávám, která však naráží na elementární počty. Kdyby volební triumf radikálů poháněly davy cizinců v ulicích, slavila by AfD v Kolíně nad Rýnem nebo v Hamburku. Jenže ona drtí konkurenci v zapadlých koutech Saska a Durynska, kde na cizince narazíte leda na displeji telefonu. Skutečný důvod leží jinde: v ponížení, které trvá už přes třicet let.
Miliardy v asfaltu, nula na respektu
Po pádu Berlínské zdi zaplavil západní establishment nově připojené země morální přezíravostí a biliony marek. V rámci fondu Aufbau Ost vyrostly krásné nové dálnice, vyasfaltované obchvaty a nablýskané průmyslové zóny.
Byl to ukázkový ekvivalent situace, kdy se inženýr rozhodne pomoci komunitě Amišů tím, že jim na dvůr postaví nejnovější traktor s GPS navigací. Nepochopil nic, ale odškrtl si položku v rozpočtu.
Na východě se postavil hardware, software zkolaboval. Z dálnic se staly odvodňovací kanály pro mladé a vzdělané. Jenže východní Němci nevolí radikály primárně proto, že nemají zubaře – rozpadající se služby trápí i periferie na západě, kde přesto k žádnému politickému zemětřesení nedochází. Volí je proto, že se z nich stali občané druhé kategorie ve vlastní zemi. Západ jim obsadil univerzity, soudy i ředitelství podniků a třicet let jim dával najevo, že jejich jedinou povinností je držet krok, mlčet a být vděční za západní almužnu.
Bleskosvod na patnáct vteřin
Když Angela Merkelová v roce 2015 vyhlásila své „Wir schaffen das“ a berlínští ekologové začali diktovat lidem bez úspor drahá tepelná čerpadla, na východě to nezpůsobilo jen ekonomický šok. Byla to demonstrace mocenské arogance. Západní elity se rozhodly spasit svět za peníze lidí, které předtím připravily o důstojnost.
Do tohoto ponížení přirozeně vstoupily sociální sítě a AfD. Ne proto, že by přinesly funkční hospodářský plán. Jejich program by německou exportní ekonomiku dorazil ještě spolehlivěji než nejdivočejší nápady Zelených. Nabídly však něco podstatně lákavějšího: dokonale funkční bleskosvod.
Vysvětlit, že kulturní uznání a nová pracovní místa nevzniknou přes noc, se do patnáctivteřinového videa na TikToku nevejde. Ukázat prstem na nepřítele je naproti tomu geniálně prosté:
„Za vaše zavřené nemocnice, drahé energie a prázdné peněženky může migrant a Brusel.“
Rezonuje to s reálným pocitem bezmoci. Jenže i kdyby do Německa už nepřišel ani jeden nelegální migrant, v okresních nemocnicích nepřibude jediný anesteziolog, do lavic nezasednou aprobovaní fyzikáři a ztracená hrdost se nevrátí. AfD tuto bezradnost jen přetavuje ve volební zisk.
Geniální autosabotáž zvaná Brandmauer
Největší systémovou chybu však nevyrobili populisté, kteří jen těží z algoritmů a čistého vzdoru, ale tradiční strany svou posvátnou „požární zdí“ (Brandmauer).
Místo aby nechaly AfD narazit na realitu vládnutí – kde by se ukázalo, že boj s Berlínem silnici neopraví ani nezajistí lékaře –, udělaly z ní chráněný druh. Vytvořily kartel všech proti jednomu a darovaly protestnímu hnutí absolutní imunitu: nemusí nést vládní odpovědnost, nemusí dělat kompromisy a může si hovět v roli nedotknutelného hlasu uražených. Požární zeď není obranou demokracie; je to inkubátor, ve kterém si tradiční elity samy pěstují vlastního hrobníka.
A tak se ptám: Lze liberální demokracii dlouhodobě bránit tím, že budeme ignorovat třetinu voličů?
Dušan Ditrich
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