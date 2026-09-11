Konec teroru kulatého razítka: Algoritmus zkontroluje dům hned. Proč to stát odmítá?
Pětadevadesát procent stavebních řízení v Česku neřeší dálnice, chemičky ani mrakodrapy. Řeší banality: rodinné domy, garáže a výměny střech. Přesto stát nutí tisíce kvalifikovaných lidí dělat práci primitivního OCR skriptu: týdny ručně kontrolovat, zda dvě čísla v tabulce dávají odstup dva metry od plotu. Skutečná digitalizace nespočívá v nákupu nového centrálního softwaru s otevřeným účtem pro systémové integrátory, ale v radikálním škrtnutí procesů, které zvládne triviální validační algoritmus.
### Asymetrický boj s procesní pastí
Stavební proces dnes není služba občanovi, ale asymetrický boj s procesní pastí, kde jakákoli formální nepřesnost znamená reset celého řízení. Skutečná pomoc stavebníkovi přitom nespočívá ve zřizování nových úřadů, ale v nasazení inteligentní validační kalkulačky na vstupu – nástroje, který validuje projekt přímo proti vektorovým datům územního plánu a stavebním regulativům ještě před odesláním. Pokud v datech chybí parametr odstupu nebo kapacita přípojky, systém žadatele okamžitě navede k nápravě.
A totéž rozhraní sedí na straně státu. K úředníkovi na stůl se fyzicky nedostane nevalidní spis. Co projde strojovou kontrolou syntaxe a souladu s regulativy u standardního rodinného domu, získá registraci automaticky. Žádné lidské razítko, žádné měsíce čekání. Člověk nastupuje až při kolizi nebo žádosti o výjimku.
### Druhý zásek: Ping-pong mezi dotčenými orgány
Hasiči, hygiena i památkáři dnes drží separátní razítka a hrají hru na lhůty. Přitom specializovaný validační agent ověří požární odstupy i památkovou zónu vteřinu po nahrání projektu.
Inženýr nemá pálit čas nad kůlnou, která do puntíku plní tabulkové normy. Na stůl dostává výhradně systémem detekované anomálie a nestandardní výjimky.
### Fikce třiceti dnů a dynamická fronta
Zbývá pět procent nestandardních a velkých infrastrukturních projektů, kde proti sobě stojí developer, ekologické spolky a sousedé. Právě zde systém kolabuje na zákonné lži o třicetidenní lhůtě. Úředník zavalený podáními se brání jedinou zbraní, kterou mu procesní řád dává: účelově přeruší řízení kvůli zástupné banalitě, jen aby zastavil čas a vyhnul se kárnému postihu za nečinnost.
Lékem na procesní lež není bič na úředníky, ale transparentní dynamická fronta. Pokud dojde k nárazovému přetížení, lhůta se musí otevřeně přepočítat podle reálné kapacity lidských zdrojů. Žadatel vidí svou pozici ve frontě a predikovaný čas odbavení stejně samozřejmě jako stav objednávky v moderní logistice. Zmizí motivace úředníků šikanovat stavebníky vykonstruovanými vadami jen kvůli vykázání čistého stolu.
### Konec alibismu kulatého razítka
Digitalizovat špatný proces znamená jen získat digitální chaos. Skutečná reforma začíná ve chvíli, kdy stát přizná, že tabulkovou shodu má hlídat kód, a úředník má zasahovat výhradně tam, kde vzniká reálný právní spor.
**Otázka do diskuse:** Vyměnili byste okamžité stavební povolení z automatu za plnou osobní a trestní odpovědnost projektanta za zadaná data, nebo nám alibismus kulatého razítka, které kryje naše vlastní chyby, vlastně vyhovuje?
Dušan Ditrich
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Dušan Ditrich
Článek který iDnes nechce zveřejnit.
Včera jsem zveřejnil článek, který iDnes stáhla, prý tam chybí zdroje. Ale podle mě jde o názor a nevím jak k názoru přidat zdroj. Takže, vše níže uvedené nemá ukotvení v reálném světě, kromě toho že AfD vyhrála. To je fakt.
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