Konec pátečních chřipek. Vláda potichu přiznala, že zrušení karence byl drahý omyl
Trvalo to sedm let a stálo to desítky miliard. Hnutí ANO právě slavně objevilo základní zákon fyziky: když lidem začnete proplácet i první tři dny v posteli, zázračně přibude rýmy. Zvlášť v pátek a v pondělí.
Ministr práce Aleš Juchelka v neděli oznámil, že podpoří návrh Motoristů na návrat karenční doby. Tedy oněch prvních tří dnů, kdy ležíte doma za své. Byla to stejná partaj a tentýž předseda, kdo v roce 2019 karenční dobu slavnostně odepsal jako asociální výmysl, a dnes táž parta poslušně couvá.
### Aritmetika prodloužených víkendů
Lidské chování neřídí morální apely z letáků, ale nastavené pobídky. Když v roce 2008 Topolánkova vláda zavedla nulovou náhradu za první tři dny, nestal se žádný zázrak medicíny. Změnila se rovnice.
Okamžitě ubyla zhruba třetina krátkodobých neschopenek a celková prostonanost v zemi spadla z chronických šesti procent ke čtyřem. Přeloženo do češtiny: lidé přestali používat nemocenskou jako legální volno na malování bytu.
A co následovalo v červenci 2019 po slavném zrušení karence? Krátkodobé absence okamžitě vyskočily o patnáct až dvacet procent. Žádný mor Česko nezasáhl – to jen systém začal znovu štědře dotovat morální hazard na účet firem. Karenční doba funguje docela obyčejně jako spoluúčast u havarijního pojištění. Když je nulová, odřete nárazník i sousedovi a jdete si v klidu na kafe.
### Odborářská pohádka o hrdinném chrchlání
Odpůrci karence obratem vytáhnou svůj věčný evergreen o přecházení nemocí: představu, že bez peněz se zaměstnanec s oboustranným zápalem plic plazí do fabriky a po cestě nakazí celou tramvaj.
Tři dny bez peněz nikoho se skutečnou chorobou v práci neudrží. Pokud jste doopravdy nemocní, ležíte týden a od čtvrtého dne dávky normálně běží. Karenční doba nikdy nefiltrovala vážné diagnózy. Filtrovala kocoviny, pondělní nechuť k práci a páteční odjezdy na chalupu.
### Kapitulace před Excelem
Vláda nepředvedla státnickou odvahu, ale prachobyčejnou kapitulaci před aritmetikou základní školy. Po sedmi letech dotování prodloužených víkendů populisté zjistili nepříjemnou pravdu: z cizího krev sice neteče, ale jen do chvíle, než dojde cizí krev.
**Otázka do diskuse:**
Dokáže opozice spolknout AntiBabiš a podpoří rozumný návrh?
Dušan Ditrich
Trh není génius, ale opilý kosmonaut. Proč blikající kurz na displeji lže
Trh má vždycky pravdu? Nesmysl. Kurz na displeji není kolektivní moudrost, ale hysterická aukce ovládaná algoritmy. Skutečný investor vydělává tehdy, když trh prokazatelně lže. Zjistěte, jak na to.
Dušan Ditrich
Jak jsem 34 let pálil peníze na trhu: Proč vás neničí krize, ale vlastní hlava
Burza neklesá proto, aby vás zničila. Ničí vás vlastní hlava. Zpověď po 30 letech na trzích odhaluje, proč 90 % fondů selhává a jak kvůli panice i chamtivosti přicházíme o miliony.
Dušan Ditrich
Čapkovi mloci v Rudém moři: Proč Hútíům platíme obědy i terče pro rakety
Hútíové ovládli klíčový ostrov Perim a škrtí světový obchod. Západ mezitím dál posílá mouku i peníze. Čapkovi mloci nepotřebovali vyhrát válku, stačilo jim počkat, až jim zaplatíme oběd i torpéda.
Dušan Ditrich
Konec teroru kulatého razítka: Algoritmus zkontroluje dům hned. Proč to stát odmítá?
Pětadevadesát procent staveb v Česku nejsou mrakodrapy, ale domky a garáže. Proč je nutíme stát ve stejné frontě na razítko jako chemičku? Povolení má řešit kód za vteřiny, ne pomalý lidský skener.
Dušan Ditrich
Kolektivní nocebo v Silicon Valley: Proč nám z pouhého strachu z AI vypadají vlasy
Třetí pohled na nebezpečí AI. Tentokrát pohled čistého optimisty, který věří že člověk dokáže cokoli, pokud má silnou vůli, odhodlání a náležitou motivaci.
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy
Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...
Děti chtějí od rodičů něco jiného než zákazy mobilů. S problémy se svěřují spíš AI
Mobil má v Česku 97 procent dětí ve věku od osmi do patnácti let. Rodiče se ale často soustředí...
Na metru Flora je už díra pro výtah. Dělníci vyrazili 60 metrů chodeb a 30 metrů šachet
Stanice metra Flora na lince A má proražené základy budoucího výtahu. Dělníci vyhloubili na 30...
Osud malého Jindry nenechal lidi chladnými. Registr dárců dřeně se rozšířil
Obrovskou vlnu solidarity vyvolal osud pětiletého Jindry Ondrejky z Ostrova, kterému lékaři...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 22
- Celková karma 11,99
- Průměrná čtenost 210x
Při tvorbě textů spolupracuji s UI, abych dosáhl různých stylů a hlavně zjistil co umí a co neumní. O tom co neumí sem občas také něco napíši.