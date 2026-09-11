Kolektivní nocebo v Silicon Valley: Proč nám z pouhého strachu z AI vypadají vlasy
Když jsem včera psal o umělé inteligenci, na moment jsem podlehl témuž klamu jako vystrašení vývojáři v Kalifornii. Ta apokalyptická rovnice byla matematicky tak čistá a elegantní: křemík nás zákonitě musí převálcovat, čísla přece nelžou. Jenže přesně v tom byl ten háček. Nechal jsem se oslnit mechanickým modelem a zapomněl na jedinou veličinu, kterou v tabulkách nenajdete, ačkoli hýbe světem: na lidskou vůli a zarputilost.
Umělá inteligence disponuje gigantickým výpočetním výkonem, ale ve fyzikálním smyslu je to pouhý skalár: velikost bez směru. Nemá hlad, netrpí ješitností, netouží po uznání a nemá jediný biologický důvod, proč by zítra ráno měla vůbec začít počítat. Vektor – tedy směr, záměr a cíl – jí dodává výhradně člověk. Přesto dnes ze Silicon Valley neustále slyšíme nářky inženýrů, kteří sami sebe přesvědčili, že ve svých laptopech probudili digitální monstrum, které lidstvo nevyhnutelně pošle do starého železa.
V medicíně se tomu říká nocebo efekt. Když onkologickým pacientům při klinických testech místo léku podáte neškodné placebo a dostatečně sugestivně jim oznámíte, že jim po něm zaručeně vypadají vlasy, nezanedbatelné části z nich ty vlasy skutečně vypadají. Žádná agresivní chemie, čistá autosugesce. Tělo uvěří nevyhnutelnosti zkázy a zařídí se podle toho.
A přesně tohle dnes předvádějí technologičtí vizionáři, kteří na tiskových konferencích s vážnou tváří věští civilizační kolaps. Pokud vlastním bludům uvěří, kapitulují: odhodí bezpečnostní protokoly a systémové selhání prohlásí za fyzikální zákon. Přitom pokud se někdy dočkáme digitálního maléru, nebude to triumf probuzeného křemíkového vědomí. Bude to jen banální fušérství konkrétního programátora, nebo chladný a zvrácený záměr člověka, který ten software poslal do světa.
Chladná pravděpodobnostní analýza na startu jakéhokoliv velkého podniku vždycky ukáže, že věc má zkrachovat. Statistika na startovní čáře neúprosně velí: nevstávat ze židle, nedělat nic. Kdybychom se řídili extrapolací minulých dat – což je to jediné, co velký jazykový model technicky zvládá –, nevznikla by fungující firma ani nová technologie. Všechno, co v lidské společnosti reálně funguje, vzniklo proto, že někdo vědomě ohnul statistickou pravděpodobnost – prostě zatnul zuby a šel hlavou proti zdi jen proto, že odmítl uvěřit číslům.
Být skeptikem je nesmírně pohodlná salónní póza. Skeptik má v devadesáti procentech (možná v 98 %) případů pravdu, ušetří si zklamání a v kavárně sklízí potlesk za chytrost, zatímco svět kolem staví ti, které má za blázny. K rozumu je proto nutné připočíst postoj, kterým pragmatismus obvykle pohrdá: optimismus. Ne ten naivní z motivačních brožur a korporátních školení, ale tvrdý, funkční optimismus jako jediný udržitelný operační systém.
Zda je sklenice poloprázdná, nebo poloplná, není otázka optiky ani fyziky. Je to čistě praktické rozhodnutí, zda ji jdete dopít, nebo ji rovnou rozbijete o zeď. Dokud si vývojáři u klávesnic pamatují, kdo tady drží šňůru od zásuvky, nestane se vůbec nic. Pokud ale sami uvěříme tomu, že jsme jen bezmocný komparz ve vlastním softwaru, vypadají nám vlasy i bez jedu.
**Otázka do diskuse:**
Když se podíváte na své největší životní úspěchy – vznikly z chladného propočtu šancí, nebo z tvrdohlavé neochoty smířit se s tím, že statistika mluví proti vám?
Dušan Ditrich
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Dušan Ditrich
Článek který iDnes nechce zveřejnit.
Včera jsem zveřejnil článek, který iDnes stáhla, prý tam chybí zdroje. Ale podle mě jde o názor a nevím jak k názoru přidat zdroj. Takže, vše níže uvedené nemá ukotvení v reálném světě, kromě toho že AfD vyhrála. To je fakt.
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