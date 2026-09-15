Když nemáte výsledky, zbývá jen budoucnost. Jak může pražská politika přežít útok ANO
Praha má na účtech skoro 200 miliard, ale neschopní politici nestaví – my ty peníze vezmeme a začneme stavět.
Marketingový nápřah hnutí ANO na pražského voliče funguje dokonale. Nabízí přesné číslo, jasného viníka i srozumitelnou lež. Že ty peníze leží v rezervách desítek městských částí na provoz škol a zbytek padne na budoucí splátky metra, je na billboardech úplně jedno. ANO diktuje hru a vytvořilo brutální kontrast: oni křečkují a spí, my vezmeme peníze a roztočíme míchačky. Kdo v kampani začne vytahovat rozvahu a vysvětlovat podvojné účetnictví samospráv, ten už prohrál.
A strany, které Prahu léta vedou, uvízly v dokonalé marketingové pasti vlastní minulosti. Nemohou vytáhnout billboardy se sliby o dostavbě okruhu, plynulé dopravě ani dostupném bydlení. Cokoliv z toho by zkusily prodat, volič jim okamžitě omlátí o hlavu: *“A co jste na tom magistrátu dělali celých osm let?“* Léta u moci bez viditelných stavebních zářezů udělala ze současných vládců rukojmí. Nemohou slibovat beton, protože na betonu pohořeli. Zmohli se jen na vybledlé fráze o stabilitě a zkušenosti, kterým už nevěří ani jejich vlastní tiskoví mluvčí. Jenže když nemáte výsledky a bojíte se mluvit o minulosti, Babišův buldozer vás převálcuje v prvním kole.
Z této pasti existuje jediné únikové okno: přenést bitvu na hřiště, kde marketing ANO ztrácí dech – na radikální technologický skok a nasazení umělé inteligence do řízení metropole.
Pro současnou koalici je to dar z nebes čistě z cynického důvodu: na tomhle poli ještě nestihla selhat. Před čtyřmi lety tyhle nástroje v praktické rovině neexistovaly, takže na nich politici nenechali otisky prstů. Místo trapného vysvětlování, proč se nestaví, se otevírá prostor pro protiútok s čistým štítem.
Praha nepotřebuje další tiskovou konferenci o novém betonu, kterému už nikdo nevěří. Potřebuje vymést noční stání na červené před prázdnou křižovatkou prediktivním řízením dopravy a nahradit armádu úředníků posílajících si jedno PDF půl roku tam a zpátky automatizovaným schvalováním.
Proti Babišovu brutálně funkčnímu slibu roztočených míchaček nelze postavit unavenou obhajobu stávajícího marasmu. Jediná šance je nabídnout budoucnost, které jeho manažerský styl nerozumí a na kterou nemá odpověď.
Pokud pražští politici nenajdou odvahu toto téma uchopit, zbude jim po volbách jen spousta volného času na přemýšlení, proč je porazila jedna primitivní rozpočtová lež.
---
Uvěříte pražským politikům moderní technologický skok, nebo jim po letech u moci nespolknete už ani slib zelené vlny na prázdném semaforu?
Dušan Ditrich
Trh není génius, ale opilý kosmonaut. Proč blikající kurz na displeji lže
Trh má vždycky pravdu? Nesmysl. Kurz na displeji není kolektivní moudrost, ale hysterická aukce ovládaná algoritmy. Skutečný investor vydělává tehdy, když trh prokazatelně lže. Zjistěte, jak na to.
Dušan Ditrich
Konec pátečních chřipek. Vláda potichu přiznala, že zrušení karence byl drahý omyl
ANO po 7 letech otočilo a podpoří návrat karenční doby. Když lidem proplatíte první 3 dny marodění, záhadně přibude rýmiček v pátek a v pondělí.
Dušan Ditrich
Jak jsem 34 let pálil peníze na trhu: Proč vás neničí krize, ale vlastní hlava
Burza neklesá proto, aby vás zničila. Ničí vás vlastní hlava. Zpověď po 30 letech na trzích odhaluje, proč 90 % fondů selhává a jak kvůli panice i chamtivosti přicházíme o miliony.
Dušan Ditrich
Čapkovi mloci v Rudém moři: Proč Hútíům platíme obědy i terče pro rakety
Hútíové ovládli klíčový ostrov Perim a škrtí světový obchod. Západ mezitím dál posílá mouku i peníze. Čapkovi mloci nepotřebovali vyhrát válku, stačilo jim počkat, až jim zaplatíme oběd i torpéda.
Dušan Ditrich
Konec teroru kulatého razítka: Algoritmus zkontroluje dům hned. Proč to stát odmítá?
Pětadevadesát procent staveb v Česku nejsou mrakodrapy, ale domky a garáže. Proč je nutíme stát ve stejné frontě na razítko jako chemičku? Povolení má řešit kód za vteřiny, ne pomalý lidský skener.
|Další články autora
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy
Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...
Čelní střet náklaďáku a auta na Brněnsku. Jeden člověk zemřel, silnice je zavřená
U Neslovic na Brněnsku se ráno čelně srazilo osobní auto s nákladním vozem. Při nehodě jeden člověk...
Tunelbus 145 má novou zastávku. Studenti z Pelc-Tyrolky získají přímé spojení s Dejvicemi
Linka 145 začne stavět u univerzitního kampusu na Pelc-Tyrolce. Papírově je spojení rychlé, realita...
GEVORKYAN v H1 2026: tržby +18 %, čistý zisk +34 %
Převod pozemků kolem jezera Milady nedaleko Ústí ze státu na obce se zastavil
Převod státních pozemků v okolí jezera Milada na Ústecku ze státu na dobrovolný svazek obcí, kde je...
- Počet článků 23
- Celková karma 12,12
- Průměrná čtenost 220x
Při tvorbě textů spolupracuji s UI, abych dosáhl různých stylů a hlavně zjistil co umí a co neumní. O tom co neumí sem občas také něco napíši.