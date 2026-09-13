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Jak jsem 34 let pálil peníze na trhu: Proč vás neničí krize, ale vlastní hlava

Dušan Ditrich
Burza neklesá proto, aby vás zničila. Ničí vás vlastní hlava. Zpověď po 30 letech na trzích odhaluje, proč 90 % fondů selhává a jak kvůli panice i chamtivosti přicházíme o miliony.

Na kapitálových trzích se pohybuji přes 30 let. Prošel jsem vším: od intradenního tradingu, kde vám škube v oku z každého tiku monitoru, až po správu fondů. Udělal jsem tolik drahých chyb, že bych z nich bez hypotéky postavil vilu v Troji.

V roce 1998 jsme ve vedení fondu platili drahé analytiky, zírali do Bloomberg terminálů a připadali si jako polobozi. Když jsme po letech spočítali čísla, vyšlo najevo jedno: kdybychom kancelář zamkli, analytiky poslali domů, koupili obyčejný index a šli na pivo, klienti by vydělali víc.

1. Bankéř v drahém obleku není chytřejší než trh

Finanční domy vám budou tvrdit, že jejich fondy řídí elita, která vidí za roh. Za to si naúčtují 1,5 až 2,5 % z vašeho majetku ročně. Ať vydělají, nebo prodělají.

Realita? Pravidelný report S&P SPIVA Scorecard dlouhodobě ukazuje, že v horizontu patnácti let zaostává za obyčejným tržním indexem skoro 90 % aktivně řízených fondů.

Devět z deseti profíků hází šipky na terč hůř než S&P 500. Neplaťte někomu tučnou rentu za to, že se tváří důležitě u grafů, kterým sám nerozumí.

2. Váš „poradce“ není váš kamarád

Přijde k vám usměvavý mladík s aktovkou a nabídne finanční plán „zadarmo“? Schovejte peněženku a ukončete schůzku. Jste pro něj jen kořist, ze které se stahuje provizní kůže.

Za to, že vám doporučí nízkonákladový indexový fond, nedostane od své centrály ani korunu. Když vám ale vnutí prašivý dluhopis pochybné firmičky s hezkým katalogem nebo předplacené poplatky na třicet let dopředu, inkasuje tisíce.

Ptejte se hned v první minutě: „Kolik a od koho dostanete za to, že si tohle koupím?“

3. Největší nepřítel vám zítra ráno vyčistí zuby

Když vám u piva začne instalatér líčit, které technologické akcie právě nakoupil, popadne vás chamtivost. Nakoupíte na vrcholu. Když pak přijde sešup a noviny hlásí konec světa, zachvátí vás panika a prodáte se ztrátou na dně.

Učebnicový scénář. V roce 2000 jsem v euforii dot-com bubliny udělal přesně tohle. Choval jsem se jako naprostý amatér.

Podle dlouhodobých studií společnosti DALBAR dosahuje průměrný drobný investor zhruba polovičního výnosu oproti samotnému trhu. Burza neklesá proto, aby vás zničila. Ničí vás vlastní hlava. Kdo neumí v klidu sedět na zadku, když trhy padají, neměl by na ně vůbec lézt.

4. Pohádka o výnosu bez rizika. – Bezriziková investice neexistuje.

Pokud vám někdo nabízí „garantovaný výnos 9 % ročně“ u soukromé firmy stavějící sklady nebo vyvíjející zázračné technologie, nekupujete investici, ale lístek do loterie bez hlavní výhry.

Korporátní dluhopisy malých eseróček nejsou spořicí účet, ale nekryté půjčky bez jakýchkoliv záruk. Až podnikatel zkrachuje – a kauzy jako Arca nebo Premiot ukázaly, jak rychle to jde – zbyde vám jen pohledávka v insolvenčním rejstříku s uspokojením nula celá nic. Vyšší slibovaný výnos znamená vždycky vyšší riziko. Bez výjimky.

Investování nevyžaduje genialitu, ale chladnou hlavu a sebekázeň. Vyhněte se prodejcům provizních pastí, nekupujte nic, čemu nerozumíte, a nesnažte se trh přechytračit. Levně ho kopírujte.

Příště: Fundament je gravitace, trh opilý kosmonaut – jak se liší krátkodobé šílenství od dlouhodobé hodnoty firmy.

Jaký nejdražší finanční pomník jste si na trhu postavili vy? Zázračný firemní dluhopis, podílový fond s loupeživým poplatkem, nebo panický výprodej na dně?

Autor: Dušan Ditrich | neděle 13.9.2026 19:00 | karma článku: 3,85 | přečteno: 52x
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