Čapkovi mloci v Rudém moři: Proč Hútíům platíme obědy i terče pro rakety
V Čapkově *Válce s mloky* je ten nejkrutější detail nikoli v tom, že obojživelníci lidstvu systematicky podkopávají kontinenty, ale že jim lidé až do poslední chvíle posílali sbíječky, trhaviny a potravinové balíčky. Přece to vyžadovaly obchodní smlouvy a humanitární standardy. Pan Povondra seděl v teple u kamen, lepil si výstřižky z novin a chlácholil se tím, že do Prahy moře nesahá, takže se ho to vlastně netýká.
V září ovládly hútíjské milice sopečný ostrov Perim v úžině Bab-al-Mandab. Tím okamžikem skončily veškeré geometrické debaty o tom, odkud kam dostřelí jaký dron z jemenské pevniny. Hútíové si sedli přímo na hrdlo láhve. Kdo drží Perim, drží mechanický ventil na trubce, kterou protéká podstatná část asijsko-evropského obchodu. Stačí tam postavit pár lehkých děl, přitáhnout protilodní střely, a z mezinárodního námořního práva je jen terč pro cvičné střelby.
A co dělá civilizovaný svět, jehož lodě teď musí potupně pálit miliony tun paliva navíc kolem celého afrického kontinentu?
Dál posílá mouku.😡
Západ se dobrovolně chytil do vlastní pasti: buď sypat miliardy náboženským fanatikům, nebo nést obraz hladovějících dětí v hlavních zprávách. Teokrati v San’á z toho obratem udělali prosperující byznys model. Vzali vlastní populaci jako rozpočtový živý štít. Dobře vědí, že demokratický svět morálně neustojí plošný hladomor, a tak mandatorní výdaje na obživu lidí jednoduše vynulovali a přehodili je na cizí daňové poplatníky. Veškeré volné cashflow, čas i personální kapacity pak bez jakéhokoli existenčního rizika přesunuli do íránských raket a budování dělostřeleckých hnízd na Perimu.
Odpovědnost za jemenské žaludky přitom nepadá na hlavy evropských daňových poplatníků, ale na ty, kdo kradou konvoje OSN, uvalují na mouku výpalné a ze zbytků platí své zabijáky. Západ tímto servisem pouze konzervuje tyrana a snímá z něj veškeré existenční riziko.
Evropan v celém schématu funguje jako spolehlivý dvojitý sponzor. Poprvé zaplatí ze svých daní mouku pro Jemen, aby režim nemusel řešit sociální kolaps. A podruhé zaplatí v obchodě přirážku na každém dovezeném spotřebiči či botách, protože lodě musí obeplouvat Mys Dobré naděje, jelikož ti samí chlapci s plnými žaludky pálí z útesů po civilních posádkách.
Není to soucit. Je to perverzní dotační program na vlastní blokádu.
S každým dalším pytlem pšenice posíláme do Rudého moře jen další sbíječku pro Čapkovy mloky. A pan Povondra na evropských ministerstvech může dál sepisovat tiskové zprávy o humanitárních standardech – až do chvíle, kdy se podívá z okna na Vltavu a zjistí, že hladina nějak podezřele stoupá.
**Otázka do diskuse:**
Má Západ okamžitě zastavit potravinovou pomoc tam, kde ji vládci zneužívají k útokům na náš obchod, i kdyby to znamenalo rychlý hladomor civilistů? Nebo je naší povinností platit obojí – cizí jídlo i vlastní ohrožení?
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