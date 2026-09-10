Babišův stavební armagedon s razítkem 2028: Nechte ho, ať se zahrabe sám
Šest let čekat na razítko k domu, který zedníci vyženou za rok, je čistá kapitulace institucí. Když proto Andrej Babiš ohlásil velkou stavební revoluci, měl jsem nutkání zatleskat. Pak jsem udělal kardinální chybu: otevřel jsem si sněmovní tisk 67, u kterého teď koalice přehlasuje senátní veto. Nejde o záchranu dostupného bydlení. Je to legislativně naplánovaný kolaps s pevným datem spuštění: 1. ledna 2028.
Když se soukromý zisk stane státním zájmem
Začíná to cynickým sémantickým podvodem: obří bytové komplexy nad 10 000 m² se nově stávají „stavbami ve veřejném zájmu“.
Veřejný zájem je nemocnice, obchvat nebo přehrada, ne zisk developerského fondu z prodeje tržních bytů. Zákon vytváří privilegovanou kastu velkého kapitálu se zrychleným pruhem, zatímco stavitel rodinného domku bude dál škemrat o každé razítko.
K tomu přichází tichá amnestie černých staveb. Co to reálně znamená pro souseda na vsi? Pokud vedle vás vyroste nelegální skladová hala nebo předimenzovaný penzion, bagr nepřijede. Stavebník využije změkčené podmínky dodatečného povolení podle § 255, zaplatí pokutu, která je v jeho rozpočtu jen zaokrouhlovací chybou na úrovni nákupu svačiny pro zedníky, a stát mu stavbu dodatečně orazítkuje. Vzkaz je jasný: stavte načerno, stát před vámi nakonec kapituluje. Poctivost je v tomhle systému jen přítěž pro naivní.
Účet pro vesnice: Zisk developerovi, náklady starostovi
Druhý úder míří na venkov, kde ANO sbírá nejvíc hlasů. Novela fakticky zbavuje samosprávy svéprávnosti. O tom, co v obci vyroste, nerozhodne starosta, který zná každý příkop, ale vzdálený státní úředník. Developer postaví satelit, shrábne marži a zmizí.
Náklady zůstanou obci: rozšíření čističky, novou třídu ve školce i rozbité silnice zaplatí místní rozpočet. Stát si uzmul pravomoc, soukromníkovi nechal cash flow a občanům přehodil složenky.
Personální čistka bez nového softwaru
Původní centrální nápad je zpět: zrušit stavební úřady na menších obcích a nahnat všechno pod 205 vybraných měst, před čímž marně varuje Svaz měst a obcí ČR.
Zní to úsporně, dokud si nespočítáte lidi. Zrušit pět set úřadů znamená odepsat tisícovku referentů. Dojíždět desítky kilometrů za tabulkový plat nikdo nebude – dají výpověď. Se zkušenými úředníky zmizí třetina celostátní kapacity a veškerá znalost terénu.
Zbylých sedmdesát procent úředníků má od 1. ledna 2028 převzít agendu celé republiky. V čem? V ničem. Plnohodnotný software odsouvá stavební zákon realisticky až k roku 2031. Plán je tedy geniální: nejdříve vyházet lidi a zbylé nešťastníky nechat tři roky topit v papírech a starých záplatovaných programech. Už dnes se podle analýz Hospodářské komory ČR čeká na povolení přes dvě stě dní. Až se personální čistka potká s administrativním vakuem, lhůty nevystřelí k vysněným třiceti dnům, ale k roku a půl.
Neberte Babišovi lopatu
Víme, že Babiš je mikromanažer, který má nutkání schvalovat i nákup propisek na podatelně. Záhadou zůstává opozice: proč se u pultíku tak urputně pere a bere mu z rukou lopatu, kterou se tak spolehlivě zahrabává sám?
Až tenhle personální experiment 1. ledna 2028 zkolabuje a statisíce lidí nedostanou měsíce razítko ani na kůlnu, bude to autory stát pět až deset procent voličů. Stačilo by složit ruce do klína a nechat politické soupeře, ať se do té jámy zahrabou sami.
Diagnóza systémového kolapsu je hotová. Konstruktivní alternativu – jak vyřešit 95 % stavební agendy bez centrálního molocha a za zlomek nákladů – rozebereme v samostatném textu zítra ráno.
Otázka do diskuse: Má mít stát právo postavit vám za zahradou desetipatrový věžák s odůvodněním, že jde o „veřejný zájem“, aniž by do toho vaše obec mohla mluvit?
Dušan Ditrich
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Dušan Ditrich
Článek který iDnes nechce zveřejnit.
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