Zvýšení koncesionářských poplatků mi nevadí

Nezvýšily se od roku 2008 a nezvedají se ani o nijak závratnou částku. Alespoň pro mne jako poplatníka za jednu domácnost.

71 % respondentů jakéhosi průzkumu veřejného mínění nesouhlasí se zvýšením koncesionářských poplatků.

Mne osobně však fascinuje především navýšení plateb pro firmy, jež budou muset platit podle počtu svých zaměstnanců. Kupříkladu společnost, v níž pracuju, bude muset platit stonásobek toho, co platím já, aby komukoli, což překvapivě platí i pro management, umožnila - byť na minutu měsíčně – podívat se na svých počítačích, firemních telefonech či tabletech a televizích přijímačích na jakýkoli pořad České televize.

Nevadí mi zvýšení koncesionářských poplatků – vadí mi, že vůbec jsou!

Česká, tedy veřejnoprávní, televize dle mého osobního názoru nevysílá nic tak úchvatného, aby si je zasloužila. Máme komerční vysílání, které je mnohdy mnohokrát kvalitnější toho veřejnoprávního.

Abych pak platil za to, že ČT sponzoruje (spíš zaplatí…) nějakou přihlouplou komedii, že na olympiádu do Paříže vyšle na milou a příjemnou dovolenou řadu redaktorů a sportovních odborníků, kteří po kotníky nesahají Škorpilům, Suchánkům a dalším dřívějším sporťákům, to se mi fakt nechce.

A že bychom bez ČT takové akce, jakou byla olympiáda, nemohli sledovat? Ó, to nikoli! Příkladem budiž naše nejvyšší fotbalová soutěž, jež je výhradně v gesci privátní firmy. Vrcholné sportovní akce bychom viděli i bez ČT Sport. A to bez toho, že by při slavnostním zahájení olympiády Michal Dusík většinově nevěděl, kdože jsou ti sportsmeni, kteří ulicemi Paříže pospíchají zapálit olympijský oheň.

Bylo by to osvěžující…