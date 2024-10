Žvásty, žvásty a zase jenom žvásty

Tak se Andrej Babiš vymanil z dalšího maléru. Dohodl se se Slováky, že nebyl spolupracujícím agentem STB. Fiala se o tom vyjádřil jako o politickém handlu.

Vůbec mu přitom nevadilo, že kandidát na prezidenta, jehož prosazoval, byl na tom velmi podobně jako Babiš. Dokonce snad ještě hůř. Ale zapomeňme na všechny Bureše i na Pávky.

Mám takový nesmělý návrh: vzhledem k tomu, že od sametové revoluce vůbec neuplynulo ještě tolik času, abychom hříchy minulosti nebyli limitováni (bude to trvat ještě tak deset let a pak už se nebude o čem bavit…), co takhle do příštích parlamentních a dalších voleb nepustit jediného kandidáta, který si v minulosti jakkoli zadal s minulým režimem? Tedy nebyl v KSČ?

To bychom ve Sněmovně viděli nových tváří…

Přitom to není nic proti ničemu. Kandidátky staví strany nebo koalice (do politických funkcí se bez jejich nominace nikdo nedostane), prostě by tyhle lidi neměli šanci do dění v této zemi přímo jakkoli zasahovat.

Fiala se svou ODS a koalicí Spolu by mohl jít příkladem. A třeba by se přidali i další.

Je to utopie, že ano?

A tak si budeme muset počkat ještě dalších deset, patnáct let, kdy už žvásty na tohle téma budou opravdu irelevantní!