Zmrzlej jako drozd. A zpíval jenom vodovodu
Říká se „zmrzlej jako drozd“. Nevím, kdo tohle přirovnání vymyslel, ale jednoho takového drozda jsem kdysi skutečně potkal.
A protože se rozhodl, že mě navštíví přímo v práci, strávili jsme spolu nakonec celou zimu.
V té době jsem pracoval na benzínové pumpě. Měl jsem noční směnu a zrovna jsme vytírali podlahu. Dveře jsme nechali otevřené a najednou se v nich objevil malý drozd.
Nepřiletěl.
Přicupital.
Prostě si to po svých namířil dovnitř, jako by se přišel podívat, jestli nemáme otevřeno.
Byl podzim, venku už docela zima, a tak si dodnes myslím, že ho přilákalo teplo. Možná byl zesláblý, možná nemocný, možná jen pořádně prochladlý. To už nezjistím.
Každopádně jsem ho na benzince nehodlal ubytovat. Pokusil jsem se ho vyhnat. Jenže drozd se k odletu neměl. Místo toho poskakoval po podlaze. Křídla měl, ale létání mu v tu chvíli zjevně nic neříkalo.
Tak jsem ho chytil. Šlo to překvapivě snadno. Nechal se vzít do ruky, aniž by se nějak zvlášť bránil. Uložil jsem ho do krabice a ráno ho odvezl domů. V kůlně jsme měli volnou ptačí klec, takže o jeho dočasném ubytování bylo rozhodnuto.
A tak jsme měli drozda.
Tři kočičí sfingy
Jenže jsem se zatím nezmínil o jedné drobnosti. My jsme totiž doma měli také tři kočky. A ty pochopitelně příchod nového člena domácnosti nepřehlédly. Jakmile jsme drozda umístili do klece, všechny tři se kolem ní rozložily. Lehly si a pozorovaly ho. A pozorovaly. A pozorovaly... žádné strkání tlapek mezi mříže, žádné pokusy dostat se dovnitř. Prostě tam ležely jako tři sfingy a ani se nepohnuly.
Chudák drozd.
Sotva jsme ho zachránili před zimou, zjistil, že jeho nové bydliště je obklíčené třemi kočkovitými šelmami. Musel z toho být vystresovaný jako blázen.
Zajímavé přitom bylo, že na naše andulky a korely kočky nikdy takhle nereagovaly. Ty už zřejmě považovaly za běžnou součást domácnosti. Ale nový drozd? To byla událost!
A ještě zajímavější bylo, co následovalo. Když jsme ho později pouštěli z klece, aby se proletěl po bytě, kočky ho nechávaly úplně na pokoji. V kleci ho dokázaly hypnotizovat pohledem. Jakmile létal volně, nezajímal je. Dodnes nevím, co si o tom mám myslet. Kočičí logika je zřejmě něco, čemu člověk nemusí vždycky rozumět.
Zimní podnájemník
Čím přesně jsme drozda krmili, už si po těch letech nepamatuju. Ale zjevně jsme ho nekrmili špatně, protože jakmile se ohřál, najedl a trochu se vzpamatoval, začal být docela čilý.
A také se ukázalo, že létat umí.
Pouštěli jsme ho z klece, aby se mohl proletět po bytě. V tom nebyl zase takový rozdíl proti našim andulkám a korelám, které jsme také nechávali volně poletovat. Jeden rozdíl tu ovšem byl: papoušci byli na svou klec zvyklí. Věděli, že tam mají jídlo, pití a svůj domov, takže se do ní zpravidla sami vraceli.
Drozd nikoli.
Ten měl na věc poněkud odlišný názor. Když už se jednou dostal ven, neviděl nejmenší důvod, proč by se měl dobrovolně vracet za mříže. Takže jsme ho museli chytit a do klece zase uložit.
Nevím, co si o nás myslel. Možná nás považoval za poněkud nevyzpytatelné domácí, kteří mu nejdřív otevřou dveře a pak ho zase zavřou. Ale nic jiného nám nezbývalo. A tak jsme si na sebe postupně zvykli.
Zpěvák s neobvyklým doprovodem
Musím ovšem přiznat, že náš nový podnájemník měl jednu vlastnost, kterou jsme na něm opravdu oceňovali. Krásně zpíval. Kdo někdy choval andulky nebo korely, ví, že papoušci sice mohou být roztomilí, chytří a zábavní, ale jejich hlasový projev dokáže občas pořádně prověřit nervovou soustavu celé domácnosti. Zvlášť když se rozhodnou, že právě teď mají něco mimořádně důležitého na srdci.
Drozd byl jiný.
Žádné protivné ječení. Žádné pronikavé skřeky. Když spustil, byla radost ho poslouchat. Mělo to ovšem jeden háček.
Zpíval jenom tehdy, když jsme v kuchyni pustili vodu
Nevymýšlím si. Mohli jsme kolem něj chodit, povídat si, pustit rádio nebo televizi. Nic. Ale jakmile někdo v kuchyni otočil kohoutkem a začala téct voda, náš drozd se přidal. A zpíval. Jestli mu šumění vody něco připomínalo, jestli s ním chtěl soutěžit, nebo si prostě jen vybral neobvyklý hudební doprovod, to nevím. Ale fungovalo to spolehlivě. Měli jsme zkrátka doma zpěváka, kterému se místo dirigentské taktovky musel pustit vodovodní kohoutek.
A musím říct, že ve srovnání s koncerty našich papoušků to byla docela příjemná změna.
A přišlo jaro
Tak s námi drozd přečkal zimu. Venku mrzlo, po zahradách se potulovaly kočky a kuny a já měl pocit, že v kleci, s pravidelným krmením a občasným proletěním po bytě, má přece jen větší šanci dočkat se jara. Samozřejmě jsme nevěděli, jestli by venku zimu skutečně nepřežil. Ale když jsem si vzpomněl, v jakém stavu k nám na benzinku přišel, nechtěl jsem to zkoušet.
Jenže držet divokého ptáka v kleci navždy jsme také nechtěli. A tak jsme čekali na jaro. Když se objevily první jiřičky, usoudili jsme, že přišel čas. Otevřeli jsme okno. Otevřeli jsme klec.
A čekali.
Drozd vyletěl z klece, ale k oknu se hned nehrnul. Nejdřív si ještě proletěl byt, který za těch několik měsíců dobře poznal. Trvalo to asi deset minut. Pak přistál na parapetu otevřeného okna. A odletěl.
O fotografii jsem požádal AI. Jsem sice přesvědčen o tom, že jsem drozda doma fotografoval (v kleci obklíčeného našimi kočkami), ale vzhledem k tomu, že jsem bordelář, jsem snímek nenašel…
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