Za nehody na slovenských železnicích Fico nemůže
Dávat totiž souvislost mezi peníze na dotované jízdné a bezpečnost železniční dopravy nemá se skutečností společného vůbec nic.
Železniční neštěstí na Slovensku, peníze raději na dotované jízdné než na bezpečnost
Viníkem je totiž restrukturalizace a transformace železnic. Já jsem na rozdíl od svého kolegy na tomto blogu více než třetinu svého profesního života s kolejovou dopravou spojil. Ať jako vlakvedoucí nebo později jako řidič tramvaje. Znám dosud velmi slušně jak dopravní, tak návěstní předpisy, jimiž se železniční doprava řídí. Když před časem došlo k podobným událostem, jako teď na Slovensku, v České republice, na těchto stránkách jsem to komentoval. Vím, budu se opakovat (nebo své články raději připomenu: Maléry na železnici posledních dní. Kdo je vinen? a Zase malér na železnici), nicméně platí bezezbytku to, co jsem napsal již dříve.
Když jsem pro tehdejší ČSD v polovině 80. let minulého století začal pracovat jako průvodčí a poté jako vlakvedoucí, nebylo výjimkou, že strojvedoucí měl na mašině i pomocníka. Jako vlakvedoucí jsem pak, měl-li jsem kompletní vlakovou četu (tedy průvodčího a manipulanta) a služební vůz byl v soupravě vlaku zařazen předepsaný počet náprav za lokomotivou, měl povinnost sledovat i návěstidla a v případě potřeby reagovat. Když poté zmizeli pomocníci strojvedoucích, po určitém počtu odpracovaných hodin strojvedoucího chodil na mašinu právě vlakvedoucí, aby mu návěstidla „četl“.
Jak to vypadá dnes? Strojvedoucí a vlakvedoucí, který se potácí soupravou a kontroluje či vydává jízdenky. Protože průvodčí de facto neexistuje.
Tedy s dotovaným jízdným to nemá společného zhola nic. Dráhy – v Čechách i na Slovensku – šetří na nasazení personálu - a podle toho to vypadá. Stále sofistikovanější zabezpečovací systémy jsou sice krásná věc, ale několikanásobnou kontrolu „x“ lidmi zatím evidentně nahradit neumí.
Kolegovi Zieglerovi by možná slušelo, kdyby si alespoň přečetl dopravní předpis českých nebo slovenských drah a až poté plival na politiky. Když se před časem staly v Čechách tři závažné železniční nehody v jednom jediném týdnu, kde byli dokonce mrtví, ani ve snu mne nenapadlo, abych z toho vinil Fialovu vládu.
Protože za to Fiala nemohl stejně tak, jako teď za to nemůže Fico.
Pavel Ďuran
Jak nás pošťačka zachránila před podvodníkem
České poště na těchto stránkách spílám už roky. Tentokrát ale musím pochválit. Ne snad ČP jako takovou, ale jednu její doručovatelku.
Pavel Ďuran
Kratičké shrnutí po volbách
Nejsem profesor Fiala, takže to patrně vidím špatně. Nevědecky, iracionálně. Přesto si dovolím vyjádřit svůj názor...
Pavel Ďuran
Penzijní připojištění mladým doporučuji!
Včera mne zaujal příspěvek kolegyně Vlachové o důchodovém připojištění, s nímž si dovoluji hrubě nesouhlasit.
Pavel Ďuran
Nic nového pod sluncem
Situace po volbách do PS je velmi podobná té, která v ČR nastala před čtyřmi roky. Komentátor Seznam Zprávy Jan Lipold přesto žasne.
Pavel Ďuran
Voliči v ČR nejenom, že zachránili tento můj blog, ale zachránili mi i život. Děkuju!
Před řadou měsíců jsem slíbil, že jestli SPOLU vyhraje tyto volby, zbaštím vlastní notebook a už na tento blog nenapíšu ani řádku.
