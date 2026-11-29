Z Jurského parku až do rodiny. Příběh jedné zachráněné korely
Tentokrát korela. A také příběh o tom, že z ošklivého káčátka může vyrůst krásný pták. I když v našem případě to zpočátku vypadalo spíš na malého dinosaura.
Když se doma rozhodnou hnízdit papoušci
Kdysi jsme doma chovali kromě andulek také tři korely. Šedivého samečka, šedivou samičku a jednu žlutou samici. Přes léto si užívaly pobyt ve venkovní voliéře na zahradě, na zimu jsme je stěhovali domů. A protože jsme měli opravdu velkou klec, pořídili jsme do ní také hnízdní budky. Nejen korelám, ale i andulkám.
A pak se začalo něco dít: všimli jsme si, že se obě šedivé korely pravidelně střídají v jedné budce. Podívali jsme se dovnitř a našli dvě vajíčka. Takže budeme mít mladé! Za nějaký čas se z budky skutečně začalo ozývat tiché pípání. Z obou vajíček se vylíhla mláďata a rodiče se o ně starali. Všechno vypadalo tak, jak mělo. Jenže potom přišel den, na který jsme nezapomněli.
Vražda v ptačí budce
Manželka zrovna krmila ptáky. Nasypala jim zrní a obě šedivé korely, rodiče našich dvou mláďat, opustily budku současně. To byla jejich chyba. Žlutá samička, která do té doby o cizí hnízdo nejevila zvláštní zájem, najednou vletěla dovnitř.
A vzápětí se z budky ozval příšerný křik.
Manželka okamžitě pochopila, že se děje něco zlého. Sáhla dovnitř. Jedno mládě už bylo mrtvé. Druhé žilo, ale mělo krvavá poranění na hlavičce a na hřbetě. Žlutá korela na obě bezbranná ptáčata zaútočila. Proč, to už se nikdy nedozvíme. Možná šlo o hnízdní instinkt, možná o soupeření o budku. Každopádně následky byly strašné.
Manželka přeživší mládě vytáhla. A tím se z ní, aniž by to plánovala, stala náhradní ptačí máma. Já byl totiž zrovna v práci.
Malý dinosaurus
Když se dnes podívám na fotografie toho zachráněného tvorečka, musím se přiznat k jedné věci. Byla to opravdu obluda. Omlouvám se všem milovníkům papoušků, ale jinak to říct nedokážu. Představte si skoro holé tělo, obrovský zobák, veliké tmavé oko a z hlavy i křídel trčící jakési ostny. To nebylo peří, jak si ho člověk představuje. Byla to péřová pouzdra, ze kterých mělo teprve něco vyrůst. Když jsem tu fotografii po letech znovu objevil, okamžitě se mi vybavil Spielbergův Jurský park. Pamatujete si na ty scény, kdy se z vajíček líhnou malí dinosauři?
Tak přesně něco takového jsme měli doma.
Jenomže na rozdíl od filmových dinosaurů ten náš nepotřeboval elektrický ohradník. Stačila mu krabice, trochu tepla a někdo, kdo ho bude krmit. A především potřeboval přežít. Čemuž jsem, když jsem to ptáče, které mělo obrovský krvavý šrám na hlavičce a na hřbetě poblíž pravého křídla, nevěřil.
Naše mimino
S takhle malým papouškem jsme neměli zkušenosti. Dospělé korely a andulky jsme chovali léta, ale zachránit zraněné mládě, které ještě neumělo samo přijímat potravu, bylo něco úplně jiného. Museli jsme ho ručně krmit. Na jednom z dochovaných videí je vidět, jak ho manželka opatrně drží a krmí stříkačkou. Maličký tvor má pořád ještě téměř holé tělo a člověk by za jeho přežití nedal mnoho.
Vlastně, už jsem to psal, jsme si zpočátku vůbec nebyli jistí, jestli se nám podaří ho zachránit. Jenže náš malý dinosaurus se rozhodl, že se nevzdá. Jedl, sílil a začala mu růst pírka. Nejdřív nesměle, potom čím dál víc.
A my jsme ho samozřejmě fotografovali a natáčeli. Díky tomu dnes máme docela pěknou dokumentaci jeho proměny. Od podivného holého stvoření až po papouška, kterého by už nikdo s dinosaurem nespletl. Tedy alespoň na první pohled.
Ošklivé káčátko
Znáte Andersenovu pohádku o ošklivém káčátku, ze kterého nakonec vyrostla krásná labuť? Tak u nás to bylo podobné. Akorát z káčátka nevyrostla labuť, ale korela. A když si vzpomenu, jak vypadala na začátku, byl to možná ještě větší zázrak.
Z holé kůže začalo vyrůstat peří, objevila se typická chocholka, hlavička dostávala žluté zbarvení a na tvářích se rozzářila oranžová kolečka.
Najednou jsme před sebou neměli nějakou podivnou příšerku. Měli jsme krásného papouška. Dostal jméno – pochopitelně od vnoučat - Tamy. A jak rostl, začalo být jasné, že to nebude žádný nenápadný obyvatel klece. Tamy měl totiž vlastní představy o tom, jak má vypadat rodinný život.
Pes, koupání a další dobrodružství
Tamy postupně objevoval svět kolem sebe. Na jednom videu je ještě poměrně mladý a setkává se s naším psem. Pes se k němu sklání a zvědavě ho očichává. Malý papoušek tak poznává, že svět není obydlený jen lidmi a ostatními ptáky.
Na dalších záběrech už sedí na prstu, pohybuje se kolem klece a prozkoumává okolí. A potom přišlo první koupání. Kdo někdy viděl mokrou korelu, ví, že i z krásného papouška se během několika okamžiků může stát něco poněkud komického. Tamy nebyl výjimkou.
Ale právě tyhle drobné příhody nám ukazovaly, jak se mění. Už to nebylo bezmocné mládě, které potřebovalo každou chvíli nakrmit. Rostl z něj zvědavý, čilý a pěkně opeřený společník.
Jenže jeden problém zůstal: papoušek, který nelétá
Útok žluté korely totiž nezanechal jen vzpomínku. Tamy měl poškozené pravé křídlo. A přestože přežil, vyrostl a krásně se opeřil, létat nikdy nezačal. To je u papouška samozřejmě velký handicap.
Jenže Tamy o tom zřejmě nepřemýšlel tak jako my. Přizpůsobil se. Naučil se pohybovat po svém, šplhat, přecházet z místa na místo a využívat všech možností, které měl. A hlavně se naučil jednu důležitou věc. Že když papoušek nemůže létat, ještě to neznamená, že nemůže být všude.
Kuchyňský inspektor
Tamy se totiž postupně stal neodmyslitelnou součástí domácnosti. A jako správný člen rodiny chtěl být u všeho. Zvlášť v kuchyni.
Máme video, na kterém zvědavě sleduje práci kolem kuchyňské linky. Zajímá ho dřez, pracovní plocha i to, co se právě připravuje k jídlu.
Člověk by skoro řekl, že kontroluje, jestli se všechno dělá správně. A potom je tu další video. Jmenuje se „Dlabanec“. Na něm už Tamy předvádí, že se rozhodně nehodlá omezovat jen na běžné ptačí záležitosti. Zajímá se totiž o rajskou omáčku. Ano, čtete správně: náš papoušek, který kdysi potřeboval dokrmovat stříkačkou, se později zajímal o rajskou. Na videu sedí u nádobky a dostává sousto na lžičce. Kdyby nám někdo v době, kdy jsme z budky vytáhli to zakrvácené, téměř holé stvoření, řekl, že z něj jednou bude kuchyňský ochutnávač rajské omáčky, asi bychom si mysleli, že se zbláznil. Ale přesně takový byl Tamy. Zvědavý, společenský a odhodlaný být u všeho, co se doma děje.
A co bylo dál?
Možná čekáte, že teď přijde smutný konec. Koneckonců už jsem vám vyprávěl o divočákovi Matějovi a jeho příběh zrovna pohádkově neskončil. Jenže tentokrát vás zklamu. Nebo potěším?
Tamy žije.
Dnes bydlí u naší švagrové ve Vroutku, kde je milovaným rodinným mazlíčkem. Nelétá. Poškozené pravé křídlo mu zůstalo jako trvalá památka na den, kdy se do jeho hnízda dostala žlutá korela. Ale jinak z něj vyrostl krásný pták. A mimochodem, myslíme si, že Tamy je nejspíš kluk. Úplnou jistotu v tom ovšem nemáme.
Když si dnes pustím stará videa, pořád mě fascinuje, jak neuvěřitelnou proměnou prošel. Na začátku zakrvácené, téměř holé mládě, kterému jsme dávali jen malou naději na přežití. Potom malý dinosaurus s obrovským zobákem. Pak rozcuchaný ptačí teenager. A nakonec ušlechtilý opeřenec, který se stal členem rodiny.
Možná by se dalo říct, že jsme tehdy zachránili jednoho papouška.
Ale když se nad tím zamyslím, nebylo to tak jednoduché. Jedno mládě jsme ztratili. Druhé přežilo díky tomu, že manželka včas zasáhla a že jsme se potom společně pustili do něčeho, s čím jsme neměli žádné zkušenosti.
A Tamy? Ten se nám za všechno odvděčil tím, že vyrostl, zkrásněl a rozhodl se, že bude žít. I bez létání. A tak když se dnes podívám na jeho první fotografii, už v ní nevidím jen tu příšerku z Jurského parku. Vidím malého bojovníka, který to nevzdal.
A vlastně si říkám, že Spielberg by takový příběh možná také dokázal natočit.
Jen by tentokrát nemusel použít žádné počítačové dinosaury. Stačila by jedna korela. Korela, která miluje špagety…
Fotografie a videa pocházejí z našeho rodinného archivu. Zachycují Tamyho od prvních dnů po záchraně až po dobu, kdy z něj vyrostl krásný dospělý papoušek.
Pavel Ďuran
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