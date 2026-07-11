Wimbledon, Česká televize a jedna věta, která časově nesedí
Řada čtenářů správně upozornila, že sublicenci nakonec získala Prima. Jiní namítali, že Česká televize přece žádná práva neměla a mít nemohla. Jenže právě to se ukázalo jako omyl. Hlavní vysílací práva skutečně vlastní jiný subjekt, ale sublicenci bylo možné získat. Důkazem je právě Prima, která ji od držitele práv získala.
V průběhu pátečního večera pak přišlo i oficiální vyjádření České televize:
„Česká televize během týdne intenzivně jednala o získání vysílacích práv na sobotní finále ženské dvouhry ve Wimbledonu za účasti českých hráček. Navzdory maximálnímu úsilí ČT získal práva jiný televizní subjekt, který předložil výrazně vyšší finanční nabídku.“
Na první pohled zní toto vysvětlení logicky. Jenže při bližším pohledu se objeví drobný problém.
O tom, že finále ženské dvouhry bude čistě české, totiž nikdo nevěděl „během týdne“. Definitivně bylo jasno až ve čtvrtek po skončení druhého semifinále. Do té doby nebylo jisté, zda se do finále dostane jedna Češka, dvě Češky, nebo žádná.
Jinými slovy: pokud Česká televize skutečně jednala už od začátku týdne, nemohla jednat o „sobotním finále za účasti českých hráček“. Mohla jednat pouze o obecné možnosti získat sublicenci pro případ, že by česká tenistka či tenistky do finále postoupily.
To je ale něco úplně jiného!
Možná jde jen o nešťastně formulovanou tiskovou zprávu. Jenže právě takové detaily rozhodují o důvěryhodnosti. Věta, která měla Českou televizi obhájit, dnes spíš vyvolává další otázky.
Přitom vůbec netvrdím, že ČT měla za každou cenu přihazovat do nekonečna. Je docela dobře možné, že Prima nabídla částku, kterou by bylo z veřejných peněz nerozumné dorovnávat. To by byl naprosto legitimní postoj.
Jenže přesně to veřejnost dodnes neví.
Kolik sublicence stála? Nikdo to neřekl. Prošel jsem veřejně dostupné informace a nikde jsem nenašel ani potvrzenou cenu, ani odhad podložený některou ze zúčastněných stran. Objevují se pouze internetové spekulace o částkách v řádu několika milionů korun, ale žádný důvěryhodný zdroj je nepotvrzuje.
Stejně tak nevíme, jak velký byl rozdíl mezi nabídkou Primy a České televize. Šlo o statisíce? O milion? Nebo o několikanásobek? Ani to nevíme.
Právě proto podle mého názoru není hlavním problémem to, že Česká televize sublicenci nezískala. Hlavním problémem je její komunikace.
Kdyby už ve čtvrtek večer nebo v pátek ráno oznámila: „Ano, jednáme o získání sublicence, ale zatím nevíme, zda uspějeme,“ většina diváků by to pravděpodobně přijala. Místo toho se až po kritice dozvěděli, že se vlastně „během týdne intenzivně jednalo“.
A právě tato formulace při pohledu na časovou osu událostí jednoduše nesedí.
Možná je to maličkost. Ale veřejnoprávní instituce stojí a padají právě na maličkostech. Na přesnosti, otevřenosti a důvěryhodnosti.
A to je možná důležitější než samotný tenisový zápas. Každopádně jsem rád, že se na něj dnes odpoledne budu moci podívat bez toho, že bych si včera musel běžet zaplatit Eurosport.
Pavel Ďuran
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