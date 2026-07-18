Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vzpomínky na koleje

Inspirací mi byl pan kolega May, který mne svým příspěvkem přiměl zavzpomínat na dětství a cestování vlakem.

Já jsem ale vlakem necestoval jen jako dítě, ale s železničními kolejemi jsem byl úzce spjat i spoustu let ve své dospělosti: prostě proto, že jsem na dráze nejprve jako průvodčí, velmi brzy poté jako vlakvedoucí, pracoval.

„Máš mraky historek,“ říkají mi mí známí, protože jsem užvaněnej, „tak vyprávěj.“

A tak to zkusím…

Do služeb ČSD jsem vstoupil po absolvování vojenské základní služby roku 1985. V Praze, na hlavním nádraží. Státi se konduktérem znamenalo úspěšně absolvovat dopravní a přepravní kurz a samozřejmě také praktický zácvik. V rámci toho jsem se s jednou vlakovou četou rychlíkového turnusu zmítal ve vlakových soupravách, abych se ještě před zkouškami dopustil neuvěřitelného maléru:

Vezli jsme rychlík z Prahy do Mnichova. Zácvikář, tedy já (v civilu, se žlutou páskou na ruce), průvodčí a vlakvedoucí v drážním mundúru. V Domažlicích jsme vyložili poslední trosky cestujících, kteří do SRN nejeli. Následně jsme vlak odvezli na Českou Kubici, kde už na nás čekali celníci a pohraničníci. Kromě vlakové čety ze soupravy nesměl nikdo ven. Celníci vlezli do vlaku, pohraničníci (všichni měli škorpiony), kolem vozů, dokonce nechali služebního psa proběhnout pod vagóny. A protože byl podzim a už docela zima, já si oblékl bundu – jenomže žlutou pásku s nápisem ZÁCVIK jsem nechal pod ní.

„A vy jste kdo?“ štěkl na mě jeden z vojáků. Prostě civil mimo soupravu… já obyčejně tak pohotový (navíc takhle blbě) nikdy nebyl. A nejsem dodneška.

„NARUŠITEL!“ pravil jsem.

Hlavně škorpíků těch vojáků se zvedly. Proti mně. Můj vlakvedoucí a průvodčí zesinali. Já bych prdelkou štípal osmičky dráty.

Velmi opatrně se šéf pohraničníků, nějaký nadporučík, zeptal po několika nekonečných vteřinách vlakvedoucího: „Ten patří k vám?“ A on přikývl. Nevzmohl se na slovo, jak byl zděšenej. Nakonec jsme se tomu všichni zasmáli.

Pan průvodčí s vlakvedoucím to po návratu na pražské hlavní nádraží na komandě dali samozřejmě k dobrému. Byl jsem neskutečně populární. Po úspěšně složených zkouškách na průvodčího jsem byl pak svými nadřízenými – i díky této příhodě – uznán za „odpovědného živla“ a byl mi vystaven služební pas, s nímž jsem mohl vozit vlaky z ČSSR do SRN, tady do Schirdingu.

Autor: Pavel Ďuran | sobota 18.7.2026 10:12 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

Další články autora

Pavel Ďuran

Sekaná ve vlaku a moje vzpomínky na cestování

Jiřímu jsem poděkoval v diskusi pod jeho článkem. Chtěl jsem vstoupit jenom do ní, nicméně se mi vyrojilo tolik vzpomínek, že se mi to tam při nejlepší možné vůli nevešlo.

17.7.2026 v 10:28 | Karma: 18,12 | Přečteno: 372x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Turkova včerejší autonehoda na Pavláku – dodatek

Máloco je pro autora nepříjemnější než zjistit, že se mýlil. Stalo se... jenže ještě horší je tvářit se, že se nic nestalo.

15.7.2026 v 11:14 | Karma: 24,56 | Přečteno: 1026x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Turkova včerejší autonehoda na Pavláku

Nemám motoristického poslance Filipa Turka rád. Nicméně včera byl účastníkem dopravní nehody poblíž náměstí I. P. Pavlova a na různých webech se o tom rozhořela vášnivá diskuse.

14.7.2026 v 9:34 | Karma: 30,40 | Přečteno: 2340x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Karlovy Vary: festival filmu nebo předvolební mítink?

Seděl jsem v sobotu večer u televize. Mezi finálem Wimbledonu a mistrovstvím světa ve fotbale jsem si na chvíli přepnul na závěrečný ceremoniál Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

12.7.2026 v 10:46 | Karma: 30,40 | Přečteno: 625x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Wimbledon, Česká televize a jedna věta, která časově nesedí

Když jsem v pátek dopoledne napsal blog o tom, že je škoda, že veřejnoprávní Česká televize nebude vysílat historicky první ryze české ženské finále Wimbledonu, netušil jsem, jak zajímavou diskusi to vyvolá.

11.7.2026 v 6:03 | Karma: 22,33 | Přečteno: 589x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
14. července 2026  15:25

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...
vydáno 15. července 2026

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...

Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty

Dvě květnová koťata karakalů v Zoo Praha přišla na svět pod širým nebem, a...
15. července 2026

Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...

Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...
10. července 2026  10:01

Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...

Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Albín je zpět ve vodě, kam patří.
11. července 2026  5:01

O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by...

Plán dopravy: metro v lednu už neubere spoje, přibudou trolejbusy i vlaky

Václavské náměstí, stavba tramvajové trati u Národního muzea. Stav červen 2026
18. července 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Více spojů zkraje roku, větší role pro železnici i rozšiřování trolejbusové sítě. Hlavní město...

Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1. Hořela tam dodávka

ilustrační snímek
18. července 2026  9:12,  aktualizováno  10:05

Aktualizujeme Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda několika aut. Prvotní požár dodávky na 49. kilometru...

Praha 2

Praha 2
vydáno 18. července 2026  10:01

Improvizované pietní místo poslance Filipa Turka u "jeho" křižovatky.

Praha 1

Praha 1
vydáno 18. července 2026  10:01

Aerovka ve vstupní hale ministerstva dopravy

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pavel Ďuran

  • Počet článků 574
  • Celková karma 20,58
  • Průměrná čtenost 1281x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.