Vzpomínky na koleje
Já jsem ale vlakem necestoval jen jako dítě, ale s železničními kolejemi jsem byl úzce spjat i spoustu let ve své dospělosti: prostě proto, že jsem na dráze nejprve jako průvodčí, velmi brzy poté jako vlakvedoucí, pracoval.
„Máš mraky historek,“ říkají mi mí známí, protože jsem užvaněnej, „tak vyprávěj.“
A tak to zkusím…
Do služeb ČSD jsem vstoupil po absolvování vojenské základní služby roku 1985. V Praze, na hlavním nádraží. Státi se konduktérem znamenalo úspěšně absolvovat dopravní a přepravní kurz a samozřejmě také praktický zácvik. V rámci toho jsem se s jednou vlakovou četou rychlíkového turnusu zmítal ve vlakových soupravách, abych se ještě před zkouškami dopustil neuvěřitelného maléru:
Vezli jsme rychlík z Prahy do Mnichova. Zácvikář, tedy já (v civilu, se žlutou páskou na ruce), průvodčí a vlakvedoucí v drážním mundúru. V Domažlicích jsme vyložili poslední trosky cestujících, kteří do SRN nejeli. Následně jsme vlak odvezli na Českou Kubici, kde už na nás čekali celníci a pohraničníci. Kromě vlakové čety ze soupravy nesměl nikdo ven. Celníci vlezli do vlaku, pohraničníci (všichni měli škorpiony), kolem vozů, dokonce nechali služebního psa proběhnout pod vagóny. A protože byl podzim a už docela zima, já si oblékl bundu – jenomže žlutou pásku s nápisem ZÁCVIK jsem nechal pod ní.
„A vy jste kdo?“ štěkl na mě jeden z vojáků. Prostě civil mimo soupravu… já obyčejně tak pohotový (navíc takhle blbě) nikdy nebyl. A nejsem dodneška.
„NARUŠITEL!“ pravil jsem.
Hlavně škorpíků těch vojáků se zvedly. Proti mně. Můj vlakvedoucí a průvodčí zesinali. Já bych prdelkou štípal osmičky dráty.
Velmi opatrně se šéf pohraničníků, nějaký nadporučík, zeptal po několika nekonečných vteřinách vlakvedoucího: „Ten patří k vám?“ A on přikývl. Nevzmohl se na slovo, jak byl zděšenej. Nakonec jsme se tomu všichni zasmáli.
Pan průvodčí s vlakvedoucím to po návratu na pražské hlavní nádraží na komandě dali samozřejmě k dobrému. Byl jsem neskutečně populární. Po úspěšně složených zkouškách na průvodčího jsem byl pak svými nadřízenými – i díky této příhodě – uznán za „odpovědného živla“ a byl mi vystaven služební pas, s nímž jsem mohl vozit vlaky z ČSSR do SRN, tady do Schirdingu.
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