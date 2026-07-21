Vzpomínky na koleje – pro dobrotu na žebrotu (radostné chvíle vlakových čet)
Z Děčína jsme odjížděli minutu nebo dvě před ní. Už v Povrlech za mnou ke služebnímu vozu přišel výpravčí s tím, že si nějaká paní v Děčíně omylem sedla nejprve do našeho vlaku, krátce před odjezdem zjistila, že sedí ve špatné soupravě a bleskově si přestoupila do vlaku vedle. Jenže si u nás zapomněla kabelku, jestli se po ní nemůžeme podívat. Seděla prý v prvním voze za služebákem. Odkýval jsem to, kývl na průvodčího, ať za mnou přijde a my vyrazili směr Ústí nad Labem.
Průvodčí dorazil, situaci jsem mu vysvětlil a poprosil ho, ať se zkusí podívat. V minutě byl zpět. Ano, dámskou kabelku viděl, leží na stolku u okénka a sedí u ní dva chlapi. Do soupravy jsem vyrazil s ním. „To je vaše zavazadlo?“ zeptal jsem se obou mužů, kteří už měli lokty na stolku a téměř celou kabelku tak zakrývali. „Shání se po ní její majitelka,“ dovysvětlil jsem a kabelku vzal do ruky.
Můj tehdejší průvodčí Karel - vpravo - a já (z archivu autora; kolorovaná černobílá fotografie)
A pak mě osvítil Duch svatý!
„Můžete jít prosím vás na chviličku se mnou?“ požádal jsem dvojici cestujících, kteří seděli o něco dále a vzal jsem je i s průvodčím do služebního vozu. Tam jsem je poprosil o občanské průkazy, které mi sice udiveně, ale přesto dali. Opsal jsem si z nich jejich jména a adresy, doklady jim vrátil a pak jsem vzal onu kabelku a její obsah vysypal na svůj stůl. Běžné ženské propriety, občanka (z té jsem se dověděl, že dotyčná je lékařka děčínské nemocnice) a peněženka.
V té bylo asi 1.500 Kčs, zhruba stovka bonů (tuzexové koruny) a třicet západoněmeckých marek. Drobné. Sepsal jsem hlášenku (to byl tiskopis Hlášení o mimořádné události), vepsal do ní všechno, co v ní uvedeno mělo být, uvedl obsah kabelky, především pak přítomnost OP a obsah peněženky a v Ústí nad Labem jsem se jí pokusil předat výpravčímu. Nevzal jí ode mě. Soudil, že je v ní moc peněz a že by z toho mohly být problémy.
Byly…
V Lovosicích na mne u služebního vozu čekal zdejší výpravčí, že mu volali z Děčína (z Ústí věděli, že kabelku máme a že ji tam od nás nepřevzali) a že si jí převezmou tady, protože majitelka se vrátila do Děčína a čeká na ní. Že za pár minut jede zpátky rychlík, že to pošlou v něm. Kabelku převzal, stvrdil mi převzetí do druhopisu Hlášenky a my pokračovali v cestě na Prahu.
„To nám paní doktorka pošle třeba nějaký nálezný,“ těšil se můj průvodčí.
Jo, zlatý oči – nálezný!
Na perónu nádraží Praha – střed na nás čekal výpravčí se dvěma příslušníky VB (kdo neví, pak Veřejná bezpečnost, předchůdce dnešní Policie ČR). Převzal ode mě dokumentaci k vlaku (normálně jsem to jako vlakvedoucí nosil do dopravní kanceláře), následně nás pak páni příslušníci odvedli na služebnu. Šlo o tu kabelku – o peněženku v ní.
S průvodčím nás rozdělili do dvou kanceláří, každý sám jsme podávali vysvětlení. Zkontrolovali nám naše peněženky (ve kterých jsme oba měli možná tak akorát na krabičku cigaret), svlékli nás do trenek, prostě udělali osobní prohlídku. Hledali peníze. Následně jsme se totiž dověděli, že nás paní doktorka po převzetí kabelky v Děčíně obvinila z krádeže, protože v peněžence měla údajně kolem osmi tisíc korun – celou svou výplatu.
Příslušníci ode mne dostali jména i adresy obou svědků. „A nemohli to sebrat ti dva chlapi, co u té kabelky seděli?“ ptali se mě příslušníci nakonec. „Tak to by asi vzali všechno a nenechávali by tam dva a půl tisíce,“ soudil jsem.
Jak to dopadlo?
Oba svědky si naše veřejná bezpečnost k podání vysvětlení předvolala. Vypověděli totéž, co já s průvodčím. A potvrdili, že jsem kabelku otevřel skutečně až před nimi ve služebním voze.
A naštěstí ani socialističtí policajti nebyli úplně tupí a nezdála se jim ta „celá výplata“ ve výši osmi tisícovek. To totiž ani lékaři tehdy nevydělávali. Informovali se tedy na mzdové účtárně děčínské nemocnice, kde jim potvrdili, že tolik peněz dotyčná ve výplatě skutečně neměla. Když jí pak konfrontovali s tímto zjištěním, barvu přiznala. Prostě pocítila příležitost, jak si „tak trochu“ přivydělat.
Pavel Ďuran
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