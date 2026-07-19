Vzpomínky na koleje – co bylo před Sametem - Corvina
Vozily jí vlakové čety z Ústí nad Labem. Takže roku 1989 i já. Corvina jezdila v době, kdy se začínala rozpadat železná opona… v Maďarsku od května 1989 začali demontovat pohraniční zátarasy s Rakouskem. V létě přibývalo občanů NDR, kteří odjížděli na dovolenou do Maďarska s úmyslem dostat se na Západ. V srpnu následoval Panevropský piknik a v září Maďarsko otevřelo hranici pro občany NDR. To znamená, že právě Corvina se z obyčejného sezónního rychlíku stala během několika týdnů jedním z vlaků, který vezl obrovské množství lidí mířících z východního Německa do Maďarska.
Byl jsem u toho a chci tady o tom vyprávět…
Ona zmíněná Corvina, to byla směna, která žádný velký štěstí nebyla: nastupovali jste na ní večer, jeli jsme z Ústí nad Labem do Děčína (tzv. v režii – tedy sice bez práce a za holou mzdu, bez prémií, ale nějak zaplacenou), v Děčíně jste hodinu na to od Němců převzali mezinárodní rychlík, abychom ho pak dostali přes celou republiku do Štúrova, kde si od Vás soupravu převzali Maďaři. Ve Štúrově jsme pak – zadarmo - strávili celý den, abychom rychlík večer od Maďarů zase převzali, přetáhli ho přes půl ČSSR do Děčína a odevzdali ho tady Němcům.
Tedy na osobáku z Ústí do Prahy a zpět, vzhledem k na Corvině „provařeným“ hodinám, jsme si vydělali víc…
Jenomže Corvina, stejně jako všechny ostatní mezinárodní rychlíky mířící z NDR do Maďarska, se ukázala být kšeftem. Dokonce nebývalým. V té době, kdy už bylo jasné, že se socialismus ve východní Evropě otřásá v základech – a vůbec se ještě neuvažovalo tak daleko, že by mohlo dojít ke sjednocení Německa a pádu berlínské zdi - šlo ze strany východních Němců doslova o exodus. Šanci, jak se dostat na západ, měli tehdy právě přes Maďarsko. Těch „dederónů“ tehdy denně jezdily stovky!
Ty vlaky byly narvané! A protože německá státní bezpečnost ještě sem tam a nějak fungovala, Němci se báli kupovat si doma mezinárodní jízdenky, koupili si lístky jen do Bad Schandau. Takže na průjezd územím ČSSR potřebovali jízdenky nové. Vzhledem k tomu, že pokud naše vlakové čety tehdy napsali jízdenku ve vlaku, měli z ní průvodčí (popř. vlakvedoucí, který jí napsal) k výplatě 10 % její hodnoty. Za běžných okolností to udělalo pár příjemných pětek měsíčně, nicméně tady byla situace jiná: tady se ty jízdenky totiž vypisovaly masově. A to na neobvykle dlouhou štreku.
Předání soupravy mezi německými a českými vlakovými četami trvalo několik málo minut. Bylo nemyslitelné, že by se půl soupravy vyřítilo k pokladnám děčínské železniční stanice a kupovalo si tam lístky. Zůstával ten dav tedy ve vlaku a platil to našim vlakovým četám. Ve druhé vozové třídě to vyšlo tehdy pro jednoho na nějakých 200 korun.
My jsme do té doby nesměli přijímat ve vlaku cizí měnu – jenom Kčs. V létě roku 1989 se to však změnilo, mohli jsme (protože toho bylo tolik…) brát i východoněmecké marky. Corvina byla rychlík o 7 – 8 vagónech. 2/3 pasažérů bez lístků. Jezdil jsem to já jako vlakvedoucí, k ruce 2 průvodčí. Každý z nich měl na starosti 3 vozy, já jim, mě-li jsem na to čas, s jedním, popř. dvěma v čele vlaku pomohl. Do Kutné Hory, kde se přepřahalo, jsme mívali hotovo.
Souprava bývala plná, už jsem to psal – dvě třetina cestujících bez jízdenek (dospělí cca 200 Kčs, děti polovic). Na jeden vagón to bylo 11 kupé po osmi pasažérech, 88 lidí, z nichž přes šedesát bez lístků. Němci cestovali v rodinách, takže většinou dva dospělí a dvě děti. To bylo „vypsaných“ šest stovek na rodinu, v jednom kupé 1.200 Kčs… vezmu-li to globálně, pak na jediné cestě Corviny z Děčína do Štúrova ústecké vlakové čety vypsaly jízdenky za cca 60.000 korun (20.000 východoněmeckých marek), spíš víc.
Je potřeba ještě dodat, že naši nadřízení se k vlakvedoucím a průvodčím své stanice chovali velmi korektně. Nebyli oblíbenci, kteří by tento vlak vozili pořád. Corvina jako sezonní rychlík byla mimo pravidelné turnusy, vlakovým četám se dávala ve dnech jejich dlouhého volna, takže měsíčně jsem jí já osobně se svou četou jel 2x, maximálně 3x. Nicméně jestli si mí průvodčí vydělávali v průměru kolem 3,5 tisíce měsíčně, tak v červenci a v srpnu 1989 to byl vzhledem k vypsaným jízdenkám dvojnásobek.
Tenhle vlak byla neskutečná dřina. Nebývalá, bezprecedentní. Ale finančně to stálo za to!
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