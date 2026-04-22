Vystrčil na Tchaj-wan samozřejmě odletí!
Aby to pak nebyla toliko osobní, soukromá akce, béře si s sebou početnou podnikatelskou delegaci, která tu ku prospěchu české ekonomiky nepochybně uzavře bezpočet brutálně výhodných kontraktů a posune tak hospodářství naší zemičky výrazně vpřed.
Poznámka:
O významném ekonomickém přínosu cesty do výše zmíněné destinace nepochybuju ani v nejmenším: nejsem sice ekonom, nicméně v tomto mém přesvědčení mne utvrdil příspěvek na serveru Seznam.cz „Poškozuje Tchaj-wan český byznys? Investice mluví jasně“, takže o dalším posunu české ekonomiky vpřed je jasno.
Na případné námitky ze strany Číny kašlu, to je zcela irelevantní záležitost. Já už jsem dávno zrecykloval svůj čínskej telefon… jen moje paní to nepochopila a když jsem dostal k Vánocům novej, chytrej, placatej mobil, bylo na něm bohužel zase Made in China a ne Made in Tchaj-wan.
Bóže můj!
A Babiš na tuhle ušlechtilou zahraniční pouť nechce předsedovi Senátu půjčit vládní letadlo!
Miloš Vystrčil už letos jednou se strojem vládní letky cestoval. To na zahájení paralympijských her v Itálii - a byl z toho docela cirkus, protože letadlo po napadení Íránu USA a Izraelem bylo potřeba k repatriačním letům. Z Milána se tedy vracelo prázdné zpět. Předseda našeho Senátu pak na pozdvižení v médiích rafinovaně reagoval tak, že mu použití vládního letounu Ministerstvo obrany (takže vláda, takže Babiš…) schválilo.
Tedy všechno bylo v pohodě. Jasně… takže když je malér, tak je nejvyšší senátor čistej jako lilium. Za starou bačkoru stála vláda, která mu let vládní mašinou odsouhlasila. Tatáž vláda stojí za pendrek znovu, když mu ten stroj dát na jeho aktuální výlet nechce.
Trošku paradox?
Vystrčil si za to dle mého mínění může prostě sám. Kdyby se po své cestě do Itálie nestavěl do role neviňátka, do svých rodných luhů a hájů by vládním speciálem patrně odletěl. A to i přes to, že to z finančního hlediska nedává smysl. A protože už jsem na sebe prásknul, že ekonom nejsem, nechal jsem si to vysvětlit od umělé inteligence. Tady je její názor:
„Vládní speciál, nebo linka? U velkých delegací vychází pro Česko levněji komerční let
Debata o tom, jak by měli čeští politici cestovat na zahraniční mise, se pravidelně vrací. Zvlášť když jde o větší delegace a vzdálené destinace, jako je Tchaj-wan. Jednoduché srovnání ukazuje, že v takových případech dává pro Českou republiku větší smysl komerční doprava než využití vládního letadla.
Typická velká mise může čítat kolem 90 lidí a trvat několik dní. Právě taková kombinace je pro českou vládní flotilu problém. Hlavní stroj, Airbus A319CJ, je vhodný spíše pro menší delegace a kratší trasy. Při dálkovém letu a vyšším počtu cestujících naráží na omezený dolet a kapacitu. V praxi by to znamenalo více mezipřistání a především nutnost, aby se letadlo během pobytu delegace vracelo zpět do Česka a následně znovu letělo pro návrat.
Tím se náklady výrazně zvyšují. Zatímco komerční zpáteční letenky pro 90 lidí vyjdou zhruba na 1,6 až 2,3 milionu korun, využití vládního letounu v tomto scénáři by stálo přibližně 5 až 8 milionů korun. Rozdíl tak může činit několik milionů korun na jediné cestě.
Zahraniční srovnání ukazuje, že větší státy mají jinou situaci. Německo nebo Francie disponují velkými dálkovými letadly, která dokážou přepravit i početné delegace na dlouhé vzdálenosti bez mezipřistání. Pro ně je využití vládního speciálu efektivní. Česká republika však takový stroj nemá – a jeho pořízení by stálo miliardy korun a stovky milionů ročně na provozu, což by se při omezeném využití nevyplatilo.
Výsledek je tedy poměrně jednoznačný: pro menší a evropské cesty dává vládní letadlo smysl, ale u velkých delegací na dlouhé vzdálenosti je ekonomicky i logisticky výhodnější využít běžné komerční spojení.“
A co si myslíte vy?
P.S.: Ten obrázek (je vygenerován službou ChatGPT Plus) není vtipnej, já to vím…
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
