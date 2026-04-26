Vyměňte hradního kuchaře!

Netušil jsem, že se v kuchyni Pražského hradu tak mizerně vaří. Zjevně však ano – náš prezident je i po třech letech ve funkci hubenej stále jako lunt.

Což je poměrně alarmující skutečnost, neb naši politici, a to napříč celým politickým spektrem, spíš kynou.

Něco je špatně. Mně poměrně dlouho vrtalo v makovici, proč se Petr Pavel tak nekompromisně déře na letní summit NATO v Turecku – od včerejška je to však jasné: páni redaktoři Dobrovský & Šídlo (SeznamZprávy) to ve svém podcastu odhalili: prezident naší země by se totiž chtěl v Ankaře (a teď z článku cituji:)

„… zúčastnit slavnostní večeře, oficiální jednání by přenechal premiéru Babišovi.“

Upřímně řečeno, já jsem zvukový záznam z živého vystoupení Petra Pavla pro podcast Dobrovského & Šídla, který byl natáčen v úterý v pražském kulturním prostoru Vzlet, neslyšel. Zakázala mi to moje paní, která použila slova Marie Škopkové ze Slunce, seno…, jež jsou zde nepublikovatelná. Nicméně hovořila o mém srdečním svalu a velmi pregnantně popsala, v jakém stavu se nachází a odmítla mne navštěvovat na oddělení ARO žateckého špitálu, kam bych se po poslechu výše zmíněného pořadu dost možná dostal.

Pánové Dobrovský & Šídlo očima služby ChatGPT Plus

Takže já vlastně nevím, jestli si z nás dělají legraci Dobrovský & Šídlo nebo pan prezident. V každém případě jsem se stal ale horlivým zastáncem jeho cesty do Turecka, aby nám i přes bědnou kvalitu hradní kuchyně vydržel nejenom ty dva roky, jež mu do konce jeho prezidentského mandátu zbývají, ale i dalších pět let, které ho v čele naší země čekají.

Pane prezidente, v Ankaře dobrou chuť!

Poznámka na závěr: omlouvám se panu Martinu Ireinovi, jemuž jsem před časem slíbil – tuším, že právě jemu - že se do našeho prezidenta nebudu ve svých příspěvcích navážet. Ať to tak nyní jakkoli nevypadá, dodržel jsem to v podstatě i teď: tento příspěvek není o pranýřování hlavy státu, ale zjevně ubohých kvalit jeho domovské kuchyně.

Nevím jak vy, ale my máme dnes k obědu svíčkovou. Ušlechtile voní polovina baráku (sousedé nám tiše závidí…), vám všem přeju k nedělnímu obědu dobrou chuť! A nemusíme se kvůli tomu jezdit nabaštit do Turecka!

Autor: Pavel Ďuran | neděle 26.4.2026 10:53 | karma článku: 13,98 | přečteno: 200x

Pavel Ďuran

K včerejší studentské stávce

Včera na podporu naší veřejnoprávní televize a rozhlasu stávkovaly stovky studentů. Protože média mají sloužit lidem, a ne politické moci.

23.4.2026 v 10:38 | Karma: 32,48 | Přečteno: 727x | Diskuse | Politika

Pavel Ďuran

Vystrčil na Tchaj-wan samozřejmě odletí!

Osobně rozumím tomu, že Miloš Vystrčil cestuje na Tchaj-wan. Jako Tchaj-wanec, jak jsme se dověděli roku 2020, nebyl doma dlouhých šest let, tedy se mu po domovině zastesklo.

22.4.2026 v 7:40 | Karma: 26,66 | Přečteno: 498x | Diskuse | Politika

Pavel Ďuran

Kterak z komára učinit velblouda

Závidím řekám (vidím je téct), závidím chlebům (cítím je péct)... atd. a napsal to kdysi Jiří Grossmann. Já závidím těm, kdo slyší trávu růst.

15.4.2026 v 10:05 | Karma: 30,07 | Přečteno: 1692x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Jak bych dneska neodmaturoval

Viděl jsem letošní testy CERMATu pro přijímačky na střední školy. Vyplývá z nich pro mne jediné: osobně bych dnes už neodmaturoval, protože bych se na střední školu vůbec nedostal!

11.4.2026 v 17:44 | Karma: 26,99 | Přečteno: 583x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Jeden za osmnáct, druhý za dvacet – bez dvaceti!

To není chyba, to je jednoduchá matematika, kterou nám včera na tomto blogu předvedl svým textem o vládě a jejích opatřeních při zdražování pohonných hmot kolega Tomáš Flaška.

5.4.2026 v 10:39 | Karma: 27,84 | Přečteno: 699x | Diskuse | Politika
Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...
22. dubna 2026  14:30

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...

Za pobodání v Mostě stíhá policie dva muže, jednomu hrozí až 10 let

ilustrační snímek
26. dubna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Policie stíhá dva muže kvůli pátečnímu pobodání muže ve stanovém městečku pod přemostěním silnice...

Brod zachrání dlouho opomenutou zříceninu. Je dosud zahalená řadou tajemství

Na zřícenině hradu Ronovec spolek Osgord pořádá několikrát do roka brigády....
26. dubna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Město Havlíčkův Brod se bude více starat o hrad Ronovec. Ten se sice nachází u Břevnice, mimo...

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....
26. dubna 2026  12:22

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a...

Bývalou přítelkyni polil koncentrovanou kyselinou, policie muže obvinila

ilustrační snímek
26. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z výtržnictví obvinila plzeňská policie pětašedesátiletého...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Pavel Ďuran

  • Počet článků 538
  • Celková karma 23,28
  • Průměrná čtenost 1327x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

