Vyměňte hradního kuchaře!
Což je poměrně alarmující skutečnost, neb naši politici, a to napříč celým politickým spektrem, spíš kynou.
Něco je špatně. Mně poměrně dlouho vrtalo v makovici, proč se Petr Pavel tak nekompromisně déře na letní summit NATO v Turecku – od včerejška je to však jasné: páni redaktoři Dobrovský & Šídlo (SeznamZprávy) to ve svém podcastu odhalili: prezident naší země by se totiž chtěl v Ankaře (a teď z článku cituji:)
„… zúčastnit slavnostní večeře, oficiální jednání by přenechal premiéru Babišovi.“
Upřímně řečeno, já jsem zvukový záznam z živého vystoupení Petra Pavla pro podcast Dobrovského & Šídla, který byl natáčen v úterý v pražském kulturním prostoru Vzlet, neslyšel. Zakázala mi to moje paní, která použila slova Marie Škopkové ze Slunce, seno…, jež jsou zde nepublikovatelná. Nicméně hovořila o mém srdečním svalu a velmi pregnantně popsala, v jakém stavu se nachází a odmítla mne navštěvovat na oddělení ARO žateckého špitálu, kam bych se po poslechu výše zmíněného pořadu dost možná dostal.
Pánové Dobrovský & Šídlo očima služby ChatGPT Plus
Takže já vlastně nevím, jestli si z nás dělají legraci Dobrovský & Šídlo nebo pan prezident. V každém případě jsem se stal ale horlivým zastáncem jeho cesty do Turecka, aby nám i přes bědnou kvalitu hradní kuchyně vydržel nejenom ty dva roky, jež mu do konce jeho prezidentského mandátu zbývají, ale i dalších pět let, které ho v čele naší země čekají.
Pane prezidente, v Ankaře dobrou chuť!
Poznámka na závěr: omlouvám se panu Martinu Ireinovi, jemuž jsem před časem slíbil – tuším, že právě jemu - že se do našeho prezidenta nebudu ve svých příspěvcích navážet. Ať to tak nyní jakkoli nevypadá, dodržel jsem to v podstatě i teď: tento příspěvek není o pranýřování hlavy státu, ale zjevně ubohých kvalit jeho domovské kuchyně.
Nevím jak vy, ale my máme dnes k obědu svíčkovou. Ušlechtile voní polovina baráku (sousedé nám tiše závidí…), vám všem přeju k nedělnímu obědu dobrou chuť! A nemusíme se kvůli tomu jezdit nabaštit do Turecka!
Pavel Ďuran
K včerejší studentské stávce
Včera na podporu naší veřejnoprávní televize a rozhlasu stávkovaly stovky studentů. Protože média mají sloužit lidem, a ne politické moci.
Pavel Ďuran
Vystrčil na Tchaj-wan samozřejmě odletí!
Osobně rozumím tomu, že Miloš Vystrčil cestuje na Tchaj-wan. Jako Tchaj-wanec, jak jsme se dověděli roku 2020, nebyl doma dlouhých šest let, tedy se mu po domovině zastesklo.
Pavel Ďuran
Kterak z komára učinit velblouda
Závidím řekám (vidím je téct), závidím chlebům (cítím je péct)... atd. a napsal to kdysi Jiří Grossmann. Já závidím těm, kdo slyší trávu růst.
Pavel Ďuran
Jak bych dneska neodmaturoval
Viděl jsem letošní testy CERMATu pro přijímačky na střední školy. Vyplývá z nich pro mne jediné: osobně bych dnes už neodmaturoval, protože bych se na střední školu vůbec nedostal!
Pavel Ďuran
Jeden za osmnáct, druhý za dvacet – bez dvaceti!
To není chyba, to je jednoduchá matematika, kterou nám včera na tomto blogu předvedl svým textem o vládě a jejích opatřeních při zdražování pohonných hmot kolega Tomáš Flaška.
