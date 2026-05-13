Všechno je jednou poprvé

Nyní, po třiatřiceti letech i tak ještě mladé české parlamentní demokracie se naše jediná, nejspravedlivější, liberálně nejdemokratičtější opozice rozhodla změnit zvyklosti.

Chystá se kolektivně neúčastnit mimořádného zasedání Poslanecké sněmovny.

„U téhle ostudy nebudeme.“ Sjezd sudetských Němců si bude koalice odsuzovat sama

V novodobých dějinách české parlamentní demokracie (od roku 1993) je úplný bojkot všech opozičních stran celé schůze Poslanecké sněmovny zkrátka bezprecedentní. Opozice často obstruuje, odchází při hlasování, nepřihlásí se nebo opustí jednací sál demonstrativně, ale aby se prakticky „jako jeden muž“ vůbec neúčastnila mimořádné schůze, to se ještě nestalo.

Ať jakkoli nesouhlasím dokonce s parlamentním odsouzením sjezdu sudetských Němců v Brně, a už minimálně třikrát jsem se k tomu na tomto blogu vyjádřil, protože jej beru jako úctyhodný akt smíření a nic jiného, akce opozice se mi hrubě nelíbí.

Za jedno proto, že je úplně k ničemu. Poslanecká sněmovna je usnášeníschopná při třetinové účasti svých poslanců, což je 67, a to strany vládní koalice dají myslím si bez problémů dohromady.

Nerozumím tomu, proč strany opozice nechtějí dorazit do Sněmovny – a třeba tam obstruovat, dramaticky se vymezovat – a ve finále během hlasování NESOUHLASIT s usnesením. To je zcela legitimní postup, proti kterému nemám absolutně nic.

Ony však nemíní dorazit vůbec!

Jenomže pány poslance jsme si během voleb zvolili. Někdo koaliční, někdo opoziční. Jako voliči jsme je ale angažovali, NAJALI pro to, aby nás zastupovali. Pracovali pro nás! Tedy se obávám, že účastnit se jednání jakékoli schůze PS je jejich práce. Ne do ní nechodit. V běžném životě by se s takovými lidmi nikdo nebavil a jakýkoli zaměstnavatel by je bez skrupulí vymetl na dlažbu.

Naši opoziční poslanci si tak zřejmě zítra (během jediného dne…) vyberou placené volno tak kvalitně honorované, že já jsem na něco podobného nedosáhl v součtu za více než 40 let své práce.

Ale všechno je jednou poprvé – podle mě je zrovna tohle hodně špatně…

Autor: Pavel Ďuran | středa 13.5.2026 9:10 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

Pavel Ďuran

  • Počet článků 546
  • Celková karma 23,17
  • Průměrná čtenost 1314x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

