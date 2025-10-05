Voliči v ČR nejenom, že zachránili tento můj blog, ale zachránili mi i život. Děkuju!
Zkonzumovat počítač bych patrně nepřežil. Takže bych nic ani nenapsal. Volby dopadly, jak dopadly - jak jsem předpokládal, v co jsem doufal. Neměl jsem možnost sledovat posledních deset dní vzepětí politických stran a uskupení ve finále předvolební kampaně, neboť jsem své ženě k jejím 60. narozeninám věnoval zájezd do Itálie na ostrov Ischia, kde jsme je spolu a s našimi dvěma přáteli oslavili. Slibovaná wi-fi se v hotelu, kde jsme byli ubytováni, konala jen pár metrů od recepce, takže ať jsem jakkoli vyvezl počítač, zprávy či předvolební debaty jsem sledovat byl občas s to pouze na mobilu své paní, neboť já jsem takový barbar, že data v telefonu nemám.
Shlédl jsem den před volbami – už doma - poslední duel mezi Babišem a Fialou. Druhý jmenovaný mne fascinoval tím, jak vehementně hovořil o tom, co MY v příští vládě uděláme, byť bylo zjevné, že v příští vládě neudělají vůbec nic. Petr Fiala se chvástal úspěšnou digitalizací (drobný problém byl podle něj jen se stavebním řízením, k čemuž se postavil hrdinně čelem a vypráskal Ivana Bartoše), aby se velmi brzy u voleb samotných ukázalo, že digitalizace jako taková je problém daleko větší.
Osobně si myslím, že Petr Fiala opustí předsednictví ve své straně, protože prostě selhal. Já ho v příštích volbách budu určitě volit do europarlamentu nebo senátu, kam bohužel odkecané politické celebrity často odházejí.
Nemyslím si, že je Petr Fiala trouba – ani náhodou! Je to chytrej, vzdělanej chlap. Smekám před ním klobouk za to, že pětikoalici (posléze čtyřkoalici) dokázal udržet pohromadě celé volební období. Tomu jsem nevěřil.
Projekt SPOLU myslím si s těmito volbami skončil. Jsem pro. KDU-ČSL a TOP 09 nechť se na politické nebe drásají samy. Dle mého názoru má významnější smysl v naší politice ODS (bez svých pijaviček), pokud se jeho předseda nebude scházet někde na pivu se svými „koaličními partnery“ a vykřikovat, že s ANO nikdy. Fiala by měl předsednictví ve své partaji ukončit. Prostě postavit se volebnímu debaklu čelem, jak to před volbami avizoval, a ODS by měla ukecat Martina Kubu, aby to po Fialovi vzal. Tenhle jihočech je totiž jedinou smysluplnou alternativou, je to člověk, jemuž jsem já ochoten uvěřit.
Už jsem to několikrát napsal: Česká republika potřebuje, aby se domluvily dva nejvýznamnější volební subjekty – teď to vidím na ANO a ODS. Ve finále jsou totiž schopní dohodnout se na tom, co přesáhne čtyřleté volební období.
Pavel Ďuran
Stejně jako Tomáš Flaška jsem volební programy nečetl
Proč jako? Četli je jiní, moudřejší, než jsem já a o volebních programech SPOLU a ANO se vyjádřili v podstatě všichni tak, že ani jeden z volebních subjektů si nemá v tomto směru co vyčítat.
Pavel Ďuran
Na blogu iDnes ticho po pěšině
A ano, mluvím o incidentu, k němuž dnes došlo na mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku, kdy Andreje Babiše praštil francouzskou holí muž, který s názory předsedy hnutí evidentně nesouhlasí.
Pavel Ďuran
I vrcholný politik si může skočit na pivo. Ale…
Pivo mám rád a jeho konzumentům rozumím. „Pivo je nápoj znalců,“ povídal můj táta, který si mě jako kluka poslal do restaurace Rezeda, abych mu dvě točená do džbánku po nedělním obědu přinesl.
Pavel Ďuran
Kdo vyhraje volby? Zapomeňme na průzkumy veřejného mínění!
„Vsaď se!“ vybízeli mne mnozí po celý můj život. Já jsem se ale už víc jak pětačtyřicet let nevsadil. O nic - a nevsadil jsem ani na nikoho.
Pavel Ďuran
Dva měsíce do voleb
Co se stane počátkem října? Nic moc – jen vládnoucí koalice se odpotácí do opozice a nynější opozice této zemi zavládne.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Nehoda čtyř aut zastavila provoz na tahu z Čech na Moravu
Na silnici I/35 u obce Hřebeč na Svitavsku havarovala v neděli dopoledne čtyři auta, tři lidé se...
ONLINE: Pavel zatím Babiše nepověřil sestavit vládu, podle Fialy to bude logické
Sledujeme online Prezident Petr Pavel zatím nepověřil předsedu ANO Andreje Babiše sestavením vlády. „Bylo by to...
Tvořit vládu silou není správné, míní skokan voleb Brabec. Ministrem být nechce
Exministr životního prostředí a nynější hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec je jedním z...
Češi v zahraničí poprvé volili poštou, přišlo necelých 9 tisíc hlasů. Vyhrálo SPOLU
Novinku letošních voleb, korespondenční hlasování, využilo 8 978 českých občanů v zahraničí....
Pěkný byt v OV, 2+1, 43m2, ul. Na Pohoří, Zruč nad Sázavou, okr. Kutná Hora
Na Pohoří, Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
2 750 000 Kč
- Počet článků 490
- Celková karma 22,79
- Průměrná čtenost 1396x