Vlastním elektroautem se nikdy nesvezu
Nicméně naše auto je už stařeček. Jezdí už více než 15 let; sice s tím, aby prošlo technickou kontrolou, nemá zásadní problém, ale to se rychle změnit může. Vzhledem k tomu, že veřejná doprava skutečně alespoň zatím není tou, co by naši mobilitu posouvalo nějak vpřed, budeme my u nás doma v příštích letech stát před problémem, jaké auto si pořídit.
Jsem jen obyčejnej chlap. Na svět hledím tak, že prolistuju těch pár bankovek, které mám po výplatě v portmonce (to není pravda, protože i když dědek, zírám na čísla vyskakující na mne v internetovém bankovnictví… ale v podstatě je to totéž) a zkouším hledět na to, co se mi vyplatí a co ne.
Pravda je taková, že debata o elektromobilech je plná emocí, domněnek i marketingových slibů. Jedni je považují za budoucnost dopravy, druzí za slepou cestu. Jak si ale elektromobil skutečně stojí v porovnání s klasickým autem se spalovacím motorem? A co je výhodnější pro běžného českého řidiče, který má dnes k dispozici benzínové auto střední třídy, jezdí ekonomicky a doma nabíjet nemůže?
Poradil jsem se s AI. Položil jsem jí pár sugestivních otázek, na něž mi, bloudovi, který problému nerozumí, odpověděla. Pojďme na to:
Kolik stojí pořízení auta?
Zatímco běžné spalovací auto menší až střední třídy se dá pořídit kolem 300 000 Kč, srovnatelný elektromobil je obvykle citelně dražší. Levnější modely sice existují, ale často mají omezený dojezd nebo kompromisy ve výbavě. Rozdíl v pořizovací ceně tak stále představuje desítky až stovky tisíc korun. Elektromobil proto dává větší smysl tehdy, když se „zaplatí“ nižším provozem.
Kolik stojí ježdění?
Benzínové auto se spotřebou 5–6 l / 100 km vychází dnes přibližně na zhruba 850–1000 Kč za 500 km. Tankování je rychlé – včetně platby jsme obvykle hotovi do 10 minut.
Elektromobil umí být provozně levnější, ale jen v určitých podmínkách. Pokud lze nabíjet doma nebo v práci za běžnou cenu elektřiny, jezdí velmi levně. Pokud ale člověk spoléhá jen na veřejné rychlonabíječky, může se cena 500 km snadno dostat na úroveň spalovacího auta – a někdy i výš. A čas? Namísto několika minut zpravidla desítky minut až hodina na jedné zastávce.
Jak dlouho auta vydrží?
Mýtus „baterka odejde za pár let“ už dnes neplatí. Moderní trakční baterie běžně vydrží 300 000 až 500 000 km, často i déle, a většina automobilek na ni dává záruku 8 let / 160 000 km. Spalovací auta obvykle zvládají 250 000–350 000 km, při dobré údržbě i více. Jinými slovy: životnost obou technologií je dnes srovnatelná, elektromobily mechanicky stárnou dokonce pomaleji, ale jejich slabinou je právě závislost na nabíjení.
Kdo může elektromobil opravdu používat pohodlně?
Klíčovým faktorem není jen cena, ale infrastruktura.
V menších městech, jako je Žatec, jsme odhadli, že přibližně třetina domácností má realistickou možnost nabíjet doma. Dvě třetiny nikoli. V Praze je situace ještě horší – domácí nabíjení je reálně dostupné spíš jen zhruba pětině až čtvrtině domácností. Většina lidí by byla odkázána na veřejné nabíječky.
A kdo nemá vlastní nabíjení, přichází o největší výhodu elektromobilu: levné, pohodlné, noční „tankování“ doma.
Tak co je výhodnější pro běžného řidiče bez domácího nabíjení?
Pokud má člověk:
- benzínové auto za cca 300 000 Kč
- spotřebu 5–6 l / 100 km
- rozumné náklady na provoz
- a nemá možnost nabíjet doma nebo v práci
pak je z ekonomického i praktického hlediska dnes výhodnější zůstat u spalovacího motoru.
Elektromobil by v takové situaci byl dražší na pořízení, provozní úspory by byly malé nebo žádné a komfort by se pohoršil – delší zastávky na cestách, závislost na infrastruktuře, možná čekání u nabíječek.
Objektivní závěr
Elektromobil dává velký smysl pro lidi, kteří mohou nabíjet doma nebo v práci, podnikají dlouhodobě, jezdí často a chtějí nízké servisní náklady.
Naopak pro řidiče, kteří:
- bydlí v bytovém domě bez vlastního parkování,
- jsou závislí na veřejných nabíječkách,
- a už dnes mají úsporné spalovací auto,
je dnes spalovací motor jednoduše praktičtější a ekonomicky rozumnější volbou.
Elektromobilita dává smysl – ale ne pro každého a ne za každých podmínek.
A upřímně? V tvé situaci zatím klasické auto vyhrává. Pokud se ale v budoucnu rozšíří domácí nabíjení i pro městské obyvatele a ceny klesnou, může se poměr sil změnit.
Osobně si myslím, že ceny elektřiny neklesnou – naopak ceny pohonných hmot z fosilních paliv se zvýší díky ETS 2 (European Union Emissions Trading System 2), takže „poměr sil“ se zásadně nezmění.
Pavel Ďuran
Ideální stav
Prezident ČR Petr Pavel jmenoval před chviličkou ministerským předsedou vlády naší země Andreje Babiše.
Pavel Ďuran
Vánoční kapr
Kvapem se blíží nejkrásnější den roku. Vánoce. Děláme je pro radost a šťastný úsměv dětí. Pro mne moji rodiče, já pro své děti a teď už i vnoučata.
Pavel Ďuran
Klíče
Miluju svojí paní. Je milionkrát lepší, než jsem já, je vlastně dokonalá, má jenom jedinou chybu: má problém s klíči. Docela zásadní...
Pavel Ďuran
Jako malý děti…
Nedá se mluvit ani o hodně zastydlé pubertě (všem je jim více než 21 let...), ale naši poslanci se chovají vyloženě jako malé děti.
Pavel Ďuran
Tramvaják spasitelem
Kolegyně Dianová se před časem na tomto blogu prezentovala příspěvkem „Tramvaják katem“ a já jí v diskusi pod článkem vyčetl, že je na pražské tramvajáky vysazená. S grácií sobě vlastní to odmítla.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek
Pátek 19. prosince 2025 se zapíše jako významný milník do historie dopravních staveb v České...
Na jižní Moravě přibývá lidí s respiračními infekcemi, dál se šíří i žloutenka
Nemocnost akutními respiračními infekcemi se na jižní Moravě proti předcházejícímu týdnu zvýšila o...
Drama na Zlínsku. Muž vytáhl na exekutory plynovku, chtěl na ně poštvat i psy
Recidivista na Zlínsku vyhrožoval se zbraní v ruce exekutorům, kteří se dožadovali vstupu do bytu...
JLF GROUP dokončila akvizici společnosti Vollert Anlagenbau
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 502
- Celková karma 22,00
- Průměrná čtenost 1377x