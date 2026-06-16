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Veřejnoprávní média budou placena ze státního rozpočtu

Chudárek a Zavoral zešíleli… místo aby oba ředitelé našich veřejnoprávních médií zajásali, že se změnila pravidla financování jejich společností, hroutí se.

Je jednoznačné, že pokud televize i rozhlas budou placeny z veřejných peněz a nikoli prostřednictvím koncesionářských poplatků (jež si obyvatelé naší země platí, jak chtějí, takže často neplatí), nemohou prodělat. Ono to sice v tuto chvíli vypadá tak, že o část peněz přijdou, nicméně vzhledem k tomu, že zlovolná Babišova vláda nemá šanci dožít se konce byť jen jediného volebního období, tak i kdyby změnu financování veřejnoprávních médií dotáhla do úspěšného konce, nová vláda pod vedením Kupky nebo spíš Rakušana, pilířů to liberální demokracie, sice nevrátí zpět koncesionářské poplatky, ale nepochybně ČT a ČRo ze státního rozpočtu narve tolik peněz, že na tom obě organizace budou lépe než po zvýšení koncesionářských poplatků.

Prudce kontroverzní návrh zákona z dílny naší současné vlády v příštích týdnech tvrdě narazí. Opozice hlasitě šustí spacími pytli a chystá se dramaticky obstruovat. Milion chvilek nepochybně chystá nevídanou demonstraci, v rámci které se za zachování nezávislosti veřejnoprávních médií budou prezentovat lidé, kteří nic podobného neplatí – tipuju to tak na 50 %. ČT i ČRo se chystají stávkovat.

To všechno dohromady je skutečně těžkej kalibr…

Pokud jde o samotnou televizi a rozhlas, jejich obavy o ztrátu nezávislosti považuju za úsměvné. To je zcela zástupný argument, který maskuje snahu o zachování peněz, které mají firmy k dispozici. O jejich luxusní život. Stovky firem v této zemi se za poslední léta musela smysluplně transformovat, restrukturalizovat, uskromnit – mnoho z nich z toho se ctí vyšlo, na trhu se udrželo, fungují. Naše veřejnoprávní média se o to v podstatě ani nepokusila.

Jejich stávka? Proč ne?

Problém je v tom, že prostě nemohou přerušit vysílání – ne na den, ale ani na hodinu. V tom okamžiku by totiž smysl jejich existence byl neudržitelný. Kreativní nápad s černým oblečením už vyplýtvali, tak co dál?

Smysluplným stávkovým počinem by mohlo být, kdyby po dobu projednávání zákona ve Sněmovně ČT i ČRo vysílala přímé přenosy na všech svých kanálech a stanicích. Jednou, podruhé, potřetí. Liberálně demokratický divák či posluchač by se mohl tetelit blahem (kdyby v přímém přenosu nevystupovali politologové, kteří by celou záležitost - pochopitelně zcela nezávisle - glosovali). Taktéž bych navrhoval přímý přenos z demonstrace Miliónu chvilek, neopomněl bych ani Senát a nakonec Petra Pavla, který nepodepíše. Dal bych detail na jeho ruku s perem v ruce, kterak ten psací nástroj s nechutí nad připraveným dokumentem odloží.

Víte co? Vláda v souladu se svými předvolebními sliby rozhodla. Ve Sněmovně si to protlačí – i přes odpor opozice, přes odpor Senátu i pana prezidenta. Možná to nestihne tak, aby se změnilo financování našich veřejnoprávních médií v roce 2027, ale o rok později je to myslím si ložené.

A já jsem pro – jsem bloud, který koncesionářské poplatky platí, zatímco statisíce chytráků se tomu úspěšně vyhýbá - a není páka na to, aby se to změnilo. Vezmu-li jen rok 2025, ČT koprodukovala řadu filmů mimo svou vlastní produkci. Mezi veřejně známé koprodukční filmy ČT z roku 2025 tak patří například Karavan, Sbormistr, Tichá pošta, Na horách nebo Neporazitelní.

Mezi veřejně známé… a byly i další.

Kolik z těch filmů jste viděli?

Já dva (Sbormistr a Neporazitelní) – oba na Netflixu, takže jsem si za ně zaplatil dvakrát: koncesionářským poplatkem a poplatkem za Netflix.

Nebavím se teď o rádiu, ale jen o televizi: ona totiž takhle solidně dotovaná formou (dnes) koncesionářských poplatků a (zítra) státním rozpočtem asi příliš kvalitní výkony nepodává.

Na českém televizním trhu se ČT podílela v roce 2025 29,29 %, Nova: 27,75 % a Prima: 26,78 % na celkové sledovanosti.

Což je docela srovnatelné…

Autor: Pavel Ďuran | úterý 16.6.2026 10:30 | karma článku: 24,17 | přečteno: 504x

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Pavel Ďuran

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