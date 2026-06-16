Veřejnoprávní média budou placena ze státního rozpočtu
Je jednoznačné, že pokud televize i rozhlas budou placeny z veřejných peněz a nikoli prostřednictvím koncesionářských poplatků (jež si obyvatelé naší země platí, jak chtějí, takže často neplatí), nemohou prodělat. Ono to sice v tuto chvíli vypadá tak, že o část peněz přijdou, nicméně vzhledem k tomu, že zlovolná Babišova vláda nemá šanci dožít se konce byť jen jediného volebního období, tak i kdyby změnu financování veřejnoprávních médií dotáhla do úspěšného konce, nová vláda pod vedením Kupky nebo spíš Rakušana, pilířů to liberální demokracie, sice nevrátí zpět koncesionářské poplatky, ale nepochybně ČT a ČRo ze státního rozpočtu narve tolik peněz, že na tom obě organizace budou lépe než po zvýšení koncesionářských poplatků.
Prudce kontroverzní návrh zákona z dílny naší současné vlády v příštích týdnech tvrdě narazí. Opozice hlasitě šustí spacími pytli a chystá se dramaticky obstruovat. Milion chvilek nepochybně chystá nevídanou demonstraci, v rámci které se za zachování nezávislosti veřejnoprávních médií budou prezentovat lidé, kteří nic podobného neplatí – tipuju to tak na 50 %. ČT i ČRo se chystají stávkovat.
To všechno dohromady je skutečně těžkej kalibr…
Pokud jde o samotnou televizi a rozhlas, jejich obavy o ztrátu nezávislosti považuju za úsměvné. To je zcela zástupný argument, který maskuje snahu o zachování peněz, které mají firmy k dispozici. O jejich luxusní život. Stovky firem v této zemi se za poslední léta musela smysluplně transformovat, restrukturalizovat, uskromnit – mnoho z nich z toho se ctí vyšlo, na trhu se udrželo, fungují. Naše veřejnoprávní média se o to v podstatě ani nepokusila.
Jejich stávka? Proč ne?
Problém je v tom, že prostě nemohou přerušit vysílání – ne na den, ale ani na hodinu. V tom okamžiku by totiž smysl jejich existence byl neudržitelný. Kreativní nápad s černým oblečením už vyplýtvali, tak co dál?
Smysluplným stávkovým počinem by mohlo být, kdyby po dobu projednávání zákona ve Sněmovně ČT i ČRo vysílala přímé přenosy na všech svých kanálech a stanicích. Jednou, podruhé, potřetí. Liberálně demokratický divák či posluchač by se mohl tetelit blahem (kdyby v přímém přenosu nevystupovali politologové, kteří by celou záležitost - pochopitelně zcela nezávisle - glosovali). Taktéž bych navrhoval přímý přenos z demonstrace Miliónu chvilek, neopomněl bych ani Senát a nakonec Petra Pavla, který nepodepíše. Dal bych detail na jeho ruku s perem v ruce, kterak ten psací nástroj s nechutí nad připraveným dokumentem odloží.
Víte co? Vláda v souladu se svými předvolebními sliby rozhodla. Ve Sněmovně si to protlačí – i přes odpor opozice, přes odpor Senátu i pana prezidenta. Možná to nestihne tak, aby se změnilo financování našich veřejnoprávních médií v roce 2027, ale o rok později je to myslím si ložené.
A já jsem pro – jsem bloud, který koncesionářské poplatky platí, zatímco statisíce chytráků se tomu úspěšně vyhýbá - a není páka na to, aby se to změnilo. Vezmu-li jen rok 2025, ČT koprodukovala řadu filmů mimo svou vlastní produkci. Mezi veřejně známé koprodukční filmy ČT z roku 2025 tak patří například Karavan, Sbormistr, Tichá pošta, Na horách nebo Neporazitelní.
Mezi veřejně známé… a byly i další.
Kolik z těch filmů jste viděli?
Já dva (Sbormistr a Neporazitelní) – oba na Netflixu, takže jsem si za ně zaplatil dvakrát: koncesionářským poplatkem a poplatkem za Netflix.
Nebavím se teď o rádiu, ale jen o televizi: ona totiž takhle solidně dotovaná formou (dnes) koncesionářských poplatků a (zítra) státním rozpočtem asi příliš kvalitní výkony nepodává.
Na českém televizním trhu se ČT podílela v roce 2025 29,29 %, Nova: 27,75 % a Prima: 26,78 % na celkové sledovanosti.
Což je docela srovnatelné…
Pavel Ďuran
Co takhle snížit si platy?
Mířím tím na naše poslance. Zatímco těm příjmy vesele rostou, tak kolegové z V4 (Maďaři) si své platy snížili.
Pavel Ďuran
Dar – ten danajský
Dětem a jejich potomkům jsme pořídili k Vánocům 2025 „DAR“. Jedněm i druhým mladým jsme zaplatili lezní zájezd k moři.
Pavel Ďuran
K televizním soutěžím
Dovoluji si tímto přidat malinko něco ze svých postřehů ke dvěma příspěvkům kolegy Milana Hausnera na téma televizních soutěží.
Pavel Ďuran
Bezprecedentní všivárna
Poletí Petr Pavel s vládní delegací na summit NATO do Ankary? Nepoletí? A kdy o tom vláda Andreje Babiše rozhodne?
Pavel Ďuran
Dvě cesty, jedna republika
Zcela hypotetická úvaha: zatímco předseda Senátu na Tchaj-wanu je, předseda Sněmovny se do Ruska, ať mu jeho příklon k té velké zemi podsouvají mnozí, nechystá.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let
Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...
Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu
Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...
Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun
Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...
Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas
Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 558
- Celková karma 21,01
- Průměrná čtenost 1295x