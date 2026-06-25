Verdikt ÚS mě nepřekvapil
Poté se problémem zabývali také po celé úterý – patrně i v noci – polovinu středy, aby předběžné opatření, že prezident do Turecka pojede, mohlo být odpoledne zveřejněno. Neuvěřitelná rychlost! Nepotřebovali na to ani 50 hodin, i kdyby nespali!
Ještě nikdy náš Ústavní soud předběžné opatření nevydal!
Kompetenční žalobou se bude zabývat později, přičemž není prý vyloučeno, že jí zamítne. Já si myslím, že opravdu jenom těžko. Sám sobě by totiž ÚS nakálel na hlavu přiznáním, že se se svým aktuálním výkladem ústavních pravomocí flagrantně zmýlil.
A tak tu máme vedle opozice, Senátu (zatím většinově opozičního) jednoznačně opozičního prezidenta už i Ústavní soud. Zjevně předpřipravený na své rozhodnutí. Máme tu instituci, která je nejvyšším článkem jednoho z pilířů naší demokracie – nezávislé justice.
Proč se tomu zdráhám uvěřit…
Fascinující je pak argument, proč se ÚS rozhodl právě takto. Protože bylo zvykem, že z našich politiků jezdil na summity NATO vždycky (vyjma jednoho případu marodného Zemana) prezident. Já jsem byl ale taky zvyklej dát si k obědu půl uzenýho vepřovýho kolene s křenem a hořčicí a čtvrtkou čerstvýho chleba - a zalejt to třema orosenejma plzněma. Musel jsem to přehodnotit, protože dát si to dnes, postihne mě takovej záchvat dny, že se druhej den nepostavím na nohu!
Zvyky se prostě mění.
Petr Pavel ale do Ankary pojede. Ctíme zvyklosti… že tam bude k ničemu není důležité. Bude se kvalitně vyjímat na fotografiích, neboť jeho generálská postava je nepochybně sošnější než ta Babišova.
Obávám se ale, že s rozhodnutím Ústavního soudu se ČR dostává na skutečně krkolomnou stezičku. Petr Pavel odklání naší zemi od parlamentní demokracie k prezidentskému systému. Já se mu v podstatě vlastně ani nevidím – on celý život jenom velel, nic jiného neumí. Dneska si vydupal jen účast na summitu NATO, ale co si vyvzdoruje příště?
Nekorektní poznámka na závěr: Škvorecký (Tankový prapor) a Švandrlík (Černí baroni) ve svých hrobech musí rotovat jak dobře roztočená káča. Oni se ve svých dílech chechtali těm, jednoho z nichž máme za prezidenta.
A teď se určitě najde nějakej inteligent, kterej mě poučí, že rotovat nemohou, neb byli zpopelněni.
Pavel Ďuran
Jakpak je dnes u nás doma?
Poněkud nevlídno – včera totiž před naším domem začala rekonstrukce vedení plynového potrubí. A zděšení jsou z toho nejenom obyvatelé domů, kterých se to bezprostředně týká.
Pavel Ďuran
Prezident v pohybu aneb Kde je Petr Pavel, tam se něco děje
Současný český prezident Petr Pavel připomíná člověka, který si spletl Pražský hrad s terminálem letiště Václava Havla.
Pavel Ďuran
Parkovací
Když jsem byl malej kluk, před panelákem o dvaatřiceti partajích v pražských Strašnicích parkovala dvě auta. A dneska?
Pavel Ďuran
Poslanec vládní strany to vládě osolil
Skloňováno zde ve všech pádech. Vyjádření opravdovského kusu hovězího z SPD, ze kterého, a já se k tomu bez skrupulí přiznávám, mi je na zvracení.
Pavel Ďuran
Veřejnoprávní média budou placena ze státního rozpočtu
Chudárek a Zavoral zešíleli... místo aby oba ředitelé našich veřejnoprávních médií zajásali, že se změnila pravidla financování jejich společností, hroutí se.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Na Kulaťáku byla otevřena oblíbená vědecká laboratoř plná pokusů pro milovníky techniky, přírody i...
Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu
Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí...
Centrální park Praha 13
Dnes ráno jsme měli v Centrálním parku na Praze 13 dva tubusy metra B. Horní a dolní.
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 563
- Celková karma 20,56
- Průměrná čtenost 1287x