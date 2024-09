Vedení Pirátů to vzdalo

Včera večer vedení Pirátů rezignovalo na své funkce v nejvyšším vedení strany. Někdy v listopadu se má rozhodnout o dalším.

Piráti utrpěli drtivou porážku v aktuálních krajských a senátních volbách. Oni prohráli i v těch evropských a se ctí neprošli už ani těmi parlamentními v roce 2021. A tam je, obávám se, prapůvod jejich neúspěchu.

Oni totiž ctili jakousi gentlemanskou dohodu se svým partnerem (STAN) a nekroužkovali. Oproti tomu se voliči STANu chovali zcela opačně, naučili se vykroužit schopné kružnice na hlasovacích lístcích a své koaliční partnery doslova pohřbili.

Pojďme do minulosti: zkusme objektivně – někdejší ČSSD pohřbilo vládní angažmá se stranou ANO. Babiše pak pochoval kovid, Fialu v příštích parlamentních volbách sejme a) Babiš (dědictví po něm…), b) válka na Ukrajině a c) povodně.

Piráty pak účast na vládním experimentu posledních tří let.

A subjektivně: Kdyby ČSSD (dnes SocDem) dokázala včas rozumně vyměnit své vedení, nikdy by tak, jak dopadla, nedopadla. O kovidu se bavit nehci, to byl malér megapřesahující (ten termín mám od vnoučat…) normální dění ve společnosti, přičemž vláda Petra Fialy předvedla během svého působení takové veletoče, že se nám z toho budou makovice motat ještě hodně dlouho.

Mohou se Piráti z toho průšvihu, v němž aktuálně jsou, vyhrabat? Myslím si, že ano. S novým vedením by měli odmítnout vládní angažmá a odejít do opozice. Pokud se totiž budou byť jen ten jeden jediný rok podílet na dalších (říkám to velmi kulantně…) „úletech“ Fialovy vlády, pak šanci opravdu nemají.

Je to jejich volba…