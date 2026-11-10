Večerníčku, dobrou noc. A nezapomeň zaplatit 1 190 korun!
Záleží asi na tom, jak moc chcete podpořit demokracii. Vítejte ve světě, kde už ani Večerníček není zadarmo.
Pamatujete si Večerníčka? Takového toho malého kluka, který nám od roku 1965 každý večer přináší pohádky, sjíždí schody, hází papíry a na hlavě má čepici složenou z novin? Já ano. A dokonce si tu čepici dodnes umím složit. Není to nic složitého. Vezmete dvojlist novin, několikrát ho přehnete a za chvíli máte na hlavě přesně takovou pokrývku, jakou nosí Večerníček. Náklady? Prakticky nulové. Zvlášť pokud použijete noviny, které už někdo přečetl.
Jenže to jsem ještě netušil, že jsem vlastně celý život provozoval jakousi nelegální domácí manufakturu na luxusní módní doplňky. Naštěstí se našli lidé, kteří mi otevřeli oči.
Milion chvilek pro demokracii
Demokracie začíná na 1 190 korunách. Na e-shopu tohoto spolku se totiž objevila večerníčkovská čepice. Pravda, nebyla papírová. Byla látková, potištěná a podle vysvětlení spolku ručně vyráběná v malých sériích. Takže nešlo o obyčejné skládání novin, nýbrž o záležitost hodnou skutečných obránců demokracie. A tomu odpovídala i cena. 1 190 korun. Pokud byste ovšem měli pocit, že za takovou nádheru platíte podezřele málo, nabízely se další možnosti: 1 389 korun. Nebo 1 989 korun.
A pro skutečné fajnšmekry dokonce 5 000 korun.
A teď pozor: pořád šlo o stejnou čepici! Žádné zlaté lemování, žádný diamant na špičce, žádný osobní podpis Večerníčka. Prostě čepice… abych byl přesný: základní cena výrobku činila 1 190 korun. Částky nad tuto cenu představovaly dobrovolný dar spolku. Musím uznat, že je to obchodní model téměř geniální. V běžném obchodě si za vyšší cenu obvykle koupíte lepší výrobek. Tady jste si za vyšší cenu koupili především dobrý pocit, že jste zaplatili víc.
Večerníček jako luxusní značka
Přiznám se, že mě na celé věci nezarazila ani tak samotná cena. Ať si každý prodává, co chce, za kolik chce. Ať si každý za své peníze kupuje, co uzná za vhodné. Zarazilo mě něco jiného. Že si někdo vypůjčil jeden z nejznámějších symbolů České televize a udělal z něj drahý propagační předmět pro vlastní občanskou kampaň. Večerníček totiž není symbolem Milionu chvilek. Není symbolem žádného politického hnutí, spolku ani demonstrace. Patří k našemu dětství. K večerům, kdy jsme seděli před televizí, čekali na pohádku a vůbec nás nezajímalo, kdo právě organizuje demonstraci na Letné.
Jeho novinová čepice je krásná právě svou obyčejností.
Každé dítě si ji mohlo složit samo. A teď se z její podoby stal designový doplněk s cenovkou, za kterou by si člověk mohl koupit něco podstatně užitečnějšího. Třeba pořádnou zimní bundu. Nebo několik knih. Případně takovou hromadu starých novin, že by mohl čepicemi vybavit celý dětský tábor. Nebo celou Letnou!
Za pět tisíc už by mohl Večerníček přijít osobně
Představuju si člověka, který otevře e-shop, uvidí večerníčkovskou čepici za 1 190 korun a řekne si: „To je nějak levné. Radši zaplatím pět tisíc.“ Nevím, co se takovému člověku honí hlavou. Ale pokud někdo skutečně potřebuje dát spolku pět tisíc korun, proč mu je jednoduše nedaruje? Proč k tomu potřebuje látkovou napodobeninu čepice, kterou si každý trochu šikovnější školák složí za dvě minuty? Ano, vím. Látková čepice není totéž co čepice papírová. A její výroba jistě stojí víc než přeložení starých novin. Jenže právě v tom je celé kouzlo. Vzít symbol, jehož půvab spočívá v jednoduchosti a dostupnosti, a vyrobit z něj luxusní propagační předmět. Možná ovšem obyčejný dar není dostatečně vidět. Kdežto když přijdete na demonstraci s večerníčkovskou čepicí, za kterou jste společně s dobrovolným příspěvkem zaplatili pět tisíc, můžete dát okolí najevo, že vaše přesvědčení není jen tak ledajaké.
Je přímo prémiové.
Já bych ovšem za pět tisíc očekával alespoň to, že mi Večerníček přijde osobně popřát dobrou noc. A možná mi ještě nabídne pohádku.
A pak přišla omluva
Abych byl spravedlivý, Milion chvilek nakonec pochopil, že tentokrát se mu podařilo přehnout nejen noviny. Po kritice nabídku stáhl a omluvil se. Vysvětlil, že šlo o kvalitní autorské výrobky, vyráběné převážně ručně v Česku v malých sériích. Základní cena prý pouze pokrývala náklady a spolek na ní neměl žádný zisk. Dobrá. To beru na vědomí. Jenže tím se dostáváme k další zajímavosti.
Jestliže výroba jedné látkové čepice stojí 1 190 korun, pak bych se možná zamyslel nad tím, zda je vůbec rozumné ji vyrábět.
Zvlášť když její předloha vzniká z obyčejného novinového papíru. Spolek navíc přiznal, že pro prezentaci výrobků použil obrázky vytvořené umělou inteligencí místo skutečných fotografií. To už je skoro dokonalé. Máme tu drahou čepici, jejíž podobu zákazníkovi předvádí počítačově vytvořený obrázek. A celé se to odehrává ve jménu podpory médií. Prostě kdyby to někdo napsal jako satirickou povídku, asi bych mu vytkl, že silně přehání.
Návod pro chudší obránce demokracie
A protože nechci být jenom protivný kritik, rozhodl jsem se přispět také něčím konstruktivním. Přikládám návod, jak si večerníčkovskou čepici vyrobit doma. Budete potřebovat staré noviny, dvě ruce a přibližně dvě minuty času. Cena hotového výrobku se bude pohybovat někde mezi nulou a několika korunami, podle toho, zda jste si noviny museli koupit. Ušetřených 1 190 korun můžete věnovat na cokoli, co považujete za důležité. Klidně i Milionu chvilek. Veřejnoprávním médiím, aby byla spasena jejich nezávislost! To je totiž na demokracii docela pěkné: každý se může svobodně rozhodnout, za co utratí své peníze.
A já se stejně svobodně mohu rozhodnout, že člověka, který si dobrovolně pořídí látkovou večerníčkovskou čepici za jedenáct stovek a ještě si k ní připlatí několik tisíc jako dar, budu považovat za poněkud zvláštního zákazníka. Abych to řekl méně diplomaticky: dát takové peníze za napodobeninu čepice, kterou si můžete složit ze starých novin, mi připadá jako pořádná magořina.
Ale třeba jsem jen staromódní. Možná jsem nepochopil, že i občanské přesvědčení se dnes musí prodávat jako suvenýr. Možná se jednou dočkáme i Rumcajsova klobouku, Rákosníčkovy čepičky nebo Maxipsa Fíka v limitované edici. A možná bude mít každá pohádková postava vlastní ceník.
Já zatím zůstanu u starých novin.
Čepici si složím sám. A jestli si ji někdy vezmu na hlavu, nebude to proto, abych někomu dokazoval své politické přesvědčení. Bude to proto, že mi připomíná dětství.
Tak dobrou noc, Večerníčku. A hlavně si tu čepici dobře hlídej. Ještě by ji mohl někdo začít prodávat na splátky.
PŘÍLOHA:
Večerníčkovská čepice pro každého (pro čtenáře, kterým po zaplacení složenek nezbylo 1 190 korun).
Návod na složení večerníčkovské čepice mi pomohla vytvořit umělá inteligence. Dokonce i s obrázkem. Pravda, než pochopila, jak má správně vypadat spodní lem, musel jsem ji dvakrát opravit.
Zřejmě ani umělá inteligence už dnes neumí všechno, co jsme se jako děti naučili s obyčejnými novinami.
Co potřebujete: Jeden velký novinový dvojlist. Nůžky ani lepidlo nejsou potřeba.
- Přeložte noviny napůl. Položte je před sebe tak, aby přehyb byl nahoře a otevřené okraje dole.
- Najděte střed horního okraje. Můžete si ho naznačit lehkým přehnutím.
- Přehněte oba horní rohy ke středu. Vzniknou dva trojúhelníky, které se uprostřed setkají. Dole zůstane volný pruh papíru.
- Spodní pruh přehněte nahoru tak, aby překrýval dolní část trojúhelníku a zpevnil jeho šikmé strany.
- Čepici otočte a přehněte nahoru i druhý spodní pruh. Oba pruhy vytvoří pevný lem.
- Upravte přečnívající rohy a zahněte je kolem okrajů, aby čepice držela tvar.
- Čepici rozevřete zespodu a upravte ji tak, aby dobře seděla na hlavě.
Malý trik: Čím větší novinový dvojlist použijete, tím lépe bude čepice sedět i na dospělé hlavě.
Pavel Ďuran
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