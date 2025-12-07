Vánoční kapr
Vánoce 1969 (kolorováno)
K Vánocům v našich luzích a hájích patří, alespoň co já pamatuji, kapr. Maminka a sestra ho nejedly (těm se k bramborovému salátu smažily řízky…), já s taťkou s gustem. Navíc byla ryba každoročně porcována „na podkovy“, které na slavnostním servisu vypadaly úžasně.
Mimochodem s povděkem přijímám ten fakt, že ačkoli některý z našich obchodních řetězců před lety přišel s vánoční reklamou, v níž se k štědrovečerní večeři podávala krůta (nic proti ní, považuji ji na talíři za velmi ušlechtilého opeřence…), pak dneska běží tatáž reklama bez krůty, ale s kaprem. Patrně jsem nenadával jenom já.
Zážitky z dětství jsem následně přenesl i do své domácnosti. Ryba byla prostě symbolem Vánoc, a i když jí nedlabala moje tehdejší žena ani dcera, tak se synem jsme si pochutnali. Na studených podkovičkách i druhý nebo třetí den.
Vánoce 1990
Když jsem se pak nastěhoval k svojí současné paní, tak její rodina kapra o Vánocích nejedla. Maximálně pangase. Prý kosti… a tak jsem tradici vánočního kapra zatáhl i do své nové domácnosti. Jenomže problém: vždycky jsme před Vánocemi měli živého kapra ve vaně. Vždy to byl jak pro mne jako malého kluka, tak pro moje děti o řadu let později, zážitek, který byl s těmito svátky neodmyslitelně spjatý. Mí vnuci, tehdy malí kluci, však o něco podobného byli ochuzeni.
Důvod? Nikdo jsme neměli vanu, ale jen sprchový kout!
Odstěhovali jsme se tehdy do Strojetic, kde vana byla! Dědek, jako já, nezaváhal, před štědrým dnem navštívil Podbořany a kapra koupil. Nezapomenutelný zážitek: než jsem se vzmohl na jakýkoli odpor, prodavač rybu „šlehnul“ po kebuli a chystal se jí kuchat. „Chtěl jsem ale živého kapra…“ Díval se na mne, jako kdybych sletěl z měsíce, ale nakonec mi z kádě vytáhl jinou rybu a já jí dostal následně domů a vypustil jí do vany.
Dva dny před Vánocemi přijeli naši mladí s vnuky na návštěvu. Kapr krauloval ve vaně a já se těšil na to, jak ty naše dva mladý zločince ohromím. Protože tohle ještě nikdy neviděli! Starší Zbynďa nějakého kapra ve vaně vzal jako fakt, nijak ho to neoslnilo, mladšího Víťu ryba ale oslovila. Jenomže Vítek je cíťa. Když vidí rozšlápnutého mravence, jde mu chystat funus. „Dědo,“ řekl mi zeťák, „ne že mu řekneš, že kapra klepneš a k večeři ho sežereš!“
„Bože, a co mu mám říct?“ ptám se zděšeně, protože právě k tomu byla ryba ve vaně určena. Slíbil jsem, že když se mne mladší vnouček zeptá, že budu maximálně citlivý.
A pak sedíme v obýváku, usrkáváme kafe, ládujeme se bábovkou a já zpozorním. Zbyněk se dívá u nás na nějakou pohádku v televizi, ale Víťa chybí. A je ticho! To bude malér! Vyrážím z pokoje a hledám po bytě mladšího z vnuků.
Kde ho najdu? V koupelně! Je mokrej jako potápěč těsně po ponoru, v ruce drží kartáč, ve druhé mýdlo, ví, že se něco děje, protože se dívá provinile. Kapr ve vaně zděšeně plove pod čepicí pěny na hladině, protože ho Vítek nejenom umyl, vydrbal mýdlem a kartáčem, ale přidal mu i koupelnovou pěnu. Sledujete tu fantastickou asociaci toho malého mozečku? Vana – voda – živočich = mýdlo – kartáč.
Přiběhne zeťák a vidí to boží dopuštění. „Dědo, co s ním uděláš?“ Myslí kapra, nikoli synátora. „Musíš ho zabít!“ Přičemž zapomene, že před pěti minutami na mne apeloval, abych byl k synkovi velmi citlivý a podobnou možnost mi bylo zapovězeno před klukem vůbec připustit..
„Nic neudělám,“ chechtám se, protože to provalil on a ne já; vytáhnu z vany špunt. Sprchou rybu zbavím posledních mydlinek a dostane se jí čisté vody. Protentokrát přežila… vnoučkovi jsem pak vysvětlil, že protože ryba žije ve vodě, je čistá a žádné mýdlo a kartáč už nepotřebuje.
Nikdy v životě před tím a nikdy už ani potom jsem čistější rybu k večeři neměl. Krásnou adventní neděli!
Pavel Ďuran
Klíče
Miluju svojí paní. Je milionkrát lepší, než jsem já, je vlastně dokonalá, má jenom jedinou chybu: má problém s klíči. Docela zásadní...
Pavel Ďuran
Jako malý děti…
Nedá se mluvit ani o hodně zastydlé pubertě (všem je jim více než 21 let...), ale naši poslanci se chovají vyloženě jako malé děti.
Pavel Ďuran
Tramvaják spasitelem
Kolegyně Dianová se před časem na tomto blogu prezentovala příspěvkem „Tramvaják katem“ a já jí v diskusi pod článkem vyčetl, že je na pražské tramvajáky vysazená. S grácií sobě vlastní to odmítla.
Pavel Ďuran
Sjezd Sudetských Němců v Brně? Ano či ne – pokračování
Včera jsem se na těchto stránkách vyjádřil k problému pořádání sjezdu Sudetských Němců v ČR. A za sebe jsem řekl ANO. Pokusil jsem se vysvětlit, proč.
Pavel Ďuran
Sjezd Sudetských Němců v Brně? Ano či ne?
Po zprávách z tisku, po přečtení si příspěvků (a diskusí pod nimi, do nichž jsem se také zapojil) kolegyně Rybnické nebo Zieglera, jsem o tom poměrně dlouho přemýšlel.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...
U J. Hradce usmrtil dnes vlak člověka, patrně se jednalo o sebevraždu
U Jindřichova Hradce usmrtil dnes večer vlak člověka. Patrně se jednalo o sebevraždu. ČTK to řekl...
Kříž jako stožár. U Kadaně stojí neobvyklý symbol dialogu s krajinou
V krajině u obce Rokle nedaleko Kadaně se tyčí neobvyklý kříž. Má podobu kovové konstrukce...
Premiérou muzikálu Výstřely na Broadwayi se Jihočeské divadlo loučí s Metropolem
Českou premiérou muzikálu Woodyho Allena Výstřely na Broadwayi se loučí Jihočeské divadlo s Domem...
Fastfoodové speciality: Každý řetězec má něco, co konkurence nenabízí. Kdo je váš favorit?
Burgery a sendviče, ale také místní speciality a jedinečné nabídky. Repertoár pětice fastfoodů v...
Prodej, pozemek se stavebním povolením, Malá Skála
Malá Skála - Vranové 1.díl, okres Jablonec nad Nisou
4 900 000 Kč
- Počet článků 501
- Celková karma 22,83
- Průměrná čtenost 1378x