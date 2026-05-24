V Praze je nám stále ještě blaze

Ne tak úplně v Kodani… já jsem vždycky měl Dány za docela civilizovaný národ, patrně jsem se však spletl. A to tak, že dost.

Totálně mi vyrazil dech dnes ráno příspěvek Jitky Zadražilové na serveru Novinky.cz „Jsou největší hříšníci, musí pykat. Kodaň trestá seniory za klima omezeným přídělem masa“.

Je to fór? Dělá si z nás paní redaktorka bohapustou legraci? Patrně nikoli…

„Kam až může zajít zelený dogmatismus, názorně ukazuje radnice v Kodani,“ píše se v perexu článku, „Ta už před mnoha lety rozhodla, že ve veřejných institucích, které pod ni spadají, omezí spotřebu masa, a to s kvótou 80 gramů hovězího masa týdně. To aby byla metropole KLIMATICKY ODPOVĚDNÁ. Ozval se však občanský sektor požadující, aby z nařízení spotřebního koše byly vyňaty domovy pro seniory. Veřejné pohoršení nato vyvolala politička Birgitte Kehler Holstová za progresivní zelenou stranu Alternativa, která prohlásila, že starší generace se na znečišťování planety nejvíce provinila.“

A tak by se místo masa měli cpát dánští penzisté luštěninami. To si v této civilizované zemi neuvědomují, že vyhánějí čerta ďáblem? Já totiž nacpat si teřich za týden doporučeným množstvím čočky nebo hrachu, tak se nafouknu tak, že bych bzdil tak kvalitně, že by mi to každý exemplář hovězího musel tiše závidět!

Chvála Bohu na nebesích, že jsme v Čechách ještě stále relativně normální!

Jdu si k obědu uvařit guláš. Dokud mohu, dokud se i u nás nenajde inteligent, který nebude chtít být také klimaticky odpovědný a nebude mne limitovat 80 g hovězího na týden. Upřímně řečeno, ani z takové porce bych se prudce nepřejedl.

Autor: Pavel Ďuran | neděle 24.5.2026 7:57 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Pavel Ďuran

  • Počet článků 550
  • Celková karma 22,06
  • Průměrná čtenost 1308x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

