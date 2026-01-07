Úterní schůzka koalice ochotných byla ničemná
Jsem proti…
Nevěřil jsem tomu, na přelomu let 2021 a 2022, že by si Rusko dovolilo zaútočit na Ukrajinu. Ano, byl jsem naivní. Sebralo mě to tak vehementně, že jsem prohlásil (i na těchto stránkách), že si už nikdy neprohlédnu sbírky Treťjakovské galerie, což byl můj sen – kam jsem se chtěl vydat, až budu v důchodu. Zařekl jsem se, že už v životě nepromluvím rusky. Došlo to až tak daleko, že když mi v práci přidělili ukrajinskou spolupracovnici, nějakou paní Naďu (což byla mimochodem velmi pěkná, mimořádně sošná, cca třicetiletá paní), která se mnou chtěla komunikovat – a nabízela mi angličtinu nebo ruštinu – tak jsem si pozval na pracoviště jinou Ukrajinku, která v Čechách žije déle než dvacet let a česky umí, aby mé nové kolegyni vysvětlila, že jsem angličtinou nedotčen a co umím, to je od Beatles (tedy Help a Yesterday) a rusky komunikovat díky invazi Ruské federace na Ukrajinu odmítám. A tak ona mluvila ukrajinsky, já česky – já jí rozuměl, ona mně asi pramálo.
Volil jsem Petra Pavla – protože byl voják a v té šílené situaci, která v Evropě nastala, jsem považoval za nejrozumnější, aby vrchním velitelem ozbrojených sil byl člověk, který má s armádou celoživotní zkušenosti. Moje paní volila jinak, ta se vojáka jako prezidenta bála: kvůli synovi, kvůli zeti, kvůli vnoučatům, která by taky mohla zůstat bez tatínka.
Ač velmi nerad, vidím jediné možné řešení: protože sankce proti Rusku de facto nefungují, málo platná je i finanční pomoc Ukrajině, její vyzbrojování, naše slavná muniční iniciativa atd., což Rusko sice zdržuje, ale nebrání mu postupovat - byť po metrech dále na další ukrajinská území, jsem přesvědčen o tom, že je třeba Putina vyhnat ze všech území Ukrajiny. To ale sama Ukrajina evidentně nezvládne.
Aby k něčemu podobnému mohlo dojít, musel by Západ na ruská vojska na Ukrajině zaútočit. Vojensky, svými konvenčními zbraněmi. Vytlačit je z okupovaného území. Má to šanci na úspěch? Myslím si, že určitě. Šlo by o bleskovou válku, která by podle mého názoru nemusela trvat déle než měsíc. Rusko se se svou vojenskou silou nemůže se zbytkem Evropy měřit. Vyjímám z toho USA, které by do takové konfrontace patrně hned nešly.
Trouflo by si Rusko v odvetě na něco podobného použít jaderné zbraně? Vyrostly by v Evropě nějaké atomové hříbky? Patrně ano. A to je problém. Toho se všichni bojí jako čerti kříže. Síla ruského jaderného arzenálu je šílená. To je pozůstatek studené války a něčemu takovému je schopná čelit nějakým způsobem jenom Amerika. Jenomže ta do toho evidentně půjde jenom v okamžiku, kdy si bude jistá svou převahou – kterou v současnosti nemá.
Ač dezolát, nejsem chcimír. Prahnu po spravedlivém vypořádání Ruska s Ukrajinou, které by podle mého názoru mohlo přijít v úvahu v okamžiku, kdy se hranice Ukrajiny dostanou zpět na své pozice z roku 2005. A pak nechť se diplomatickými a politickými stezkami řeší, jestli bude Krym nebo třeba Donbas náležet Rusku nebo Ukrajině. I Československo se dokázalo ušlechtilým způsobem rozdělit na dva státy, ač já osobně s tím nesouhlasím.
Veškeré finanční dary (neboť reálně nejde o půjčky, ale o dary…), ukrajinskému úsilí považuji za nesmyslné. To je jako bych své úspory z peřiny vysypal z okna ze čtvrtého patra žateckého paneláku. Takhle se chová Západ se svou chrabrou koalicí ochotných.
Tohle se rozumně a spravedlivě jinak než vojenskou silou zvládnout nedá. Ukrajina může mít na svou obranu ročně miliardy dolarů, vojáky ale evidentně nemá. Chceme-li tedy Ukrajině pomoci, vytlačme Rusa z jeho území. My všichni ochotní.
Problém je v tom, že by se naši nejbližší vraceli domů třeba i v rakvích. Obávám se, že na to připraveni nejsme.
Úplně závěrem chci dodat, že především Ukrajinci by měli chránit svou zemi sami. Že zdaleka ne všichni o to stojí, je jednoznačné, neboť cca milión ukrajinských mužů se zašívá ve státech EU a o obranu své vlasti valný zájem nejeví. Takže jestli by Evropa měla vyslat své muže na pomoc Ukrajině, pak především tito by měli být jejich předvojem.
Pavel Ďuran
