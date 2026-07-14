Turkova včerejší autonehoda na Pavláku
Jeho auto se střetlo s vozidlem s právem přednostní jízdy. Probíhá velké vyšetřování, z mého pohledu je však situace poměrně jasná.
Filip Turek vjížděl na křižovatku po ulici Sokolská na zelenou, přičemž mu zleva do cesty vjel sanitní vůz, který sice nejel na červenou, ale vzhledem k tomu, že byl na tramvajových kolejích, jel na návěstidlo (tzv. „čočky“) zakazující jízdu. Nicméně jel jako vozidlo s právem přednostní jízdy, takže silniční zákon neporušil.
Velmi jednoduchá mapka celé situace je níže. Laskavého čtenáře prosím, aby ignoroval auta odbočující z Ječné do Sokolské, ta tam být nemohla, protože jestliže na Sokolské směrem od Muzea k Nuselskému mostu svítila zelená, pak v Ječné byla stoprocentně červená.
Vozidlo s právem přednostní jízdy mohlo po tramvajových kolejích od I. P. Pavlova směrem ke Karlovu náměstí jet. Mohlo dokonce projet i návěstidlo zakazující mu jízdu. Takovou situaci řeší silniční zákon (Zákon č. 361/2000 Sb.), a to v § 41, který upravuje jízdu vozidel s právem přednostní jízdy.
Nejdůležitější část zní:
„Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále jen ‚vozidlo s právem přednostní jízdy‘), není povinen dodržovat řadu ustanovení tohoto zákona; je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.“
To znamená, že řidič sanitky může například jet v protisměru, projet na červenou, překročit nejvyšší dovolenou rychlost, vjet do zákazu vjezdu, využít tramvajový pás nebo jinou část komunikace, kam běžná vozidla nesmějí, porušit řadu dalších pravidel silničního provozu,
ale pouze za podmínky, že přitom dbá potřebné opatrnosti a neohrozí bezpečnost ostatních účastníků provozu.
Stejně důležitý je odstavec 7 téhož paragrafu:
„Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd…“
Co to znamená pro nehodu na I. P. Pavlova?
Pokud sanitní vůz skutečně jel po tramvajovém pásu od náměstí I. P. Pavlova směrem ke Karlovu náměstí, zákon mu to umožňuje, pokud šlo o vozidlo s právem přednostní jízdy.
To však neznamená automaticky, že měl absolutní přednost.
I při jízdě na majáky a případně sirénu zůstává povinen: přizpůsobit rychlost situaci, počítat s tím, že jej ostatní řidiči nemusí včas zaregistrovat, neohrozit bezpečnost provozu.
K nehodě došlo včera krátce po poledni. Bylo jasno, pralo sluníčko a podle prvních informací sanitní vůz měj sice zapnutý maják na střeše vozu, nicméně to nedoprovázel akustický signál. To vůbec nemuselo být – a také asi nebylo, vidět.
Jako dlouholetý řidič tramvaje jsem touto křižovatkou projížděl téměř denně, a to během jedné směny hned několikrát. Tisíckrát, spíš víc! A ano, mnohokrát se mi před soupravu dostal i tady sanitní vůz – má zkušenost je taková, že vjížděl-li do křížení s ulicemi Legerova nebo Sokolská na návěst zakazující mu jízdu, tak vždycky velmi pomalu, opatrně a zásadně s houkající sirénou.
Sanitka Nemocnice Na Homolce měla převážet nějaký biologický materiál. Nikde jsem se nedočetl, že by něco podobného ve voze bylo. Pokud ne, pak ze strany jejího řidiče šlo jednoznačné zneužití vozidla s právem přednostní jízdy.
Z mého pohledu je v tom ale tentokrát Filip Turek zcela nevinně.
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