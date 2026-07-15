Turkova včerejší autonehoda na Pavláku – dodatek
Dovolte mi tak tímto, abych si nasypal na hlavu řádnou porci popele. Neboť napsal-li jsem včera ráno, že z mého pohledu je v tom tentokrát Filip Turek zcela nevinně, zmýlil jsem se.
Před více než čtyřiadvaceti hodinami jsem vycházel při psaní svého příspěvku z informací, které byly do té chvíle zveřejněny, nicméně jak se během včerejšího dne ukázalo, ne vždy docela seděly.
V řadě první bylo zveřejněno tvrzení, že vůz s právem přednostní jízdy nepoužil akustický signál. To bylo následně vyvráceno – a já tohle zjištění považuji za zcela zásadní. Když totiž řídím auto já a vizuálně nezaznamenám vozidlo s právem přednostní jízdy, ale slyším sirénu, zcela automaticky stahuju nohu z plynu. Udělá to 99,9 % šoférů. Pak vozidlo IZS hledám – pohledově nejenom přes čelní sklo, ale i boční okénka vozu. Samozřejmě prolustruju i veškerá zpětná zrcátka, která v autě mám. Déřu se ke kraji vozovky, abych případně překážel co nejméně…
V řadě druhé jsem včera ráno věděl jenom tolik, že Filip Turek přijížděl směrem od centra k Nuselskému mostu po Sokolské ulici. Nebylo řečeno, kterým pruhem tak činil – nicméně s mou znalostí této křižovatky to žádný problém nebyl. Sokolská má čtyři pruhy, jež všechny umožňují jízdu rovně. Teda normálně, nikoli předevčírem.
Běžně totiž vodorovné dopravní značení před křížením Sokolské s Ječnou vypadá takto:
Tedy i kdyby jel Turek za normálních okolností v levém pruhu, bez problémů by ve směru k Nuselskému mostu mohl pokračovat.
Okolnosti však normální nebyly: levý pruh byl v době nehody skutečně dočasně pouze odbočovací vlevo. Už jsme si řekli, že nejde o běžný stav této křižovatky, ale o provizorní dopravní opatření kvůli stavebním pracím. Jenomže Filip Turek jel právě tímto levým odbočovacím pruhem. Přitom neodbočil vlevo, ale pokračoval rovně přes křižovatku. Zkusím to zpřesnit – neměl puštěný levý blinkr (na ten sem tam zapomeneme všichni…), ke srážce došlo dřív, než by se mohl pokoušet směrem k Legerově ulici odbočit.
Ale tak to pravděpodobně nebylo – Turek se jako řidič - chytrák pokoušel předjet kolonu aut před ním právě odbočným pruhem. To je totéž, jako když „zvadnete“ v koloně na dálnici a trpělivě čekáte, až se auta před vámi rozjedou, přičemž se najdou ti „nadřidiči“, který kolem vás prosviští odstavným pruhem, aby se následně, když se kolona pomalu rozjíždí, pár set metrů před vámi cpali do regulérních jízdních pruhů.
Tedy, znovu říkám, včera jsem se evidentně mýlil. Přiznávám to. Všem, kdo během včerejšku vstoupili do diskuse, mockrát děkuju. Většinově jste pravdu měli vy, já se pletl.
Resumé: Filip Turek nehodu na křižovatce Sokolská x Ječná způsobil. Bez debaty.
Nicméně podílel se na ní i řidič sanitního vozu, který jen málo dbal své povinnosti, ať jel jakkoli s výstražným světelným signálem a zapnutou sirénou příslušící vozidlu s právem přednostní jízdy, přizpůsobit rychlost situaci, počítat s tím, že jej ostatní řidiči nemusí včas zaregistrovat a neohrozit bezpečnost provozu.
Pavel Ďuran
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