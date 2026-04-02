Tři mušketýři – nově a bohužel asi i jinak

Známe je všichni: d’Artagnana, Athose, Porthose a Aramise. Tyhle postavy představil světu Alexandre Dumas roku 1844.

Jde o román, který se (velmi pravděpodobně) dočkal nejvíce filmových adaptací. Ať už jde o snímky klasické, animované, o seriály, dokonce i nějaké porno verze, a to už od dob němého filmu. Těch „překreslení“ na filmové plátno by dnes mělo být nějakých padesát, možná víc.

Nedám dopustit na klasickou knižní předlohu – samozřejmě jsem mnoho z těch filmů viděl, některé se mi líbily, jiné méně.

Obávám se toho, že se v blízké době dočkáme i adaptace další – a ta bude naprosto k dnešní době korektní.

Jen se na ní asi nebudu schopen podívat!

Soudím tak podle toho, že máme doma na prázdninách pubertální neteř. Ta, když zjistila, že disponujeme Netflixem, pustila si nějaký historický seriál. Vypráví o Evropě středověku, kdy je úhlavní šlechtičnou příběhu černoška, v rolích významných – ač jakkoli smyšlených - aristokratických rodin figuruje řada Asiatů. A tak dál…

Absolutně nemám problém s jakýmkoli etnikem – nevadí mi Japonci, Číňané, Vietnamci, afroameričané ani Romové, ale zaplnit jimi (ať jakkoli jenom filmově a v rámci jakési „etnické korektnosti“ středověkou Evropu mi připadá nepatřičné. Stejně, jako kdyby ve filmu o Americe před jejím objevením Kolumbem defilovali bílí osadníci.

Vracím se ke Třem mušketýrům (já vím, že byli čtyři…). A ženu to do aburdna, byť si nemyslím, že bych byl daleko od pravdy. Proč by totiž nemohl být Athosem černoch, Porthosem Japonec, Aramisem vobyčejnej běloch a d’Artagnanem E.T., nejznámější světový přivandrovalec z mezihvězdného prostoru?

Obávám se, že to je to, co nás čeká a co nás nemine.

Obrázek byl generován službou ChatGPT Plus

Autor: Pavel Ďuran | čtvrtek 2.4.2026 11:14 | karma článku: 21,29 | přečteno: 353x

Pavel Ďuran

  • Počet článků 533
  • Celková karma 21,67
  • Průměrná čtenost 1331x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.