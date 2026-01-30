To tu ještě nebylo
Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Důvod? Podle jediných demokratických stran v naší zemi je jím to, že premiér Babiš nedostatečně odsoudil zásah Macinky (zveřejněná SMS komunikace) a nevyjasnil jeho podporu, přičemž SMS zprávy ministra zahraničí považují za vážné narušení dobrého jména Česka.
Že byly Macinkovy esemesky daleko za hranou normální, kulturní komunikace, jež by měla být samozřejmým standardem, nezpochybňuji ani v nejmenším.
Nicméně vyčítat Babišovi jakousi toleranci k této zhůvěřilosti, když Fiala – a není to ani rok nazpátek – v prvních dnech v podstatě hájil svého ministra Blažka ve výrazně větším maléru, jakým byla kauza s bitcoiny, mi přijde tak trochu ujeté.
To je první z toho, co jsme tu ještě neměli. Ta druhá?
Mluví se o odpovědném hospodaření. Ministři vlády předchozí i té současné vysvětlují, proč je potřeba šetřit. Domácnosti řeší drahé potraviny, energie i bydlení.
Mezitím stát platí motocykly pro prezidentskou ochranku. Protože prezident Petr Pavel rád jezdí na motorce. Teď zrovna ve Španělsku.
Koníček, který má cenovku
Prezidentova vášeň pro jízdu na dvou kolech není žádné tajemství. Nové je ale to, že se z ní stala položka státního rozpočtu. Policie kvůli jeho soukromým vyjížďkám pronajala dva motocykly BMW určené výhradně pro doprovod hlavy státu. Cena: 144 000 korun za šest měsíců. A policie zároveň připustila, že stroje plánuje odkoupit. To znamená další výdaje. Prezident osobně neplatí nic.
Co všechno se nepočítá
Nejde přitom jen o samotné motorky. Doprovod prezidenta na motorce znamená další policisty, výcvik, plánování tras a logistiku. To vše kvůli aktivitě, která nijak nesouvisí s výkonem prezidentské funkce. Jde o jeho volný čas.
Bezprecedentní situace
Podle médií nemá podobný případ v moderní české historii obdobu. Žádný z předchozích prezidentů si nevynutil speciální technické zajištění ochranky kvůli vlastní zálibě. A právě to je podstatné. Nejde o to, že prezident má koníček. Jde o to, že jeho koníček vytváří nové státní náklady.
Kolik práce stojí jedna prezidentská jízda
Průměrná mzda v Česku se pohybuje kolem 43 tisíc korun hrubého. Pronájem prezidentských motorek za půl roku tak odpovídá zhruba třem až čtyřem měsíčním platům běžného zaměstnance. A to je pouze základní částka. Bez započtení provozu, lidí a dalšího zajištění.
Luxus v době škrtů
V době, kdy stát hledá miliardy v rozpočtu, působí podobné výdaje minimálně necitlivě. Nejde o státní návštěvy. Nejde o reprezentaci. Nejde o bezpečnostní povinnost. Jde o osobní komfort.
Prezident samozřejmě má právo na soukromý život. Nemá ale automaticky právo proměnit svůj koníček ve veřejnou položku.
Motorka prezidenta Petra Pavla není jen motorka. Je to symbol. Symbol toho, jak snadno se osobní preference nejvyšších ústavních činitelů mohou proměnit v náklad, který zaplatí všichni ostatní.
Generováno službou ChatGPT 2.0 Plus
Pavel Ďuran
Trumpova Rada míru
Z Evropské unie dostalo pozvánku do této nově vznikající koalice států 16 zemí, 11 nikoli. Podotýkám, že zatím. Česká republika, i přes svou brutálně úspěšnou zahraniční politiku reprezentovanou bývalou vládou, pozvána nebyla.
Pavel Ďuran
L-159 pro Ukrajinu
Válka na Ukrajině pokračuje, útoky dronů sílí – a Česko znovu hledá, jak vypadá jeho skutečná solidarita. Tentokrát ne u munice, ale u letounů L-159.
Pavel Ďuran
Po prvním dni kongresu ODS: někde patrně zavládlo zděšení
Myslím tím v řadách KDU-ČSL a TOP 09. Petr Fiala zůstal patrně jediným, kdo pokračování koalice SPOLU podporuje. Nový šéf strany Martin Kupka chce – minimálně dva roky – především čechrat peří svého modrého ptáka.
Pavel Ďuran
Jsem pro okamžité zrušení koncesionářských poplatků!
Protože pokud je má platit pouze někdo, pak ať je neplatí nikdo! Nechť je Česká televize financována z jiných zdrojů!
Pavel Ďuran
Couvání Pirátů mi nevadí
To nesvědčí o ničem jiném, než o jejich prudké inteligenci. Nicméně jsem už starý muž, humoru mladších generací občas nerozumím.
