To nevysvětlíš!

Parafráze… říká se, že to nevymyslíš. Jenomže vymyslel. Co horšího, uskutečnil. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

I skalní příznivci konglomerátu SPOLU či jen samé strany ODS jsou zděšeni. Ministerstvo spravedlnosti si díky svému šéfovi jaksi „nadlepšilo“ o miliardu korun. O dar, který - možná, pravděpodobně – pochází z výnosu trestné činnosti. Paradoxně teď bude muset verdikt vynést právě Blažkův rezort.

Opozice řve jako smyslů zbavená, že tohle není jen na demisi jednoho chybujícího ministra, ale celé vlády. Souhlasím – ani trochu totiž nejsem přesvědčen o tom, že by šlo o sólo Blažkovu akci, že by o ní nevěděl Fiala.

Jde o miliardu korun!

Víte, kolik to je? Je to víc jak 3 a půl tuny korunových mincí! Nikdo si neumí představit, co je to tuna, protože jí prostě neunese. Jak na hromadě vypadá reálně miliarda korun, to nevědí ani naši miliardáři – je jich jen pár – ti to vidí nikoli fyzicky, ale jen na svých účtech.

Nejde to vysvětlit. Tím spíš, že Petr Fiala Blažka po provalení tohoto megamaléru jednoduše nezařízl, okamžitě ho nesundal.

Půl roku před volbami… ještě nikdy nikdo větší chybu neudělal.