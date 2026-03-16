Ticho bude v české kotlině. Patrně už na věky
Mně osobně Václav Moravec ve vysílání naší veřejnoprávní televize bude chybět pramálo. Vůbec mi nebude vadit, když mi tenhle bezprecedentní narcis nebude neděli co neděli přes obrazovku sdělovat, jaký jsem bloud, nesdílím-li jeho politické postoje (podobně jako nadpoloviční většina národa…). Protože tak velmi často činil.
Jeho antipatie k němu pak ve mně vzrostla s tím, jakým způsobem z ČT odešel. Pomíjím ty naprosto „placaté“ důvody, které uvedl, bleskově zmíním jen způsob, jakým tak učinil: to v pracovně právním vztahu lze tolerovat pouze v případě probíhající zkušební lhůty, nikoli po dvou dekádách práce. Svého zaměstnavatele tak postavil před jen těžko řešitelný problém – a že se ho ČT nezhostila se ctí ani malinko, to jsme mohli vidět včera v poledne.
Nic nemám proti tandemu moderátorů, který Moravce nahradil: Vandě Kofroňové a Lukáši Dolanskému. Ať jakkoli byla prvně jmenovaná v podstatě jenom „do počtu“. Zázraky se čekat nedaly (a ani se nekonaly…). Za to ale může Václav Moravec jenom zčásti. Za to si totiž může televize sama: více než dvacet let si tohoto sebestředného jedince hýčkala v jeho výsadním postavení a nevychovala si k němu alternativu. Určitě to není o tom, že bychom kvalitních žurnalistů měli málo. Nicméně všechny potenciální machry nechala usychat v Moravcově stínu, takže novou, Moravcově kvalitám (protože on, ať k němu mám výhrady jakékoli, ve svém oboru borec byl…) odpovídající personu nasadit neuměla a ani nemohla.
Za naprosto fatální selhání ČT pak považuji technickou úroveň přenosu. To byl totiž návrat o mnoho desetiletí zpátky a podobnou podívanou nám neumí nabídnout ani stanice s výrazně nižším rozpočtem, než má právě veřejnoprávní televize.
Kolega Filip Vracovský se pod blogem Jana Urbana ptá: „Nedáme tomu ještě šanci?“ A dodává: „Celé je to narychlo, třeba si to časem sedne.“ Jsem pro, dejme tomu šanci a dejme tomu čas. V České televizi možná pochopí, že zvát si do politické debaty pět nebo šest hostů najednou je zbytečné. Co takhle jenom dva? K vyváženosti takového pořadu bude stačit, když jeden bude zastupovat koalici, druhý opozici. Pro osvěžení těchto politických diskusí „z nejvyšších sfér“ bych pak čas od času pozval i politiky stran, které leží mimo Sněmovnu. V každém případě bych však v budoucnosti nenechal moderovat takové pořady jediného člověka.
Můj názor – ale já nejsem dramaturg ČT. A na jejich mínění záleží!
Pavel Ďuran
