Také máte přeplatek u VZP?
Bylo to příjemné zpestření pátečního večera, kdy jsme si uvařili kafe a sedli k televizi. Pustili jsme si napínavý americký film, který jsme ještě neviděli, přičemž v nejdramatičtějších okamžicích tohohle bijáku se moje žena rozchechtala. Fakticky – od srdce; dlouho jsem jí takhle se smát neslyšel.
Babi se pomátla, myslím si a odvrátím zrak od obrazovky a podívám se na ní. Jenomže ona nezešílela. V ruce drží mobil a listuje v něm ve svých mailových zprávách. Ona to totiž na rozdíl ode mne umí. Já, když se dívám na televizi, pak jenom na ní. Chlapi jsou takhle prostě nastavený. Moje choť nejen, že dokáže sledovat obrazovku (a vnímá jí…), ale zároveň s tím zvládá i vše, co má v mobilním telefonu, přičemž vnučce ještě plete svetr. Takhle jsou nastavený zase ženy.
„Co bylo na té přestřelce tak zábavnýho?“ tážu se, neboť mně v žilách stydla krev. „Na tý přestřelce nic,“ slzí moje paní, „jen jsem dostala mail, že mám na účtu VZP přeplatek 12 tisíc a mám si požádat o jeho vyplacení.“
Mé harpagonské srdce se rozbušilo… vniknul jsem do ledničky a naše šálky kávy ovoněl poctivou dávkou rumu.
Pak jsem si přečetl dotyčný mail a začal se chlámat taky. Film jsme nedokoukali – mimochodem to byla příšerná hlína. Užasle jsme hleděli na zprávu, která babičce přišla.
Na tohle fakt někdo skočí?
Skočí a není takových podle statistik málo.
E-mailová zpráva vypadala sice docela věrohodně (nechybělo logo VZP…), jen jsme nepochopili, jak by dlouholetá invalidní důchodkyně mohla přeplácet na zdravotním pojištění. Navíc takovej ranec!
Nejvýživnější pak byla e-mailová adresa, z níž ta informace dorazila:
což je jakási britská školská doména (...org.uk), která s naší VZP nemá společného vůbec nic.
Navíc mne fascinoval fakt, že mail byl odeslán v pátek v 17,31 hodin – živě si totiž dokážu představit pracovníky naší největší zdravotní pojišťovny, kteří by v takto nekulturním termínu na svém úřadu fungovali.
Resumé:
Film jsme nedokoukali, ještě hodinu jsme se chechtali. A pak si uvědomili, že spousta lidí na něco podobného fakt skočí. Vždycky jsem si myslel, že jsme jako Češi docela inteligentní národ. Asi ne dost.
Na závěr uvádím, jak na tom má paní ve vztahu k VZP skutečně je. Žádných 12 tisíc se nekoná. O výrazně víc bychom velmi pravděpodobně přišli, kdybychom na to skočili.
Hezkou sobotu!
V příspěvku jsou použity screenshoty z e-mailu mé ženy a z jejího portálu klienta VZP
Pavel Ďuran
To tu ještě nebylo
Vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, která má důvěru (dnes) 15 dní. K tomu prezident na motorce, přičemž jeho osobní vášeň platí veřejnost.
Pavel Ďuran
Trumpova Rada míru
Z Evropské unie dostalo pozvánku do této nově vznikající koalice států 16 zemí, 11 nikoli. Podotýkám, že zatím. Česká republika, i přes svou brutálně úspěšnou zahraniční politiku reprezentovanou bývalou vládou, pozvána nebyla.
Pavel Ďuran
L-159 pro Ukrajinu
Válka na Ukrajině pokračuje, útoky dronů sílí – a Česko znovu hledá, jak vypadá jeho skutečná solidarita. Tentokrát ne u munice, ale u letounů L-159.
Pavel Ďuran
Po prvním dni kongresu ODS: někde patrně zavládlo zděšení
Myslím tím v řadách KDU-ČSL a TOP 09. Petr Fiala zůstal patrně jediným, kdo pokračování koalice SPOLU podporuje. Nový šéf strany Martin Kupka chce – minimálně dva roky – především čechrat peří svého modrého ptáka.
Pavel Ďuran
Jsem pro okamžité zrušení koncesionářských poplatků!
Protože pokud je má platit pouze někdo, pak ať je neplatí nikdo! Nechť je Česká televize financována z jiných zdrojů!
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Kam vyrazit v Praze zdarma? Poradíme 5 únorových akcí, kde neutratíte ani korunu
Zima se ještě nevzdává, to ale neznamená, že musíte zůstávat doma. Únor nabízí řadu kulturních...
Sázavskému klášteru loni přibylo návštěvníků, přispěla k tomu i hra KCD
Sázavský klášter v Sázavě na Benešovsku si loni prohlédlo 12.700 platících návštěvníků, meziročně o...
Středočeské silniční pasti. Pomohly by lampy, nadjezd i opatrnost, míní experti
Dopravní experti představili 10 nejrizikovějších úseků na středočeských silnicích. Nacházejí se na...
Klášter v Klokotech se dočká injekce za desítky milionů. Oprava začne na jaře
Je to jedno z nejkrásnějších poutních míst v regionu. Barokní klášterní areál Klokoty a kostel...
Prodej, pozemek k bydlení, 1471 m2, Bačetín
Bačetín, okres Rychnov nad Kněžnou
3 677 500 Kč
- Počet článků 518
- Celková karma 21,98
- Průměrná čtenost 1351x