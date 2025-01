Tak trochu pokrytectví?

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž toto pondělí na svou funkci rezignoval. Údajně nikoli z politických, ale z ryze osobních a rodinných důvodů.

Budiž, berme to jako fakt… nicméně s ústy dokořán jsem zůstal stát nad vyjádřením naší třetí nejvyšší ústavní činitelky, které si troufám hodnotit jako tak trochu pokrytecké, přičemž se obávám, že paní Markéta i docela blábolí. Třeba zde:

Igor Stříž neměl kvůli své činnosti před rokem 1989 v čele Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) nikdy stanout, okomentovala v úterý oznámenou rezignaci nejvyššího státního zástupce předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která patřila v roce 2021 k největším kritikům nástupu Stříže do úřadu. Zdůvodňovala to tím, že jako „předlistopadový vojenský prokurátor a člen KSČ žaloval stovky branců a odvedenců a zároveň jim navrhoval drakonické tresty“.

Proč pokrytecké? Protože prezident republiky Petr Pavel jí ani málo nevadí!

Přitom oba výše zmínění pánové mají velmi podobnou, v podstě shodnou minulost. Na české wikipedii se o obou dočtete zhruba toto:

Igor Stříž (1964) v letech 1982 až 1986 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté působil jako vyšetřovatel a vojenský prokurátor. V letech 1987-1989 byl členem KSČ.

Petr Pavel (1960) po absolvování Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Opavě (1975–1979) pokračoval v letech 1979–1983 studiem na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Následně se v rozmezí let 1988 a 1991 vzdělával v postgraduálním kurzu organizovaném 26. oddělením Zpravodajské správy Generálního štábu (tzv. Zpravodajským institutem) pro pracovníky vojenské rozvědky pro práci v zahraničí a speciální úkoly (s krycím jménem Pávek a v prvním ročníku pod krytím Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně). Archivní dokument shrnující Pavlovo studium uvádí, že „ke studiu předmětu přistoupil zodpovědně, potvrdil velmi dobré předpoklady pro zvládnutí agenturní přípravy“. Členem KSČ byl v letech 1985-1989.

A proč si myslím, že Pekarová Adamová blábolí (roku 2021 blábolila)?

Protože jestliže byl Igor Stříž, který ukončil studium na právnické fakultě roku 1986, okamžitě po získání akademického titulu vojenským prokurátorem (o čemž nejsem přesvědčen…), pak do roku 1989 těžko mohl stihnout žalovat stovky branců a odvedenců a navrhovat jim drakonické tresty. To by totiž byl nutně PRÁVNICKÝM SUPERMANEM.

A nezlobte se na mě, já na Supermany prostě nevěřím. Ty totiž najdete výhradně v komiksech, v reálném životě se nevyskytují.