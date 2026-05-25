Sudeťáci v Brně nezatoužili po revizi Benešových dekretů ani neprahli po navracení majetku
Poklonili se také památce obětem 2. světové války, ať už jí byl kdokoli. Prostě ať si kdo chce co chce říká (ať si mamka slzy utírá), jednou k něčemu podobnému dojít muselo. Došlo k tomu roku 2026 a já nechci spekulovat o tom, jestli je to ještě brzy nebo právě včas. Několikrát jsem se na tomto blogu vyjádřil v tom smyslu, že ač jsem původně byl na rozpacích, v mé ubohé dušičce nakonec převážily argumenty, že taková akce na území ČR není nic proti ničemu.
Dopředu upozorňuji, že jde o můj osobní názor nepodložený žádnými relevantními fakty, jež by se daly případně odzdrojovat.
Rozumím i tomu, že s tím mnoho mých spoluobčanů nesouzní, nesouhlasí s mým názorem. A pravděpodobně jich je víc než těch, kteří této akci tleskali.
Já za sebe opakuju, že se nic strašného nestalo, obavy, které se s akcí spojovaly, se prostě nepotvrdily.
Upřímně řečeno mne nepřekvapuje pozice současného prezidenta nebo opozice – a já s nimi v tomto případě souhlasím – protože je považuju za takové pokrytce, že kdyby Babišova vláda sjezd Landsmanšaftu v Brně podpořila, byli by brutálně proti.
A to bych s nimi nesouhlasil!
Šokuje mě ale přístup našich dvou bývalých prezidentů (duo Klaus a Zeman), což jsou pánové, kteří Němcům bez skrupulí prodali desítky českých firem. Tedy „smíření“ po ekonomické stránce jim nevadilo ani malinko (to se stavěly státní rozpočty, dokud bylo co prodávat…), najednou je problém.
A víte co?
Odvádím svou práci ve fabrice, která patří Germánům, přičemž mladý (to je vidět…) nepochybně dynamický kolektiv německých manažerů se stopkami v ruce a tužkou a papírem v druhé hodnotí mou práci. Jako zaměstnanec logistiky zavážím k linkám materiál, který potřebují. Jenomže pracuju jen na 50 %, což se našim drahým německým brutálně nelíbí, neboť odvezu materiál a zpátky do skladu se vracím prázdný.
Proč?
Proč, když už jsem u té linky, nenaložím hotové bedny a nevezu je do skladu? Abych neodjížděl prázdný? Moje němčina je chabá – vyjadřuju se v infinitivech, v prvních pádech a v přítomném čase. V singuláru. A jenom tak, na co má bědná slovní zásoba stačí. Stačila. „Tak mi to ukaž!“ slezu ze svého stroje a předám ho - tomu německýmu, mladýmu, dynamickýmu. Můj přímej nadřízenej se hroutí, protože ten kluk na tu mašinu stoprocentně nemá papíry. Jemu to nevadí, hrdinně objede linku (nikoho neporazil…), aby na jejím druhém konci zjistil, že hotové produkty odvézt prostě nemůže. Obalový materiál (různé klece, věže atp.), na kterých jejich BMW, Audi či VW trvají, to prostě s mašinou, se kterou jezdím, neumožňuje. Rozpačitý pohled, rozpačité mlčení. Výsledek?
Pracuju na 50 %. Prostě kvalita!
Takže jestli bych chtěl někoho nazývat „náckem“, tak určitě nikoli tu delegaci Sudeťáků, která se v Brně objevila. Spíš ty mladé dynamické kolektivy, jež nám sem natahal Klaus se Zemanem.
Ale jo, já těm holkám a klukům asi křivdím. Oni málokdy vytáhnou paty ze svých klimatizovaných kanceláří, o potřebách provozu rozhodují od stolu a počítače, nemají pojem o tom, co skutečný, reálný provoz znamená.
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
