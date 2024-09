Stovky škol na odstřel

Nejenom předevčírem, včera, ale i dnes hrozil desítkám a desítkám našich škol teroristický útok. Přijímala se řada opatření, pochopitelně byli v akci jak státní, tak městští policisté.

V pohotovosti byly samozřejmě složky IZS.

Muselo to stát statisíce, spíš milióny korun!

Tisíce lidí v téhle zemi (teď už i na Slovensku) musí řešit „povedený žert“ nějakého vtipálka nebo skupiny šprýmařů, neboť je jasné, že ani vyškolení ruští agenti by stovky škol podminovat prostě nezvládli.

I když už se dozvídáme, že o nějakou ruskou stopu tady jde:

„Podezření se upínají na Rusko a další indicií může být případ ze základní školy Jindřicha Matiegky v Mělníku, kam rovněž ve čtvrtek dorazil výhrůžný mail, a to s nadpisem v azbuce,“ píše se na serveru Novinky.cz.

Nechci to zlehčovat, ale azbuka funguje ve vícero jazycích a píše jí více než 250 miliónů lidí na světě. Azbuku používá totiž nejenom ruština, ale také běloruština, ukrajinština, bulharština, makedónština, mongolština, srbština, tatarština, černohorština, čuvaština nebo uzbečtina.

Nadpis v azbuce tak nemusí nutně znamenat, že jde o dílo Rusů. Nakonec se na ně házelo i poškození plynovodu Nordstream, aby dnes bylo poměrně jasné, že šlo o akci Ukrajinců. Ti také nepíší latinkou. Navíc ty výhružky nesměřují jenom na ČR, ale i na Slovensko, které je v našich médiích se svou novou vládou prezentováno bezmála jako fanda ruské agrese. To nemá logiku – i když to může být ruská rafinovaná úvaha k odvrácení pozornosti.

Ale to jenom tak na okraj. Ať je to, jak chce, za zcela správné považuji to, že se situaci u nás nikdo nepokouší jakkoli zlehčovat, podcenit. Nemusí být podminovány stovky škol, stačila by jedna jediná. Spíš mě překvapuje ta skutečnost, že po takovéto hrozbě, vlastně hrozbách, naši policisté nedokázali odhalit a zadržet autora(y) této (doufám) poplašné zprávy. Jsem totiž přesvědčen o tom, že pro odborníky na počítačovou techniku to zásadní problém být nemůže. Nesmí to být problém!

A jestli je, nechť se jde ministr vnitra skutečně zahrabat.

Bojím se toho, že jestliže naši kybernetičtí odborníci nebudou schopni pachatele brzy odhalit, budou hrozby a vyhrožování pokračovat. A dlouho a dlouho to mohou být hrozby liché. Abychom je potom nezačali brát na lehkou váhu. Samozřejmě je nesmysl, že by mohly být ohroženy desítky škol, ale jedna jediná by byl takový malér, který Česká republika ještě nikdy nezažila.