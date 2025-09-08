Stejně jako Tomáš Flaška jsem volební programy nečetl
ANO bylo dokonce označeno za toho, kdo si s volebním programem dal větší práci.
Tomáš Flaška však v příspěvku „ANO uveřejnilo volební program. Proč vlastně?“ hovoří v podstatě jenom o dopravě a o tom, co hnutí ANO naslibovalo a co nesplnilo. Asi to mělo znamenat tolik, co do dopravy nasypala současná vláda.
Nikdy jsem nebyl matematický génius. Dokonce když jsem kdysi dávno z matiky musel maturovat a měl v matematicko-fyzikálních tabulkách najít hodnotu druhé odmocniny devítky, našel jsem vystresovanej a vyděšenej cifru nějakých 4,68… „Pavle!“ obrátila se na mě moje třídní profesorka a matikářka. A nebyl jsem její oblíbený žák. „Jo, jsou to tři,“ odtušil jsem i bez pomoci tabulek – a odmaturoval.
Ale tentokrát jsem do nějakých počtů šel. Pokud jde o zmiňovanou dopravu kolegou Flaškou, chci říci následující:
Výdaje resortu dopravy – roky 2017 až 2026
|Rok
|Výdaje celkem (mld. Kč)
|2017
|55,09
|2018
|53,99
|2020
|90,47
|2021
|116,00
|2022
|114,73
|2024
|103,67
|2025
|139,49
|2026
|106,7
Jde o přehled státního rozpočtu České republiky určených pro Ministerstvo dopravy (kapitola 327) v letech 2017–2026.
Půl na půl. Vláda Andreje Babiše a následně Petra Fialy.
Pro Babiše určitě shrnutí nelichotivé, tady má kolega Flaška pravdu. Vláda ANO stála, ano, za starou bačkoru, dopravě nedala vůbec nic. Nebo tato kapitola rozpočtu pro ni byla Popelkou.
Opravdu?
Pojďme vzít rok 2020 (polovina vlády hnutí ANO s ČSSD) za 100 %. A pojďme ty cifry, jež ve státním rozpočtu pro dopravu figurovaly, přepočítat na procenta. Výsledek je tentýž. Před rokem 2020 jsme pod 100 %, poté nad nimi.
Problém vidím v tom, že v roce 2017 jsme za elektřinu nebo za potraviny platili výrazně méně, než za ně platíme dnes. Neoddiskutovatelný fakt. Kdo za to může?
INFLACE!
Takže pojďme ta výše uvedená čísla uvedená v procentech očistit o tu inflaci. A tady už to zajímavé začíná být:
Krátké shrnutí čísel z tabulky (pomáhala mi umělá inteligence, jíž vypadl rok 2019):
- 2017: nominálně 55,09 mld. → v cenách 2020 ≈ 59,67 mld. Kč → index 66,0 (2020=100)
- 2018: nominálně 53,99 → reálně ≈ 57,28 mld. Kč → index 63,3
- 2020: nominálně 90,47 → reálně 90,47 mld. Kč → index 100,0 (základ)
- 2021: nominálně 116,00 → reálně ≈ 111,75 mld. Kč → index 123,5
- 2022: nominálně 114,73 → reálně ≈ 96,03 mld. Kč → index 106,1
- 2024: nominálně 103,67 → reálně ≈ 76,55 mld. Kč → index 84,6
- 2025: nominálně 139,49 → reálně ≈ 100,48 mld. Kč → index 111,1
- 2026 (návrh): nominálně 106,70 → reálně ≈ 75,21 mld. Kč → index 83,1
Tzn. jde o přepočty částek na rok 2020. Takže vláda ANO vydala roku 2021 na dopravu více, než ve svém rekordním roce (2025) Fialova vláda.
Ale buďme spravedliví: roky 2017–2018 vykazují nižší rozpočty, zejména kvůli menším kapacitám investic a čerpání z EU fondů, které se výrazně zvýšily později, tedy za vlády Petra Fialy. Dobrá práce jeho vlády, mizerná té předchozí Babišovy.
Chci dodat poslední: Vláda pětikoalice (následně čtyřkoalice) by se nikdy nemohla chvástat desítkami kilometrů nově otevřených dálnic, nebýt vlády předchozí. Nová vláda se spravedlivě nebude nikdy moci vytahovat tím, co pro dopravu v této zemi udělala, nebýt vlády Petra Fialy.
Výrazně to však shazuje návrh rozpočtu Zbyňka Stanjury, který v okamžiku, kdy se dá tušit, že SPOLU ve vedení této země končí, sníží rozpočet dopravy o bezmála čtvrtinu.
PO NÁS POTOPA?
Pavel Ďuran
Na blogu iDnes ticho po pěšině
A ano, mluvím o incidentu, k němuž dnes došlo na mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku, kdy Andreje Babiše praštil francouzskou holí muž, který s názory předsedy hnutí evidentně nesouhlasí.
Pavel Ďuran
I vrcholný politik si může skočit na pivo. Ale…
Pivo mám rád a jeho konzumentům rozumím. „Pivo je nápoj znalců,“ povídal můj táta, který si mě jako kluka poslal do restaurace Rezeda, abych mu dvě točená do džbánku po nedělním obědu přinesl.
Pavel Ďuran
Kdo vyhraje volby? Zapomeňme na průzkumy veřejného mínění!
„Vsaď se!“ vybízeli mne mnozí po celý můj život. Já jsem se ale už víc jak pětačtyřicet let nevsadil. O nic - a nevsadil jsem ani na nikoho.
Pavel Ďuran
Dva měsíce do voleb
Co se stane počátkem října? Nic moc – jen vládnoucí koalice se odpotácí do opozice a nynější opozice této zemi zavládne.
Pavel Ďuran
Nesmyslný zákaz a první vlašťovka
Řidiči tramvají v Praze patrně dodnes nesmějí při výkonu služby – během jízdy - poslouchat rádio. Platilo to před dvaceti lety, kdy jsem tramvajové koleje v Praze brázdil i já, platí to patrně dodneška.
