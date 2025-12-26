Štědrovečerní pohádka

Vidělo jí bezmála 3 milióny diváků a snesla se na ní vlna kritiky. Oprávněně? Upřímně řečeno, nejsem to s to odpovědně posoudit.

Nejsem filmový kritik – nicméně na štědrovečerní pohádku jsem se podíval, líbila se mi víc než ta loňská. Na druhou stranu je fakt, že jsem jí viděl jednou a v budoucnu jí už vyhledávat nebudu.

Ale – upřímně řečeno – kolik z těch filmů, jež ČST či následně ČT odvysílala 24. prosince v hlavním vysílacím čase na svém 1. programu za posledních 45 let, si pamatujeme? Rozhodně nikoli většina z nich se nestala ikonickými počiny naší kinematografie, ať už té filmové nebo televizní.

S pomocí AI jsem se pokusil je vyhledat:

Přehled štědrovečerních filmů/inscenací ČST / ČT1 (1980–2025):

RokNázev snímkuRežie / autor filmu
1980O ptáku Ohniváku (pohádka)televizní inscenace (Libuše Koutná)
1981V zámku a podzámčí (pohádka)televizní inscenace (Ludvík Ráža)
1982Počítání oveček (film)televizní film (Karel Kachyňa)
1983O zakletém hadovi (pohádka)televizní inscenace (Vlasta Janečková)
1984Třetí princ (pohádka)televizní inscenace (Antonín Moskalyk)
1985O statečném kováři (pohádka)televizní inscenace (Petr Švéda)
1986S čerty nejsou žerty (film)režie: Hynek Bočan (film – tradiční vánoční snímek; běží často jako hlavní večerní program)
1988O princezně Jasněnce a létajícím ševci (pohádka/film)režie: Zdeněk Troška (známá česká filmová pohádka).
1989Mahulena, zlatá panna (film)režie: Bořivoj Zeman (česká pohádka/film uváděný večer);
1990–1992
(chybí spolehlivý online program)není dostupné ověřené info z online zdrojů
1993Sedmero krkavcůrežie: Ludvík Ráža.
1994Princezna ze mlejnarežie: Zdeněk Troška.
1995Nesmrtelná tetarežie: Zdeněk Zelenka.
1996Jak si zasloužit princeznurežie: Jan Schmidt.
1997RumplCimprCamprrežie: Zdeněk Zelenka.
1998Lotrando a Zubejdarežie: Karel Smyczek.
1999Císař a tamborrežie: Václav Křístek.
2000Král sokolůrežie: Václav Vorlíček.
2001Princezna ze mlejna IIrežie: Zdeněk Troška.
2002Královský slibrežie: Kryštof Hanzlík
2003O svatební krajcerežie: Jiří Chlumský
2004Čert ví pročrežie: Roman Vávra
2005Království potokůrežie: Pavel Jandourek
2006Anděl Páněrežie: Jiří Strach
2007Tři životyrežie: Jiří Strach
2008Kouzla králůrežie: Zdeněk Zelenka
2009Láska rohatárežie: Hynek Bočan
2010Peklo s princeznourežie: Miloslav Šmídmajer
2011Micimutrrežie: Vít Karas
2012Dvanáct měsíčkůrežie: Karel Janák
2013Duch nad zlatorežie: Zdeněk Zelenka.
2014Princezna a písařrežie: Karel Janák.
2015Korunní princrežie: Karel Janák.
2016Pravý rytířrežie: Martin Dolenský.
2017Anděl Páně 2režie: Jiří Strach.
2018Kouzelník Žitorežie: Zdeněk Zelenka.
2019Princezna a půl královstvírežie: Karel Janák.
2020O vánoční hvězděrežie: Karel Janák.
2021Jak si nevzít princeznurežie: Karel Janák.
2022Tajemství staré bambitky 2režie: Ivo Macharáček.
2023Klíč svatého Petrarežie: Karel Janák
2024Tři princeznyrežie: Tomáš Pavlíček
2025Záhada strašidelného zámkurežie: Ivo Macharáček

Budu rád, když mi do diskuse napíšete, kolik procent z uvedených 42 filmů si pamatujete, na něž se rádi podíváte v repríze. Ano, jsou mezi nimi skvosty, ale zdaleka ne všechny. Je to můj názor, který nikomu nevnucuji. Mne Záhada strašidelného zámku sice neoslnila, ale ani v nejmenším nepohoršila. Byl to dle mého mínění lepší průměr, jež jsme na Vánoce ve výše uvedeném období mohli vidět.

Autor: Pavel Ďuran | pátek 26.12.2025 9:21 | karma článku: 6,16 | přečteno: 96x

Pavel Ďuran

  • Počet článků 504
  • Celková karma 21,01
  • Průměrná čtenost 1372x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

