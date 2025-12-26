Štědrovečerní pohádka
Nejsem filmový kritik – nicméně na štědrovečerní pohádku jsem se podíval, líbila se mi víc než ta loňská. Na druhou stranu je fakt, že jsem jí viděl jednou a v budoucnu jí už vyhledávat nebudu.
Ale – upřímně řečeno – kolik z těch filmů, jež ČST či následně ČT odvysílala 24. prosince v hlavním vysílacím čase na svém 1. programu za posledních 45 let, si pamatujeme? Rozhodně nikoli většina z nich se nestala ikonickými počiny naší kinematografie, ať už té filmové nebo televizní.
S pomocí AI jsem se pokusil je vyhledat:
Přehled štědrovečerních filmů/inscenací ČST / ČT1 (1980–2025):
|Rok
|Název snímku
|Režie / autor filmu
|1980
|O ptáku Ohniváku (pohádka)
|televizní inscenace (Libuše Koutná)
|1981
|V zámku a podzámčí (pohádka)
|televizní inscenace (Ludvík Ráža)
|1982
|Počítání oveček (film)
|televizní film (Karel Kachyňa)
|1983
|O zakletém hadovi (pohádka)
|televizní inscenace (Vlasta Janečková)
|1984
|Třetí princ (pohádka)
|televizní inscenace (Antonín Moskalyk)
|1985
|O statečném kováři (pohádka)
|televizní inscenace (Petr Švéda)
|1986
|S čerty nejsou žerty (film)
|režie: Hynek Bočan (film – tradiční vánoční snímek; běží často jako hlavní večerní program)
|1988
|O princezně Jasněnce a létajícím ševci (pohádka/film)
|režie: Zdeněk Troška (známá česká filmová pohádka).
|1989
|Mahulena, zlatá panna (film)
|režie: Bořivoj Zeman (česká pohádka/film uváděný večer);
|1990–1992
|(chybí spolehlivý online program)
|není dostupné ověřené info z online zdrojů
|1993
|Sedmero krkavců
|režie: Ludvík Ráža.
|1994
|Princezna ze mlejna
|režie: Zdeněk Troška.
|1995
|Nesmrtelná teta
|režie: Zdeněk Zelenka.
|1996
|Jak si zasloužit princeznu
|režie: Jan Schmidt.
|1997
|RumplCimprCampr
|režie: Zdeněk Zelenka.
|1998
|Lotrando a Zubejda
|režie: Karel Smyczek.
|1999
|Císař a tambor
|režie: Václav Křístek.
|2000
|Král sokolů
|režie: Václav Vorlíček.
|2001
|Princezna ze mlejna II
|režie: Zdeněk Troška.
|2002
|Královský slib
|režie: Kryštof Hanzlík
|2003
|O svatební krajce
|režie: Jiří Chlumský
|2004
|Čert ví proč
|režie: Roman Vávra
|2005
|Království potoků
|režie: Pavel Jandourek
|2006
|Anděl Páně
|režie: Jiří Strach
|2007
|Tři životy
|režie: Jiří Strach
|2008
|Kouzla králů
|režie: Zdeněk Zelenka
|2009
|Láska rohatá
|režie: Hynek Bočan
|2010
|Peklo s princeznou
|režie: Miloslav Šmídmajer
|2011
|Micimutr
|režie: Vít Karas
|2012
|Dvanáct měsíčků
|režie: Karel Janák
|2013
|Duch nad zlato
|režie: Zdeněk Zelenka.
|2014
|Princezna a písař
|režie: Karel Janák.
|2015
|Korunní princ
|režie: Karel Janák.
|2016
|Pravý rytíř
|režie: Martin Dolenský.
|2017
|Anděl Páně 2
|režie: Jiří Strach.
|2018
|Kouzelník Žito
|režie: Zdeněk Zelenka.
|2019
|Princezna a půl království
|režie: Karel Janák.
|2020
|O vánoční hvězdě
|režie: Karel Janák.
|2021
|Jak si nevzít princeznu
|režie: Karel Janák.
|2022
|Tajemství staré bambitky 2
|režie: Ivo Macharáček.
|2023
|Klíč svatého Petra
|režie: Karel Janák
|2024
|Tři princezny
|režie: Tomáš Pavlíček
|2025
|Záhada strašidelného zámku
|režie: Ivo Macharáček
Budu rád, když mi do diskuse napíšete, kolik procent z uvedených 42 filmů si pamatujete, na něž se rádi podíváte v repríze. Ano, jsou mezi nimi skvosty, ale zdaleka ne všechny. Je to můj názor, který nikomu nevnucuji. Mne Záhada strašidelného zámku sice neoslnila, ale ani v nejmenším nepohoršila. Byl to dle mého mínění lepší průměr, jež jsme na Vánoce ve výše uvedeném období mohli vidět.
Pavel Ďuran
Vlastním elektroautem se nikdy nesvezu
Bydlím v paneláku v Žatci. Vlastním vůz nižší střední třídy s benzínovým motorem. „Žere“ mi asi 5 – 6 l/100 km, což je docela ušlechtilá spotřeba, s níž se se svým příjmem a cenami pohonných hmot bez zásadních problémů srovnávám.
Pavel Ďuran
Ideální stav
Prezident ČR Petr Pavel jmenoval před chviličkou ministerským předsedou vlády naší země Andreje Babiše.
Pavel Ďuran
Vánoční kapr
Kvapem se blíží nejkrásnější den roku. Vánoce. Děláme je pro radost a šťastný úsměv dětí. Pro mne moji rodiče, já pro své děti a teď už i vnoučata.
Pavel Ďuran
Klíče
Miluju svojí paní. Je milionkrát lepší, než jsem já, je vlastně dokonalá, má jenom jedinou chybu: má problém s klíči. Docela zásadní...
Pavel Ďuran
Jako malý děti…
Nedá se mluvit ani o hodně zastydlé pubertě (všem je jim více než 21 let...), ale naši poslanci se chovají vyloženě jako malé děti.
|Další články autora
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...
Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes
Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris,...
Jak dobře znáte české vánoční písně?
České Vánoce nejsou jen o cukroví, pohádkách a bramborovém salátu. Patří k nim i písničky, které se...
Porucha trakčního vedení komplikuje provoz vlaků v Praze, nabírají zpoždění
Poškozené trakční vedení v pátek dopoledne zkomplikovalo provoz na hlavním nádraží v Praze. Vlaky...
Na Orlickoústecku a u Červeného Kostelce na Náchodsku hrozí na silnicích námraza
Na silnicích na Orlickoústecku dnes hrozí námraza. Opatrní musejí být kvůli námraze i řidiči na...
Obce hledají místa pro novoroční ohňostroje. Radši opečme špekáčky, radí lidé
Trochu jako skládání puzzle vypadá letos organizace ohňostrojů v řadě měst na Vysočině. Novela...
Na Klatovsku hořelo, dvě děti a dva dospělí se při požáru nadýchali kouře
Dva dospělí a dvě děti se v pátek ráno nadýchali kouře při požáru menšího rekreačního objektu v...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 504
- Celková karma 21,01
- Průměrná čtenost 1372x