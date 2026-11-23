Racionální nápad opozice – může to vyhrát volby
Jde o to, jak porazit hnutí ANO, jak porazit Babiše. Takže znovu „Antibabiš“, který ale opozice jako program jako by odmítala. Jenže zatímco sčítání volebních preferencí je jednoduché, sestavení společných kandidátek už zdaleka ne. A pak přijdou voliči se svými čtyřmi kroužky. Otázka tedy může znít také tak: Kdo vyhraje uvnitř takového uskupení?
V neděli 22. listopadu zveřejnily Seznam Zprávy článek s titulkem „Superkoalice proti Babišovi. Spojte se, vzkazují opozici její voliči“.
Podle průzkumu agentury Median by si část opozičních voličů přála, aby se pět dnešních opozičních stran spojilo do jedné kandidátky. Myšlenka je to zajímavá. A když se podívám na současná čísla, chápu proč. Je to jedna z možností, jak usilovat o vítězství ve sněmovních volbách a získat příležitost sestavovat příští vládu.
Jenže čím déle nad ní přemýšlím, tím více mě zajímá něco jiného než samotná možnost volebního vítězství.
Úskalí
Jak by taková superkoalice vlastně sestavila kandidátky? A co by z její předvolební dohody zbylo po sečtení preferenčních hlasů? Zkusme trochu matematiky. V roce 2021 dokázala koalice SPOLU, složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, těsně zvítězit ve sněmovních volbách. Získala 27,79 procenta hlasů, zatímco hnutí ANO 27,12 procenta. Rozdíl byl necelých sedm desetin procentního bodu.
Podívejme se ale na říjnový volební model agentury Median z roku 2026. Samozřejmě vím, že se bavíme o situaci bezmála tři roky před volbami. Za tu dobu se může změnit téměř všechno. Pro účely naší úvahy ale předpokládejme, že by se sněmovní volby konaly už příští týden. Podle tohoto modelu má ANO 32 procent, STAN 18,5 procenta, ODS 10,5 procenta, Piráti 7,5 procenta, KDU-ČSL 4 procenta a TOP 09 pouhých 2,5 procenta. Pokud bychom sečetli preference původních tří stran koalice SPOLU, dostaneme 17 procent. To je podstatně méně než jejich společný volební výsledek v roce 2021. Ani spojení ODS a STAN by podle prostého součtu nestačilo k překonání ANO. Jejich dohromady 29 procent zaostává za 32 procenty Babišova hnutí.
Ale co kdyby se spojilo všech pět opozičních stran? Dostaneme 43 procent.
Samozřejmě vím, že voličské preference nelze jednoduše sčítat. Volič ODS nemusí být ochoten hlasovat pro kandidátku, na níž budou Piráti, a platí to i obráceně. Společná kandidatura by mohla některé voliče přilákat a jiné odradit. Pro naši úvahu ale přijměme dvě hypotézy: za prvé, pět opozičních stran se skutečně dohodne na vytvoření superkoalice. Za druhé, společná kandidátka získá ve volbách roku 2029 těsnou sněmovní většinu.
Řekněme 105 poslaneckých mandátů.
Teď teprve začíná ta zajímavější část: pět stran a 105 židlí. Každá z pěti stran bude pochopitelně chtít, aby její kandidáti měli odpovídající zastoupení na předpokládaných volitelných místech. Zkusme proto použít jednoduchý a na první pohled spravedlivý princip: každá strana dostane podíl odpovídající jejím současným preferencím. Z celkových 43 procent připadá 18,5 procenta na STAN, 10,5 na ODS, 7,5 na Piráty, 4 na lidovce a 2,5 na TOP 09. Po přepočtu na našich hypotetických 105 mandátů vychází přibližně toto rozdělení:
|Strana
|Předpokládaný počet mandátů
|STAN
|45
|ODS
|26
|Piráti
|18
|KDU-ČSL
|10
|TOP 09
|6
|Celkem
|105
Nejde samozřejmě o předpověď výsledku voleb. Je to pouze matematický model, který nám má pomoci představit si, jak by se strany mohly dohodnout na rozdělení předpokládaných volitelných míst.
Matematicky to sedí. Politicky už to může být složitější. Především STAN by podle tohoto klíče získal téměř tolik mandátů jako ODS a Piráti dohromady. ODS by se musela smířit s tím, že její podíl na společné kandidátce bude přibližně čtvrtinový. A menší strany? TOP 09 by podle tohoto klíče připadlo šest předpokládaných volitelných míst v celé republice. Lidovcům deset. Jenže Česká republika má čtrnáct volebních krajů.
Kdo dostane první místo v kraji?
Představme si, že se všech pět stran shodne na celostátním poměru 45 : 26 : 18 : 10 : 6. Tím ale ještě není vyřešeno téměř nic. Sněmovní volby se nekonají podle jediné celostátní kandidátky. Každý ze čtrnácti krajů má svou vlastní. V jednom kraji může společná kandidátka získat třeba čtyři mandáty, v jiném šest, v dalším deset nebo více. Přesný počet mandátů připadajících jednotlivým krajům navíc nelze před volbami s jistotou určit. A každá strana bude chtít své lidi umístit co nejvýše. Jak tedy rozdělit první čtyři místa tam, kde se očekávají čtyři mandáty, mezi pět koaličních partnerů? To prostě nejde. Některá strana se bude muset smířit s tím, že v daném kraji nebude mít žádného kandidáta na předpokládaném volitelném místě. A pokud má TOP 09 podle našeho modelu připadnout pouze šest mandátů, nemůže mít při zachování tohoto poměru zaručené volitelné místo ve všech čtrnácti krajích. Totéž platí pro lidovce s jejich deseti místy.
To už je první problém. Která strana ustoupí v kterém kraji? Podle celostátních preferencí? Podle regionálních výsledků? Podle popularity konkrétních kandidátů? Ale představme si, že se politici nakonec dohodnou. Po dlouhých jednáních vznikne čtrnáct kandidátek, na nichž bude každá ze stran zastoupena podle předem stanoveného klíče. Všichni si podají ruce, vyfotografují se a oznámí, že zvítězil zdravý rozum.
Jenže potom přijdou volby. A s nimi kroužkování.
Piráti by mohli vyprávět
Na rok 2021 si jistě vzpomínají především Piráti. Tehdy vytvořili společnou kandidátku se STAN. Koalice získala 37 poslaneckých mandátů. Jenže jejich rozdělení bylo pozoruhodné. STAN získal 33 poslanců. Piráti pouhé čtyři. Zásadní roli sehrály preferenční hlasy. Voliči Starostů dokázali své kandidáty výrazně posunout na úkor kandidátů Pirátů.
O tehdejším kroužkování se hodně diskutovalo. Zaznívala také obvinění z nedodržení předvolebních dohod. Není ale možné jednoduše tvrdit, že všichni Piráti dohodu dodržovali a všichni Starostové ji porušovali. Chování voličů není totéž jako jednání vedení stran. A hlavně: kroužkování není žádný podvod ani zneužití volebního systému. Je to zákonné právo voliče. Výsledek je nicméně nezpochybnitelný. Koalice získala 37 mandátů, ale jejich rozdělení mezi dvě partnerské strany bylo dramaticky nerovnoměrné. A teď si představme stejnou situaci nikoli se dvěma, ale s pěti stranami.
Čtyři kroužky mohou změnit všechno
Volič má při sněmovních volbách možnost udělit až čtyři přednostní hlasy. Pokud kandidát získá přednostní hlasy alespoň od pěti procent voličů, kteří v daném kraji hlasovali pro jeho kandidátku, může se posunout před kandidáty, kteří byli původně umístěni výše.
A teď si představme naši superkoalici: volič ODS přijde k volbám a na společné kandidátce zakroužkuje čtyři kandidáty ODS. Volič STAN udělá totéž se čtyřmi kandidáty STAN. Pirátský volič zakroužkuje čtyři Piráty. Lidovecký volič čtyři lidovce. A příznivec TOP 09 se pokusí podpořit kandidáty své strany. Všichni budou hlasovat pro stejnou superkoalici.
Současně ale mohou svými preferenčními hlasy soupeřit o to, které z pěti stran připadnou její mandáty.
A právě v tom vidím zásadní problém. Předvolební dohoda může určit pořadí kandidátů. Nemůže však přikázat voličům, koho smějí zakroužkovat. Představme si, že TOP 09 dostane podle dohody šest předpokládaných volitelných míst. Co když se její kandidáti v několika krajích propadnou za kandidáty jiných koaličních stran, kteří získají dostatek přednostních hlasů? Šest dohodnutých míst se může proměnit ve výrazně menší počet skutečných mandátů. A naopak strana, jejíž voliči budou své kandidáty intenzivně kroužkovat, může získat více poslanců, než odpovídalo původní dohodě. Přesně takový mechanismus se projevil v roce 2021.
A co gentlemanská dohoda?
Nabízí se zdánlivě jednoduché řešení. Všech pět stran se dohodne, že nebude své voliče vyzývat ke kroužkování vlastních kandidátů. Jenže co to znamená v praxi? Předsedové stran mohou takovou dohodu podepsat. Mohou svým členům zakázat organizované kampaně za přednostní hlasy. Mohou se zavázat, že budou veřejně podporovat celou kandidátku. Nemohou ale zabránit voličům, aby využili své zákonné právo. A nemohou zaručit, že některá místní organizace nebo oblíbený regionální politik nebude mít výrazně aktivnější příznivce než ostatní. Dokonce ani nemusí jít o žádné porušení dohody. Stačí, když voliči jedné strany budou kroužkovat více než voliči ostatních. Výsledek může být stejný. A tak se dostáváme k paradoxu. Čím poctivěji budou strany před volbami rozdělovat volitelná místa, tím větší může být jejich povolební rozčarování, pokud voliči tuto dohodu svými kroužky přepíší.
Vyhrát volby je jedna věc. Udržet většinu druhá.
Vraťme se ještě jednou k našim hypotetickým 105 mandátům. Taková superkoalice by měla ve dvousetčlenné Poslanecké sněmovně většinu. Ale pouze čtyři mandáty nad hranicí 101 hlasů. Předpokládejme, že by se předvolební dohoda podařila a jednotlivé strany získaly přibližně tolik poslanců, kolik jsme si spočítali. Každá z pěti stran by pak měla dostatek poslanců na to, aby její odchod připravil vládu o většinu. A kdyby preferenční hlasy původní rozdělení výrazně změnily?
Mohla by některá ze stran získat podstatně větší vliv, než se před volbami očekávalo. Jiná by naopak mohla zjistit, že se podílela na volebním vítězství, ale její skutečné zastoupení ve Sněmovně je překvapivě malé. Taková situace by pochopitelně ovlivnila i vyjednávání o složení vlády. Protože o ministerských křeslech by už nejednali kandidáti z předvolebních seznamů. Jednali by představitelé stran, jejichž poslanci skutečně získali mandát.
A tady vzniká další otázka. Podle čeho by se potom rozdělovala ministerská křesla? Podle předvolební dohody, nebo podle skutečného počtu poslanců? Představme si, že TOP 09 měla mít podle dohody šest poslanců, ale nakonec získá jen dva. Má při sestavování vlády dostat stejný počet ministerstev, jaký by jí připadal podle původní dohody? A co když STAN místo předpokládaných 45 poslanců získá 55? Bude se spokojovat s vlivem, který mu přiznávala předvolební dohoda? To jsou otázky, které by si strany musely vyjasnit ještě před volbami. Jinak by se mohlo stát, že volební vítězství bude teprve začátkem jejich vzájemných sporů.
Je tedy superkoalice špatný nápad?
Ani náhodou! Je to z mého hlediska naprosto racionální, pragmatický pohled na politickou situaci v naší zemi. Pokud bude prezidentem Petr Pavel i po volbách v roce 2029 a bude zastávat názor, že první příležitost sestavit vládu má dostat vítěz voleb, může mít společná kandidatura pěti stran značný politický význam. Samozřejmě ani vítězství ve volbách samo o sobě nezaručuje vznik vlády. Rozhodující bude schopnost získat důvěru Poslanecké sněmovny. A parlamentní většina může vzniknout i povolební dohodou stran, které kandidovaly samostatně.
Přesto v tuto chvíli považuji superkoalici za jednu z nejvýraznějších možností, jak by současná opozice mohla usilovat o návrat k vládě v naší krásné vlasti. Má to ovšem jeden háček. Nestačí dohodnout se, jak společně vyhrát volby. Je potřeba dohodnout se také na tom, jak spolu budou strany vycházet, až voliči jejich předvolební dohody upraví svými kroužky. Protože zkušenost z roku 2021 ukazuje, že mezi předem rozdělenými volitelnými místy a skutečně získanými mandáty může být pořádný rozdíl.
A ať jakkoli stranám opozice nefandím, tohle smysl má. Podotýkám, že v aktuální situaci, dnes. Za tři roky může být všechno jinak, přestože o tom nejsem moc přesvědčen.
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