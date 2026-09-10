Quo vadis (nikoli Domine, ale) ANO 2011?
Co si myslím já? Že před Babišem stojí zásadní politický úkol: naučit ANO žít bez Babiše. Takže možná jako kobliha a dezolát trochu překvapím…
Andrej Babiš může samozřejmě současný premiérský mandát bez problémů dokončit. Otázkou ale je, proč by se v pětasedmdesáti měl ucházet o další. Já ty extra „dědky“ v politice prostě nemám rád. Pokud Andrej prahne po tom, aby ANO přežilo svého zakladatele, měl by možná začít připravovat nástupce. A pokud je jedním z důvodů jeho setrvávání v nejvyšší politice poslanecká imunita, ani kvůli ní nemusí být premiérem nebo předsedou ANO.
Andrej Babiš oslavil 2. září dvaasedmdesáté narozeniny. Pokud současná vláda vydrží do řádných voleb v roce 2029, bude mu pětasedmdesát. Pokud by se po nich pustil do dalšího čtyřletého premiérského mandátu, končil by jej téměř jako osmdesátník. Na tom samo o sobě není pochopitelně nic nelegitimního. O schopnosti člověka vykonávat politickou funkci nerozhoduje datum narození a Babiš má jako vítěz voleb plné právo současný mandát dokončit. Pro ANO by však možná bylo prospěšnější, kdyby jeho zakladatel začal přemýšlet nikoli nad tím, jak vyhrát ještě jedny volby, ale jak zajistit, aby jeho strana dokázala jednou vyhrávat i bez něj.
Je čas začít vychovávat nástupce
ANO už dávno není politický start-up jednoho podnikatele. Existuje patnáct let, má poslance, ministry, hejtmany, starosty, europoslance a regionální struktury. Přesto zůstává mimořádně závislé na jediném člověku. To je současně jeho největší síla i největší slabina. Andrej Babiš dokáže mobilizovat množství voličů, čehož patrně žádný jiný politik ANO není schopen. Současně však kolem své osoby vytvořil tak silnou politickou polarizaci, že pro řadu jiných stran představuje samotná jeho přítomnost překážku spolupráce. ANO proto jednou bude muset podstoupit svůj největší experiment: zjistit, zda je skutečnou politickou stranou, nebo jen mimořádně úspěšným politickým projektem Andreje Babiše.
Nejbezpečnější je takový experiment provést ve chvíli, kdy je zakladatel stále dostatečně silný na to, aby jej řídil.
Havlíček čeká přímo vedle něj
Přirozeným kandidátem na Babišova nástupce je podle mého názoru Karel Havlíček. Chlap narozený roku 1969, tedy není ani nezkušený mladík, ale ani Andrejův vrstevník. Nemusel by se učit být ministrem ani se seznamovat s nejvyšší politikou. Potřeboval by se naučit něco obtížnějšího: být člověkem, který drží pohromadě celé ANO. Babiš by mu mohl během zbývajících let současného mandátu postupně předávat stále větší část odpovědnosti. Nechat jej řešit složitá koaliční jednání. Vysílat ho k důležitým politickým dohodám. Nechat ho převzít část komunikace s regiony a poslanci.
Jinými slovy nikoli oznámit jednoho dne nástupce, ale skutečně ho vychovat. Pak by mohl v roce 2029 říci voličům: svoji práci jsem udělal, tomuto člověku věřím a ANO předávám jemu. Pro Havlíčka by neexistovalo silnější politické doporučení.
A co Babišova imunita?
Nad každou debatou o Babišově odchodu samozřejmě visí ještě jedna otázka: trestní kauzy a poslanecká imunita. Z mého pohledu je absurdní tvrdit, že Babiš zůstává premiérem nebo předsedou ANO právě kvůli imunitě. Do jeho skutečných motivů nikdo nevidí. Je ale možné položit jednodušší otázku: potřeboval by kvůli imunitě zůstávat premiérem nebo předsedou ANO? Odpověď zní: ne. Procesní imunitu, o které se v souvislosti s jeho trestním stíháním mluví, mu nedává funkce předsedy vlády ani předsedy politické strany. Vyplývá z jeho mandátu poslance. Pokud by tedy v příštích volbách znovu kandidoval do Poslanecké sněmovny a byl zvolen, mohl by být klidně pouze poslancem ANO a jeho čestným předsedou. Pokud by zůstala zachována dnešní ústavní úprava, otázka souhlasu s jeho trestním stíháním by se stále řešila v Poslanecké sněmovně. A vzhledem k volební síle ANO je obtížné si představit, že by Babiš na předním místě jeho kandidátky měl problém poslanecký mandát získat.
Jinými slovy: ani případná snaha zachovat si ochranu spojenou s poslaneckým mandátem sama o sobě nevysvětluje, proč by Babiš musel dál současně řídit vládu i ANO. Mohl by odejít z premiérské funkce, předat předsednictví Havlíčkovi, stát se třeba čestným předsedou, kandidovat do Sněmovny a zůstat významnou politickou figurou. Jen by už nemusel každé pondělí řídit vládu.
Čestný předseda není důchodce
Babiš by navíc předáním funkcí nemusel přijít o zdaleka tolik vlivu, jak by se mohlo zdát. Zakladatel hnutí, které dlouhodobě získává kolem třetiny hlasů, se nestane bezvýznamným tím, že mu na vizitce zmizí slovo „předseda“. Jako čestný předseda by mohl jezdit na sněmy, podporovat ANO v kampaních, radit Havlíčkovi a vystupovat ve chvílích, kdy by to považoval za důležité. Jeho telefon by nový předseda ANO pravděpodobně ještě dlouho zvedal velmi rychle. Rozdíl by byl v něčem jiném. Odpovědnost by postupně přecházela na Havlíčka. A to je přesně proces, kterým musí každá politická organizace závislá na svém zakladateli jednou projít.
ANO může bez Babiše ztratit hlasy – a přesto zesílit
První volby bez Babiše v čele by pro ANO pravděpodobně znamenaly ztrátu části podpory. Existují voliči, kteří nevolí ANO jako instituci, ale Andreje Babiše jako osobnost. Havlíček tuto vazbu jednoduše nemá. Jenže ANO by současně získalo něco jiného: koaliční potenciál. Babiš je dnes nejen nejsilnější zbraní svého hnutí, ale také jedním z důvodů, proč s ním řada stran odmítá spolupracovat.
ANO vedené Havlíčkem by bylo jiným partnerem.
Najednou by nebylo nepředstavitelné uvažovat o menšinové vládě ANO tolerované ODS nebo STAN. A v delším horizontu ani o skutečné koalici s některou z těchto stran. Havlíčkovo ANO s 25 procenty hlasů a několika možnými koaličními partnery může být z hlediska schopnosti vládnout silnější než Babišovo ANO s 33 procenty, kolem kterého se všichni ostatní snaží postavit hráz.
Největší nebezpečí je čekat příliš dlouho
Politici zpravidla odcházejí dvěma způsoby. Buď sami rozhodnou, kdy nastal správný okamžik. Nebo to za ně rozhodnou voliči, zdraví, vlastní strana či okolnosti. Pro zakladatele politického hnutí je první možnost nesrovnatelně výhodnější. Může určit nástupce, předat mu autoritu a několik let mu pomáhat. Babiš má dnes podle mého mínění právě tuto možnost. Pokud totiž bude čekat do chvíle, kdy už funkci vykonávat nebude moci, ANO může během několika týdnů zjistit, že vlastně nikdy nevytvořilo mechanismus, jak rozhodovat bez něj. Pak začne boj o dědictví: Havlíček proti Schillerové. Centrála proti regionům. Umírněnější část ANO proti těm, kteří budou chtít soutěžit s SPD. A nad tím vším otázka, komu vlastně patří voliči, kteří patnáct let volili především Babiše. Tomu všemu lze předejít.
Babišův poslední velký politický projekt
Andrej Babiš už nemusí dokazovat, že dokáže vyhrát volby. Dokázal to opakovaně. Nemusí dokazovat ani to, že dokáže být premiérem. Mnohem zajímavější zkouška jej teprve čeká. Dokáže vytvořit ANO, které nepotřebuje Andreje Babiše?
Pokud současný mandát dokončí a kolem roku 2029 předá vládu i stranu Karlu Havlíčkovi, nemusí odejít z veřejného života. Může být poslancem, čestným předsedou, rádcem i člověkem, jehož slovo bude mít uvnitř ANO ještě dlouho mimořádnou váhu. Ale každodenní odpovědnost už ponese někdo jiný. A pokud by se Havlíčkovi podařilo ANO udržet mezi nejsilnějšími českými stranami i bez Babiše v čele, byl by to možná nejlepší důkaz Babišova politického úspěchu.
Protože založit stranu, která vítězí, je jedna věc.
Vybudovat stranu, která přežije svého zakladatele, je podstatně těžší.
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