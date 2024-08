Pamatujete na film Bořivoje Zemana z roku 1952 Pyšná princezna? V ní figuruje idylická země Krále Miroslava a Půlnoční království.

Česká republika se pod vedením naší nejlepší vlády za posledních „X“ let vizi země Krále Miroslava vzdaluje nikoli jen mílovými kroky, ale zdrhá od ní tak rychle, že by atleti na olympiádě v Paříži bledli bezbřehou závistí. Zato k Půlnočnímu království směřujeme docela statečně.

Já vím, že Pyšná princezna je pohádka, v níž dobro vítězí nad zlem. Asi všichni prahneme po tom, aby to tak bylo i ve skutečném životě. Nicméně naše vládní garnitura je ve své stoosmičkové většině tak suverénní, že nám bez skrupulí zvyšuje už tak vysoké daně (vzpomeňte na jejich výběrčího v podání Josefa Hlinomaze…) a samozřejmě chystá zvýšení další. To by poradil Stanislavu Neumannovi jako králi Miloš Kopecký coby jeho rádce.

Vlastimil Válek z pidistrany TOP 09, která ve vládě naší země nemá co pohledávat (protože by se do ní za normálních okolností nikdy nedostala…), přichází s novým „rádcovským“ programem:

CHCE ZDANIT CUKR!

Chystá si argumenty pro daň z cukru. Protože evidentně škodí. Za chvíli nám možná budou nad rámec normálních daní danit i sůl (taky není extra zdravá, zvlášť když se nadužívá – jenomže, Filip Vracovský potvrdí, že se bez ní nedá slušně uvařit…). Jenomže sůl, a to je další česká pohádka, je NAD ZLATO.

Na tu Válek zatím nesahá; ono to ale přijde. Následovat bude voda, poté vzduch?

S Fialovou vládou žijeme v Půlnočním království. Bohužel však nikoli v pohádce, která končívá dobře.

Tohle je děsivá realita dnešních dní!