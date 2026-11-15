Příběh jednoho divočáka, který se stal členem rodiny
Matěj
Když na jaře roku 2010 přivezla švagrová domů několikadenní divoké prasátko, nikdo z nás netušil, do čeho se pouštíme. A už vůbec nás nenapadlo, že jednou budeme řešit, co si počít s téměř dvousetkilovým kancem, kterého máme všichni rádi.
Začalo to v lese
Psal se duben roku 2010. V lese nedaleko Kryr se našlo maličké divoké prasátko, kterému mohly být sotva dva až čtyři dny. Bylo samo, promrzlé, vystrašené a jeho vyhlídky na přežití nebyly právě růžové. Jak se tam ocitlo bez matky, jsme nevěděli. Ale bylo jasné, že bez pomoci dlouho nevydrží. A tak se ocitlo v domku v Kryrech u našich příbuzných. Jenže co s takovým tvorečkem? Jak se vlastně krmí několikadenní divočák?
Dneska si člověk najde na internetu prakticky všechno, ale tehdy jsme museli především improvizovat. Nejprve to byla PET láhev a prst gumové rukavice - vznikla jakási kojenecká láhev, do které jsme připravovali mléčnou směs s heřmánkem. A světe, div se, ono to fungovalo! Prasátko začalo pít, nabíralo sílu a postupně bylo jasné, že svůj boj o život nejspíš vyhraje. Pak už jsme koupili regulérní kojeneckou láhev a čuník se cpal sunarem.
Jméno mu dala neteř, malá Petruška. Matěj. A bylo rozhodnuto. Od té chvíle už to nebylo nějaké nalezené divoké prase. Byl to náš Matěj.
Děda a jeho prasátko
Hlavním Matějovým opatrovníkem se stal můj tchán. Děda. V té době mu bylo přes sedmdesát. Byl to právě on, kdo Matěje odkojil, krmil, staral se o něj a trávil s ním nejvíc času. A Matěj si to velmi dobře zapamatoval.
Zpočátku samozřejmě vypadal jako každé malé divoké prasátko. Měl pruhovaný kožíšek, legrační rypáček a neuvěřitelnou schopnost připlétat se všude, kde se něco dělo.
Kamarádil se se psem Benem, prozkoumával zahradu a dělal přesně to, co divoká prasata umějí nejlépe – ryl.
Když děda sázel brambory, Matěj mu ochotně asistoval. Děda pečlivě ukládal brambory do řádku a Matěj za ním chodil a rypákem je zase shrnoval k sobě. Jestli měl děda z takového pomocníka radost, si asi dokážete představit.
A děda měl ještě jednu slabost. Matěje rozmazloval bonbony. Jenže je nekupoval pro něj. Bral je malé Petrušce, která pak doma poslouchala, že jí příliš mnoho sladkostí. Chudák holka byla přitom nevinná! Děda bonbony Matějovi dokonce ani nerozbaloval. Náš čuník si s obalem poradil sám: v tlamě ho rozbalil, sladkost spolkl a papírek vyplivl. A právě podle těch vyplivaných papírků se nakonec přišlo na to, kam Petřiny bonbony mizí. Takže dědovo tajné přikrmování prozradil sám jeho čtyřnohý komplic.
Dokud to ještě šlo, vodil děda Matěje na vodítku po Kryrech. Představte si tu podívanou: po městečku si vykračuje děda a na druhém konci vodítka divoké prase. Není divu, že to byla místní atrakce. Jenže Matěj přibýval na váze a síle tak rychle, že nakonec už ho na procházky nebral ani děda. Matěj zůstával na zahradě.
Zkrátka rostl…
Z pruhovaného selátka byl pořádný kanec
Na jednom ze starých videí je navíc vidět, jak děda Matěje tahá za zadní nohu. Matěj to snáší. Kdybych něco podobného zkusil já, zle bych pochodil. Už tehdy měl takovou sílu, že by mě bez problémů shodil. A na jiných záběrech, dokonce i v zimě na sněhu, se nechává od dědy povalit a drbat. Nikomu z nás ostatních by takovou důvěrnost nedovolil.
Z malého prasátka se postupně stal statný divočák. Pruhy zmizely, narostly štětiny a s nimi i sebevědomí. A ukázalo se, že Matěj má velmi přesně uspořádané vztahy s jednotlivými členy naší rodiny. Na prvním místě byl děda. Toho Matěj respektoval bezvýhradně. Byl pro něj autoritou, jakýmsi vůdcem stáda. Děda byl jediný člověk, který si mohl dovolit prakticky všechno. Mohl Matěje hladit po rypáku, drbat mezi ušima, a dokonce ho povalit na zem. Ano, čtete správně.
Děda vlezl do výběhu, povalil téměř dvousetkilového divočáka, lehl si na něj – a Matěj držel.
Ne proto, že by neměl sílu se bránit. Té měl na rozdávání. Prostě to dědovi dovolil. S námi ostatními už to bylo trochu jiné. Mě, švagra a jeho dospívajícího syna Matěj také uznával. Bez problémů nás pouštěl do výběhu, zvlášť když jsme nesli něco dobrého k snědku. Ale nepovažoval nás za autority. Byli jsme pro něj spíš vrstevníci. Členové stáda, se kterými je potřeba čas od času poměřit síly. A tak do nás strkal, přetlačoval se s námi a předváděl, kdo je tady silnější. Což byla hra, kterou jsme neměli nejmenší šanci vyhrát. Představte si, že se s vámi začne přetlačovat dvousetkilový divočák, který stojí pevně na čtyřech nohách a má těžiště někde úplně jinde než člověk.
Matěj si možná jen hrál. My jsme ovšem měli co dělat, abychom zůstali na nohou. A na jednu věc jsme si dávali obzvlášť pozor. Nikdo z nás kromě dědy se nesměl pokoušet sáhnout mu na hlavu. Jakmile jsme to zkusili, na hřbetě se mu výhružně naježily štětiny. To bylo varování, kterému jsme rozuměli velmi dobře. A také jsme ho respektovali.
Dvě stě kilo problémů
Matěj byl pořád náš Matěj. Jenže už to dávno nebylo malé prasátko, které se dalo pochovat a nakrmit z lahvičky.
Byl to dospělý kanec, který vážil téměř dvě stě kilogramů.
A s tím začaly přicházet problémy. Především toho neuvěřitelně mnoho sežral. Krmení takového zvířete už představovalo docela citelnou položku rodinného rozpočtu. Jenže peníze nebyly to hlavní. Horší bylo, že Matěj pořád rostl. Dvě stě kilogramů jsme ještě nějak zvládali. Ale co až bude mít dvě stě padesát? Nebo tři sta? A co když se jednou při svém oblíbeném přetlačování trochu víc rozvášní?
Nešlo o to, že by byl zlý. Matěj se prostě choval jako divočák. A my jsme byli jen lidé. Navíc bylo zřejmé, že jediným člověkem, který nad ním má skutečnou autoritu, je děda. Co kdyby se o něj jednou nemohl starat? Postupně nám začalo docházet, že situace, kterou jsme si před několika lety vůbec nedokázali představit, se stává neudržitelnou.
Matěj bude muset z domu. Kam ale s ním?
Kam dáte téměř dvousetkilového divočáka, který od několika dnů života vyrůstal mezi lidmi? Vrátit ho do lesa nepřipadalo v úvahu: Matěj se lidí vůbec nebál. Klidně by přišel k nějakému houbaři nebo turistovi a čekal, že dostane něco dobrého. Jenže představte si reakci člověka, ke kterému se z lesa přátelsky přižene dvousetkilový kanec!
A ani jeho soužití s volně žijícími divočáky jsme příliš nevěřili. Matěj byl odchovaný mezi lidmi, neměl zkušenosti se životem v divokém stádu a nikdo netušil, jak by ho ostatní prasata přijala. Obávali jsme se, že by to nemuselo dopadnout dobře.
A tak jsem začal shánět jiné řešení. Oslovoval jsem zoologické zahrady a různé zookoutky po celé republice. Doufal jsem, že by někde mohli mít pro našeho Matěje místo. Neměli. Nikde o něj nebyl zájem.
A tak jsme se postupně dostali k možnosti, o které jsme původně nechtěli ani slyšet. Matěje prodat.
Nejtěžší rozhodnutí
Největší problém byl samozřejmě děda. Ten o nějakém prodeji nechtěl ani slyšet. A kdo by se mu divil? Vždyť Matěje odkojil. Vypiplal ho z několika málo dnů starého, promrzlého selátka. Trávil s ním čas, staral se o něj a vytvořil si k němu vztah, jaký jsme my ostatní neměli. Pro dědu to nebyl kanec. Byl to jeho Matěj.
O prodeji se mluvilo dlouhé týdny. Zvažovali jsme možnosti, hledali řešení, vraceli se pořád ke stejným argumentům. Jenže žádné jiné východisko jsme nenacházeli. A děda nakonec pochopil, že takhle už to dál nepůjde.
Matěje jsme prodali.
Nevěděli jsme s jistotou, co se s ním stane, ale všichni jsme tušili, že jeho další osud bude nejspíš spojený s řeznickým nožem. Ostatně kdybychom to dokázali udělat sami, měli bychom pravděpodobně celá rodina zásobu divočiny na několik let. Jenže to jsme nedokázali. Nedovedli jsme si představit, že bychom jedli Matěje. Toho malého pruhovaného čuníka, který kdysi pil mléko z lahve s gumovým prstem. Toho rošťáka, který dědovi rozhrabával zasazené brambory. Toho dvousetkilového obra, který se s námi přetlačoval, ale dědovi dovolil, aby si na něj lehl.
A tak Matěj odjel.
Co po něm zůstalo
Dnes už si přesně nepamatuji, kdy od nás Matěj odešel. V té době jsme bydleli mimo Kryry a odhaduji, že mu byly čtyři, možná pět let.
Zůstaly po něm fotografie, videa a také internetové stránky, které jsem mu v roce 2010 založil.
A samozřejmě vzpomínky. Když se dnes podívám na fotografii maličkého pruhovaného prasátka a potom na snímek dospělého Matěje, je skoro neuvěřitelné, že jde o stejné zvíře.
Občas přemýšlím, jestli jsme tehdy udělali všechno správně. Na začátku jsme zachránili život malému divočákovi, který by bez lidské pomoci pravděpodobně nepřežil. Na konci jsme se museli smířit s tím, že mu nedokážeme zajistit domov na celý život.
Žádný pohádkový konec se nekonal.
Ale mezi těmi dvěma okamžiky byly čtyři nebo pět let, během kterých Matěj prožil život, jaký by si žádný jiný divočák nejspíš nedokázal představit. Měl svůj výběh, spoustu žrádla, lidskou rodinu a především dědu, který ho měl rád. A děda měl svého Matěje.
Možná právě to je na celém příběhu nejdůležitější.
Ne to, jak skončil. Ale to, co spolu ti dva prožili.
Všechny fotografie i videa použitá v tomto textu jsou prací jeho autora.
Pavel Ďuran
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