Prezidentská lidskost – tak veliká, že se v ní Hrad sám ztratil
Petr Pavel s manželkou si totiž nastěhovali maminku paní Evy do své bezprostřední blízkosti, aby se o ni mohli starat a byli jí nablízku.
O celé záležitosti informovaly Novinky v článku „Tchyně prezidenta Pavla bydlí na Hradě“.
To je bezesporu krásné, lidské gesto. Rodina má držet pohromadě a o starší rodiče je potřeba pečovat. V tomhle má prezidentský pár můj upřímný respekt.
Jen mě trochu zaráží jedna drobnost.
Jak je možné, že o tomhle krásném lidském gestu Hrad v roce 2023 veřejně informoval, aby o rok později na přímý úřední dotaz tvrdil, že maminka první dámy nebydlí v žádném hradním objektu?
Maminka paní Pavlové totiž podle zveřejněných informací bydlí v areálu Pražského hradu už od roku 2023. Tedy prakticky od chvíle, kdy Petr Pavel nastoupil do funkce. A teď přichází ta nejhezčí část celého příběhu.
V roce 2024 se někdo Kanceláře prezidenta republiky zcela oficiálně zeptal, v jakém objektu na Hradě maminka první dámy bydlí.
A Hrad odpověděl:
„V žádném.“
Žádné vysvětlování. Žádné okolky. Prostě v žádném.
Takže buď máme před sebou mimořádně zajímavý případ prezidentské transparentnosti, nebo se paní tchyně dokázala pohybovat mezi hradními budovami způsobem, který odporuje běžným zákonům fyziky.
Abychom ale byli spravedliví, nelze bez dalších informací vyloučit ani to, že Hrad tehdy vycházel z nějakého nám dosud neznámého výkladu slova „bydlí“.
Každopádně tady je oficiální odpověď Kanceláře prezidenta republiky z roku 2024. Žádná dezinformační stránka, žádný anonymní blog. Přímo Hrad:
Oficiální odpověď Kanceláře prezidenta republiky z dubna 2024 (PDF)
Abych byl přesný, o nastěhování maminky paní Pavlové informovala některá média už v prosinci 2023 a tehdejší hradní mluvčí tuto informaci potvrdila. O to pozoruhodnější je následná oficiální odpověď z dubna 2024.
A pak je tu samozřejmě otázka peněz.
Zda maminka první dámy za bydlení v prostorách Pražského hradu platí nájem, se mi nepodařilo zjistit. A upřímně řečeno, zrovna tohle mě trápí ze všeho nejméně!
Pan prezident má při započtení příslušných náhrad měsíční příjem pohybující se zhruba kolem půl milionu korun. Zaplatit mamince nájem by tedy zvládl levou zadní.
A že by bydlení případně hradil stát?
No a?
Vždyť prezidentovy peníze pocházejí také ze státního rozpočtu. Takže jestli se nájem zaplatí rovnou z veřejných peněz, nebo se nejprve pošlou veřejné peníze prezidentovi a ten z nich následně zaplatí nájem, je přece úplně jedno.
Samozřejmě, kdybychom chtěli být zbytečně puntičkářští, mohli bychom začít rozlišovat mezi prezidentovým platem, náhradami na výkon funkce a soukromými výdaji jeho rodiny. Ale proč si kazit tak hezký příběh účetnictvím?
Největší záhadou celého příběhu je ale pro mě něco úplně jiného.
Argumentace Milošem Zemanem.
Současný Hrad totiž připomíná, že stejné prostory údajně využívala také tchyně bývalého prezidenta Zemana a jeho dcera Kateřina.
Jenže tady máme drobný problém.
Zatímco bydlení Kateřiny Zemanové na Hradě je spolehlivě doložené, dlouhodobé bydlení Zemanovy tchyně se mi nepodařilo dohledat v žádném dobovém článku.
Ještě v lednu 2013 média informovala, že matka Ivany Zemanové žije sama ve dvoupokojovém bytě v Bystřici nad Pernštejnem. Psala o tom například MF DNES v reportáži z 29. ledna 2013.
Zda se později skutečně přestěhovala na Hrad, na jak dlouho a za jakých podmínek, se mi z veřejně dostupných informací nepodařilo zjistit.
To samozřejmě neznamená, že tam nikdy nebydlela. Znamená to pouze, že tvrzení současného Hradu o jejím bydlení zatím nemám čím nezávisle doložit. A pokud má právě tato informace sloužit jako argument při obhajobě současného stavu, nepovažuji to za úplně nepodstatný detail.
A co se týče Kateřiny Zemanové?
Ta se na Hrad stěhovala v roce 2013 jako nezletilá, společně se svými rodiči. Co je na tom proboha zvláštního? Kam jinam se asi měla nezletilá dcera prezidentského páru nastěhovat? Na kolej? Do podnájmu? Nebo měla zůstat sama v paneláku, aby náhodou někoho nepohoršovalo, že bydlí s mámou a tátou?
Srovnávat bydlení nezletilého dítěte s rodiči a poskytnutí samostatného ubytování dospělému příbuznému mi připadá poněkud absurdní.
A úplně nakonec mi stejně vrtá hlavou, proč se vlastně argumentuje zrovna Zemanem.
Vždyť to byl přece ten prezident, po kterém jsme údajně potřebovali úplně novou politickou kulturu. Ten, který podle svých kritiků dělal špatně snad všechno, na co sáhl.
A najednou má být jeho počínání měřítkem toho, co je správné?
To je tedy zvláštní. Zeman byl deset let odstrašujícím příkladem. Nakonec je jím dosud. A teď se z něj stal precedens…
Možná by bylo jednodušší přestat vysvětlovat, kdo co dělal za Zemana, a začít srozumitelně vysvětlovat, co se děje na Hradě dnes.
Protože skutečná politická kultura se nepozná podle toho, jak krásně se o transparentnosti mluví. Pozná se podle toho, jestli platí i ve chvíli, kdy se to zrovna nehodí.
A abych skončil pozitivně, prezidentskému páru patří za snahu mít maminku nablízku uznání. Jak velký prostor jim při jejich pracovním vytížení zbývá na osobní péči, samozřejmě netuším. Ale o to přece nejde.
Důležitá je ta lidskost. A také transparentnost.
Jen škoda, že právě ta druhá se nám v celém příběhu trochu ztratila.
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