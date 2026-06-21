Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prezident v pohybu aneb Kde je Petr Pavel, tam se něco děje

Současný český prezident Petr Pavel připomíná člověka, který si spletl Pražský hrad s terminálem letiště Václava Havla.

Když se ráno probudí občan České republiky a zeptá se: „Kde je dnes prezident?“, odpověď zní: „Chvíli vydržte, právě to zjišťují i jeho ochránci.“

Jednou je na Vysočině, podruhé v Bruselu, potřetí v Estonsku, počtvrté někde, kde právě probíhá důležité jednání o bezpečnosti, obraně nebo budoucnosti světa. Prezident zkrátka působí dojmem, že kdyby měl sbírat letecké míle, mohl by je směnit za vlastní menší aerolinku.

A kde je dnes, v neděli 21. června? Na Velké ceně Brna? Kdepak. Tam byl v sobotu. Dnes zahajuje Olympiádu dětí a mládeže. Prezident totiž zvládá neuvěřitelné věci – jeden den poslouchá řev motorek a druhý den řeší sportující mládež. Kdyby takto pokračoval, příští týden možná odstartuje Tour de France a o víkendu otevře mistrovství republiky v rybaření.

Nelze si ovšem nepoložit otázku: když se prezident tak rád vydává do světa a s energií sobě vlastní se dere do všech možných destinací od severu k jihu a od východu k západu, proč nejel podpořit naše fotbalisty na mistrovství světa na americkém kontinentu?

Domnívám se, že jde o obrovské promarnění příležitosti. Je totiž nezpochybnitelné – tedy alespoň stejně nezpochybnitelné jako předpověď počasí na deset dní dopředu –, že kdyby Petr Pavel na americkém kontinentu byl, naši fotbaloví plejeři by základní skupinou prošli ověnčeni již dvěma vítězstvími.

Prezident by přišel do kabiny, podal by hráčům ruce, pronesl by klidným hlasem několik vět o odpovědnosti, týmové práci a odhodlání a soupeři by preventivně kapitulovali. Rozhodčí by pískl začátek utkání, podíval by se na prezidentskou tribunu a řekl by si: „Dneska to pro Čechy prostě dopadne dobře.“

Někdo namítne, že prezident nemůže být všude. To je samozřejmě pravda. Ale Petr Pavel se o to zjevně velmi statečně pokouší.

A možná právě v tom spočívá tajemství jeho prezidentského úřadu. Nevládne z kanceláře. Vládne pohybem. Je to prezident na cestách, hlava státu v permanentním přesunu, muž, který dokazuje, že reprezentace země se nejlépe provádí v pohodlných botách, případně na motorce.

A občan? Ten jen občas otevře noviny, podívá se na mapu a s mírným úsměvem si řekne: „Tak schválně, kde bude prezident zítra?“

Obrázek generován službou ChatGPT Plus:

Autor: Pavel Ďuran | neděle 21.6.2026 12:00 | karma článku: 12,28 | přečteno: 149x

Další články autora

Pavel Ďuran

Parkovací

Když jsem byl malej kluk, před panelákem o dvaatřiceti partajích v pražských Strašnicích parkovala dvě auta. A dneska?

21.6.2026 v 9:51 | Karma: 12,28 | Přečteno: 191x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Poslanec vládní strany to vládě osolil

Skloňováno zde ve všech pádech. Vyjádření opravdovského kusu hovězího z SPD, ze kterého, a já se k tomu bez skrupulí přiznávám, mi je na zvracení.

20.6.2026 v 10:48 | Karma: 11,97 | Přečteno: 336x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Veřejnoprávní média budou placena ze státního rozpočtu

Chudárek a Zavoral zešíleli... místo aby oba ředitelé našich veřejnoprávních médií zajásali, že se změnila pravidla financování jejich společností, hroutí se.

16.6.2026 v 10:30 | Karma: 26,47 | Přečteno: 627x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Co takhle snížit si platy?

Mířím tím na naše poslance. Zatímco těm příjmy vesele rostou, tak kolegové z V4 (Maďaři) si své platy snížili.

9.6.2026 v 7:48 | Karma: 14,65 | Přečteno: 229x | Diskuse | Politika

Pavel Ďuran

Dar – ten danajský

Dětem a jejich potomkům jsme pořídili k Vánocům 2025 „DAR“. Jedněm i druhým mladým jsme zaplatili lezní zájezd k moři.

7.6.2026 v 17:45 | Karma: 18,49 | Přečteno: 351x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....
16. června 2026  14:41,  aktualizováno  17. 6. 13:09

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek
15. června 2026  9:20

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín
17. června 2026  9:59

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.
18. června 2026  19:19

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací
18. června 2026,  aktualizováno  19. 6. 7:31

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....

Kolik se dá vydělat na pronájmu přes Airbnb v Praze a kde se nabízí nejvíc bytů?

Pražské nemovitosti. Byt na Vinohradech.
21. června 2026  14:12

Krátkodobé pronájmy přes online platformy typu Airbnb jsou v Praze na vzestupu. Z dat vyplývá, že...

Festival Knižní lázně představil knihy, regionální témata i queer historii

ilustrační snímek
21. června 2026  12:04,  aktualizováno  12:04

Mariánské Lázně posedmé zaplnila literatura. Čtyřdenní festival Knižní lázně oživil zejména...

Pohotově vytáhli z přehrady tonoucího, Jablonec ale s vodními záchranáři už nepočítá

Víkendová záchrana tonoucího mladíka na jablonecké přehradě opět rozpoutala...
21. června 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Víkendová záchrana tonoucího mladíka na jablonecké přehradě opět rozpoutala debatu o zdejším...

Závod MotoGP vrcholí. Policie řešila ztraceného chlapce i krádež fotoaparátu

Nejvíce návštěvníků kempů bylo z Německa, některé ubytovací plochy avizovaly...
21. června 2026  10:42,  aktualizováno  13:03

Už od brzkého rána začal v neděli panovat v okolí brněnského Masarykova okruhu fanouškovský ruch....

Pavel Ďuran

  • Počet článků 561
  • Celková karma 20,29
  • Průměrná čtenost 1290x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.