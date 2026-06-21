Prezident v pohybu aneb Kde je Petr Pavel, tam se něco děje
Když se ráno probudí občan České republiky a zeptá se: „Kde je dnes prezident?“, odpověď zní: „Chvíli vydržte, právě to zjišťují i jeho ochránci.“
Jednou je na Vysočině, podruhé v Bruselu, potřetí v Estonsku, počtvrté někde, kde právě probíhá důležité jednání o bezpečnosti, obraně nebo budoucnosti světa. Prezident zkrátka působí dojmem, že kdyby měl sbírat letecké míle, mohl by je směnit za vlastní menší aerolinku.
A kde je dnes, v neděli 21. června? Na Velké ceně Brna? Kdepak. Tam byl v sobotu. Dnes zahajuje Olympiádu dětí a mládeže. Prezident totiž zvládá neuvěřitelné věci – jeden den poslouchá řev motorek a druhý den řeší sportující mládež. Kdyby takto pokračoval, příští týden možná odstartuje Tour de France a o víkendu otevře mistrovství republiky v rybaření.
Nelze si ovšem nepoložit otázku: když se prezident tak rád vydává do světa a s energií sobě vlastní se dere do všech možných destinací od severu k jihu a od východu k západu, proč nejel podpořit naše fotbalisty na mistrovství světa na americkém kontinentu?
Domnívám se, že jde o obrovské promarnění příležitosti. Je totiž nezpochybnitelné – tedy alespoň stejně nezpochybnitelné jako předpověď počasí na deset dní dopředu –, že kdyby Petr Pavel na americkém kontinentu byl, naši fotbaloví plejeři by základní skupinou prošli ověnčeni již dvěma vítězstvími.
Prezident by přišel do kabiny, podal by hráčům ruce, pronesl by klidným hlasem několik vět o odpovědnosti, týmové práci a odhodlání a soupeři by preventivně kapitulovali. Rozhodčí by pískl začátek utkání, podíval by se na prezidentskou tribunu a řekl by si: „Dneska to pro Čechy prostě dopadne dobře.“
Někdo namítne, že prezident nemůže být všude. To je samozřejmě pravda. Ale Petr Pavel se o to zjevně velmi statečně pokouší.
A možná právě v tom spočívá tajemství jeho prezidentského úřadu. Nevládne z kanceláře. Vládne pohybem. Je to prezident na cestách, hlava státu v permanentním přesunu, muž, který dokazuje, že reprezentace země se nejlépe provádí v pohodlných botách, případně na motorce.
A občan? Ten jen občas otevře noviny, podívá se na mapu a s mírným úsměvem si řekne: „Tak schválně, kde bude prezident zítra?“
Obrázek generován službou ChatGPT Plus:
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